Rodri menyarankan Lamine Yamal untuk 'tenang' saat bintang muda Spanyol itu berjuang melawan 'kecemasan' menjelang semifinal Piala Dunia

Meskipun menjadi pemain Eropa termuda yang berhasil memenangkan 10 pertandingan di turnamen besar, Yamal harus menghadapi pertanyaan seputar produktivitas golnya selama Piala Dunia ini. Penyerang tersebut tiba di turnamen ini dalam kondisi cedera ringan dan kesulitan menampilkan performa gemilang yang biasanya ia tunjukkan bersama Barcelona di La Liga, sering kali terisolasi dari kotak penalti lawan.

Namun, remaja ini tetap mempertahankan kepercayaan dirinya meski belum mencetak gol. Menanggapi para kritikus, Yamal tetap teguh: "Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya rasa tidak ada yang akan mengingat berapa banyak gol yang saya cetak atau berapa banyak yang tidak. Jika kami menang, kita semua akan bahagia, itulah yang saya inginkan. Saya tahu bahwa dengan pergerakan saya, saya menarik banyak lawan menjauh; saya bisa menciptakan ruang bagi rekan setim. Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu, bahkan jika saya tidak menyentuh bola dalam sebuah permainan, akan menjadi hal yang positif. Saya rasa semua orang terobsesi dengan mencetak gol, padahal kami memenangkan Kejuaraan Eropa dengan saya hanya mencetak satu gol."



