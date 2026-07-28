Dengan Rodri santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid pada musim panas, manajer baru City Enzo Maresca menanggapi spekulasi yang terus beredar seputar masa depan pemain asal Spanyol itu sebelum operasi: "Pertama-tama, harus dikatakan bahwa di sekitar pemain-pemain besar selalu ada spekulasi. Jadi saya tidak khawatir soal itu, itu normal, juga karena mereka menjuarai Piala Dunia, dia adalah salah satu pemain terbaik.

"Saya pikir setiap manajer ingin memiliki Rodri, karena dia pemain top. Tetapi sekarang, operasi pada Senin, lalu dia butuh liburan, dia butuh istirahat, pemulihan, dan kemudian dia akan kembali ke sini bersama kami."

City kini telah merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi prosedur tersebut, yang berbunyi: "Manchester City dapat mengonfirmasi bahwa Rodri telah menjalani operasi kecil pada punggung dengan sukses. Gelandang itu telah merasakan ketidaknyamanan selama beberapa waktu, tetapi kini telah menjalani prosedur untuk mengatasi masalah tersebut dan sekarang akan memulai periode rehabilitasi singkat."