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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Rodri menjalani debut untuk Barcelona saat Raphinha dan Fermin Lopez memastikan kemenangan atas Athletic Club

Rodri
Barcelona
Athletic Bilbao
Raphinha
F. Lopez
Barcelona vs Athletic Bilbao
LaLiga

Barcelona melanjutkan start sempurna mereka di musim La Liga dengan kemenangan dominan 2-0 atas Athletic Club di Camp Nou. Malam itu menjadi semakin spesial bagi para pendukung setia Barcelona ketika rekrutan bintang pada musim panas, Rodri, menjalani debut yang telah lama dinantikan bersama raksasa Catalan itu.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    Raphinha dan Fermin amankan poin kemenangan

    Barcelona meraih dua kemenangan dari dua laga di La Liga setelah menang dengan nyaman atas Athletic Club di Spotify Camp Nou. Hansi Flick menurunkan starting XI muda yang menampilkan empat remaja, tetapi sosok berpengalaman yang memecah kebuntuan. Raphinha menerima umpan terobosan akurat dari Pedri pada menit ke-37, mengecoh kiper Unai Simon, lalu menceploskan bola ke gawang untuk mencatat gol ketiganya musim ini.

    Tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan, dengan Simon dipaksa melakukan delapan penyelamatan untuk menjaga tim Basque itu tetap dalam persaingan. Lamine Yamal membentur mistar gawang pada babak kedua, sementara Anthony Gordon melepaskan tembakan tipis di atas mistar dalam penampilan pertamanya sebagai starter untuk raksasa Catalunya itu.

    Athletic Club gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Perlawanan mereka akhirnya kembali dipatahkan delapan menit sebelum waktu normal berakhir. Fermin Lopez memanfaatkan sapuan buruk dari Aymeric Laporte setelah umpan silang mendatar Karim Adeyemi untuk mencetak gol dari jarak dekat.


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  • imago-sport-1082050739.jpgNurPhoto

    Rodri datang dengan megah di Camp Nou

    Penampilan dominan itu menyoroti suksesnya Flick dalam mengintegrasikan pemain muda dan rekrutan bintang. Manajer asal Jerman itu mempercayakan para remaja Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal, dan Xavi Espart sejak peluit pertama, menunjukkan keyakinannya pada generasi terbaru La Masia.

    Sambutan terbesar pada malam itu diberikan kepada Rodri. Pemain internasional Spanyol itu, yang didatangkan dari Manchester City dalam paket keseluruhan senilai €76,5 juta (£65 juta), masuk ke lapangan pada menit ke-63 bersama Dani Olmo untuk menggantikan Raphinha dan Bernal.

    Rodri absen pada kemenangan telak 5-0 atas Elche di laga pembuka setelah menjalani operasi punggung minor usai aksi yang memberinya Golden Ball di Piala Dunia. Masuknya dia memicu sorak sorai besar dari suporter tuan rumah, menandai babak baru bagi lini tengah sang juara bertahan.


  • Dominasi kandang Barcelona berlanjut

    Kemenangan rutin ini memperpanjang laju kemenangan kandang Barcelona yang impresif di La Liga di Camp Nou menjadi 20 pertandingan. Ini merupakan rangkaian kemenangan kandang beruntun terpanjang mereka di liga sejak membukukan 25 laga beruntun antara November 2012 dan Januari 2014.

    Bagi Athletic Club, kekalahan ini memperpanjang catatan buruk mereka di Catalunya. Klub asal Basque itu kini tanpa kemenangan dalam 16 kunjungan terakhir mereka ke Camp Nou, dan ketidakmampuan mereka menguji lini pertahanan Barcelona menyoroti kesenjangan signifikan dalam kualitas serangan. Nico Williams sempat memberi percikan ancaman pada babak pertama, tetapi tembakannya melebar, merangkum penampilan tumpul dari tim tamu.


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  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Membangun momentum di bawah Flick

    Barcelona akan berusaha melanjutkan start sempurna ini saat mereka membidik untuk mempertahankan gelar La Liga. Dengan dua kemenangan dominan, tujuh gol yang dicetak, dan dua clean sheet beruntun, tim asuhan Flick sudah menetapkan tempo yang tanpa henti.

    Kembalinya Rodri ke kebugaran penuh menjadi dorongan besar bagi raksasa Catalan itu saat jadwal pertandingan mereka semakin padat. Sementara itu, Athletic Club harus segera berbenah dan menemukan cara untuk menajamkan serangan mereka setelah gagal mengancam sang juara.

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