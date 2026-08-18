Getty Images Sport
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Rodri mengungkapkan alasan persis mengapa ia memilih bergabung dengan Barcelona ketimbang Real Madrid
Rodri merampungkan kepindahan impiannya ke Barcelona
Barcelona secara resmi telah merampungkan perekrutan Rodri. Gelandang itu tiba di kota ini kemarin dan sukses menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak yang membuatnya bertahan di klub hingga 2030.
Rodri bergabung setelah menjalani periode yang sangat sukses bersama Manchester City, di mana ia meraih 13 gelar. Berbicara dalam presentasi resminya hari ini, Rodri mengungkapkan kegembiraannya setelah memastikan transfer tersebut usai proses negosiasi yang panjang. Ia menyatakan ambisinya untuk membantu Barcelona mempertahankan dominasinya di La Liga dan melangkah maju secara signifikan di kompetisi Eropa di bawah arahan pelatih yang baru ditunjuk, Hansi Flick.
- AFP
Menolak Real Madrid demi Barcelona
Transfer ini memunculkan ekspektasi besar, terutama mengingat Rodri adalah pemenang Ballon d'Or saat ini. Saat berbicara kepada media, ia ditanya soal spekulasi intens mengenai masa depannya dan minat dari klub-klub top Eropa lainnya, terutama rival sengit Real Madrid.
Rodri tidak menghindar untuk mengonfirmasi bahwa Barcelona bukan satu-satunya klub yang menginginkan tanda tangannya, dengan secara langsung mengakui tawaran yang dilaporkan datang dari ibu kota Spanyol itu. "Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang berada di sini. Ini adalah hari yang spesial, babak baru yang penting dalam karier saya. Itu adalah keputusan yang sulit," jelas Rodri. "Pertama karena meninggalkan City, mereka memberi saya segalanya dan saya sangat bahagia, dan saya akan selalu berterima kasih. Saya berterima kasih kepada mereka karena mempermudah kepergian saya. Barcelona selalu menjadi tolok ukur global bagi saya, karena cara mereka memahami sepakbola dan nilai-nilai mereka. Memang benar bahwa saya punya proposal lain, tetapi Barca adalah pilihan pertama dan saya sudah mengatakan itu kepada dewan."
Tak sabar bekerja sama dengan Flick dan Yamal
Rodri juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan para pendukung terkait kondisi fisiknya setelah operasi punggung baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa itu hanya prosedur rawat jalan dan menegaskan bahwa ia sepenuhnya siap untuk langsung bermain.
Gelandang internasional Spanyol itu mengungkapkan antusiasme besar untuk berbagi lapangan dengan talenta muda seperti Lamine Yamal, seraya memuji perkembangan spektakuler dan penampilan luar biasa remaja tersebut.
Selain itu, Rodri menyoroti percakapan positifnya dengan Flick, dengan mencatat bahwa ide-ide taktis berani sang pelatih sangat menarik. Ia berharap bisa membawa pengalamannya yang luas ke ruang ganti yang muda dan membantu skuad mencapai tujuan utama mereka, yakni menjuarai Liga Champions musim ini.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Rodri dan Barcelona?
Rodri dijadwalkan berlatih bersama rekan-rekan setim barunya besok untuk secepat mungkin beradaptasi. Barcelona telah mengatur pertandingan tradisional Trofi Joan Gamper melawan klub Mesir Al Ahly besok malam, di mana Rodri akan diperkenalkan secara resmi kepada para pendukung tuan rumah di Spotify Camp Nou menjelang kampanye domestik yang akan datang.
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