AFP
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Rodri menyarankan Lamine Yamal untuk 'tenang' saat bintang muda Spanyol itu berjuang melawan 'kecemasan' menjelang semifinal Piala Dunia
Rodri meminta Yamal untuk tetap tenang
Saat Spanyol bersiap menghadapi laga besar melawan Prancis, kapten Rodri menyoroti satu aspek khusus yang perlu ditingkatkan oleh talenta muda paling menjanjikan negara tersebut. Gelandang berusia 30 tahun itu berpendapat bahwa Yamal telah bermain dengan tingkat urgensi yang mendekati kecemasan, yang sesekali menghambat daya ledak alaminya di sayap.
"Saya pikir dia perlu sedikit lebih tenang, mengatasi kecemasan yang terkadang muncul karena dia merasa harus membuktikan diri," kata Rodri di zona campuran setelah Spanyol lolos ke babak berikutnya. "Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami karena apa yang dia lakukan baik saat menguasai bola maupun tidak, dan dia adalah pemain yang sangat cerdas. Memang benar dia baru berusia 19 tahun dan kami harus menenangkannya pada momen-momen tertentu dalam pertandingan."
- AFP
Performa Wonderkid menjadi sorotan
Meskipun menjadi pemain Eropa termuda yang berhasil memenangkan 10 pertandingan di turnamen besar, Yamal harus menghadapi pertanyaan seputar produktivitas golnya selama Piala Dunia ini. Penyerang tersebut tiba di turnamen ini dalam kondisi cedera ringan dan kesulitan menampilkan performa gemilang yang biasanya ia tunjukkan bersama Barcelona di La Liga, sering kali terisolasi dari kotak penalti lawan.
Namun, remaja ini tetap mempertahankan kepercayaan dirinya meski belum mencetak gol. Menanggapi para kritikus, Yamal tetap teguh: "Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya rasa tidak ada yang akan mengingat berapa banyak gol yang saya cetak atau berapa banyak yang tidak. Jika kami menang, kita semua akan bahagia, itulah yang saya inginkan. Saya tahu bahwa dengan pergerakan saya, saya menarik banyak lawan menjauh; saya bisa menciptakan ruang bagi rekan setim. Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu, bahkan jika saya tidak menyentuh bola dalam sebuah permainan, akan menjadi hal yang positif. Saya rasa semua orang terobsesi dengan mencetak gol, padahal kami memenangkan Kejuaraan Eropa dengan saya hanya mencetak satu gol."
Kematangan yang melampaui usianya
Rodri dengan cepat menyoroti bahwa meskipun Yamal masih perlu belajar banyak hal secara taktis, kedewasaannya telah meningkat secara signifikan sejak kemenangan Spanyol di Euro 2024. Gelandang tersebut mencatat bahwa pemain berusia 19 tahun itu kini bukan lagi sosok yang mengejutkan, melainkan anggota skuad yang sudah mapan dan terus berupaya meningkatkan permainannya melalui masukan dari para pemimpin senior.
"Menurut saya, dia adalah pemain yang sudah menunjukkan kedewasaannya sejak di Euro, dan sekarang setelah usianya bertambah dua tahun, Anda tidak lagi terlalu terkejut dengan apa yang bisa dia lakukan di usianya. Dia adalah pemuda yang sangat dewasa yang masih memiliki ruang untuk berkembang dalam hal membaca permainan, yang sepenuhnya wajar untuk usianya, tetapi kami sudah tahu level permainannya. Saya lah yang selalu menyarankannya untuk terus maju dan tidak berhenti bermain meskipun tidak mendapat pelanggaran, tetapi dia adalah pemuda yang mau mendengarkan, ingin belajar, dan yang terpenting, menjadi teladan sejati melalui sikapnya," tambah bintang City tersebut.
- Getty Images Sport
Pertandingan semifinal melawan Prancis
Dengan tiket ke final Piala Dunia yang dipertaruhkan, Yamal membantah segala tuduhan intimidasi. Mengingat rekor kemenangan Spanyol baru-baru ini atas Les Bleus, pemain sayap tersebut menegaskan bahwa La Roja tidak perlu takut saat turun ke lapangan pada hari Selasa. Ia menyoroti fakta bahwa Spanyol telah memenangkan dua pertemuan terakhir mereka melawan tim asuhan Didier Deschamps sebagai alasan keyakinan diri yang tinggi.
Rodri, bagaimanapun, memperkirakan pertandingan yang jauh lebih ketat daripada kemenangan Spanyol dengan skor tinggi 5-4 di Liga Bangsa-Bangsa tahun lalu. "Kita tidak boleh membiarkan pertandingan Liga Bangsa-Bangsa itu—yang berakhir 5-4 setelah kita sempat unggul 5-1—mengalihkan perhatian kita dari kenyataan di mana kita berada sekarang: di Piala Dunia. Pertandingan Piala Dunia itu berbeda; saya rasa pertandingan ini tidak akan se-terbuka itu, dan saya tidak mengharapkan kami mendapat banyak peluang. Kami akan menghadapi tim Prancis yang jauh lebih kokoh dan sulit ditembus, jadi saya memperkirakan pertandingan ini akan berjalan ke arah yang berbeda," tutup sang kapten.
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