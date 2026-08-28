Barcelona meraih dua kemenangan dari dua laga di La Liga setelah menang dengan nyaman atas Athletic Club di Spotify Camp Nou. Hansi Flick menurunkan starting XI muda yang menampilkan empat remaja, tetapi sosok berpengalaman yang memecah kebuntuan. Raphinha menerima umpan terobosan akurat dari Pedri pada menit ke-37, mengecoh kiper Unai Simon, lalu menceploskan bola ke gawang untuk mencatat gol ketiganya musim ini.

Tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan, dengan Simon dipaksa melakukan delapan penyelamatan untuk menjaga tim Basque itu tetap dalam persaingan. Lamine Yamal membentur mistar gawang pada babak kedua, sementara Anthony Gordon melepaskan tembakan tipis di atas mistar dalam penampilan pertamanya sebagai starter untuk raksasa Catalunya itu.

Athletic Club gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Perlawanan mereka akhirnya kembali dipatahkan delapan menit sebelum waktu normal berakhir. Fermin Lopez memanfaatkan sapuan buruk dari Aymeric Laporte setelah umpan silang mendatar Karim Adeyemi untuk mencetak gol dari jarak dekat.



