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Rodri menjalani operasi yang sukses untuk cedera punggung saat Man City mengeluarkan pernyataan
City mengonfirmasi operasi Rodri
Kubu Etihad Stadium telah mengonfirmasi bahwa gelandang bintang Rodri telah menjalani operasi kecil yang sukses untuk menangani masalah punggung. Pemain berusia 30 tahun itu memimpin Spanyol meraih kejayaan Piala Dunia di Amerika Utara pada awal musim panas ini. City mengumumkan bahwa prosedur medis tersebut bertujuan meredakan ketidaknyamanan yang dialami sang gelandang.
- Every Second Media
Maresca angkat bicara soal spekulasi transfer
Dengan Rodri santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid pada musim panas, manajer baru City Enzo Maresca menanggapi spekulasi yang terus beredar seputar masa depan pemain asal Spanyol itu sebelum operasi: "Pertama-tama, harus dikatakan bahwa di sekitar pemain-pemain besar selalu ada spekulasi. Jadi saya tidak khawatir soal itu, itu normal, juga karena mereka menjuarai Piala Dunia, dia adalah salah satu pemain terbaik.
"Saya pikir setiap manajer ingin memiliki Rodri, karena dia pemain top. Tetapi sekarang, operasi pada Senin, lalu dia butuh liburan, dia butuh istirahat, pemulihan, dan kemudian dia akan kembali ke sini bersama kami."
City kini telah merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi prosedur tersebut, yang berbunyi: "Manchester City dapat mengonfirmasi bahwa Rodri telah menjalani operasi kecil pada punggung dengan sukses. Gelandang itu telah merasakan ketidaknyamanan selama beberapa waktu, tetapi kini telah menjalani prosedur untuk mengatasi masalah tersebut dan sekarang akan memulai periode rehabilitasi singkat."
Gelandang menghadapi ketidakpastian kontrak
Alasan utama di balik kaitan transfer itu berawal dari kontrak Rodri di Etihad Stadium, yang kini telah memasuki 12 bulan terakhirnya. Meski petinggi Manchester City dikabarkan telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak yang menggiurkan, pemenang Ballon d'Or 2024 itu masih belum memberikan indikasi apa pun terkait komitmen jangka panjangnya. Real Madrid dilaporkan ingin memanfaatkan keraguan ini dan tetap optimistis bisa merampungkan kesepakatan sebelum bursa transfer ditutup.
- Getty
Kapan Rodri akan kembali?
Dengan masa istirahat wajib pasca-Piala Dunia dan jadwal rehabilitasinya yang kini berjalan, Rodri akan absen dalam tur pramusim klub ke Asia pada awal bulan depan. Skuad City dijadwalkan kembali beraksi dalam laga kompetitif di Community Shield melawan Arsenal pada 16 Agustus, dan The Athletic melaporkan bahwa Rodri diperkirakan akan kembali sebelum akhir bulan tersebut.
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