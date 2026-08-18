Transfer ini memunculkan ekspektasi besar, terutama mengingat Rodri adalah pemenang Ballon d'Or saat ini. Saat berbicara kepada media, ia ditanya soal spekulasi intens mengenai masa depannya dan minat dari klub-klub top Eropa lainnya, terutama rival sengit Real Madrid.

Rodri tidak menghindar untuk mengonfirmasi bahwa Barcelona bukan satu-satunya klub yang menginginkan tanda tangannya, dengan secara langsung mengakui tawaran yang dilaporkan datang dari ibu kota Spanyol itu. "Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang berada di sini. Ini adalah hari yang spesial, babak baru yang penting dalam karier saya. Itu adalah keputusan yang sulit," jelas Rodri. "Pertama karena meninggalkan City, mereka memberi saya segalanya dan saya sangat bahagia, dan saya akan selalu berterima kasih. Saya berterima kasih kepada mereka karena mempermudah kepergian saya. Barcelona selalu menjadi tolok ukur global bagi saya, karena cara mereka memahami sepakbola dan nilai-nilai mereka. Memang benar bahwa saya punya proposal lain, tetapi Barca adalah pilihan pertama dan saya sudah mengatakan itu kepada dewan."



