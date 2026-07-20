Rodri mengungguli Lionel Messi dalam perebutan Bola Emas Piala Dunia, sementara Spanyol menyapu bersih penghargaan individu setelah kemenangan di final atas Argentina

Rodri merefleksikan prestasi Spanyol setelah menerima Bola Emas, sambil menegaskan bahwa kesuksesan tim lebih penting daripada pengakuan individu. Ia juga menyoroti pentingnya mengalahkan Argentina di panggung terbesar.

"Tim ini luar biasa," kata Rodri, seperti dikutip ESPN. "Kami adalah juara dunia dua kali. Itu prestasi yang sulit, yang paling sulit untuk diraih. Dan kami meraihnya melawan tim seperti Argentina.

"Saya bangga dan saya ingin generasi muda melihat bahwa hal ini mungkin terjadi. Bahwa seorang pemain yang pernah mencapai puncak tertinggi lalu terjun ke jurang terendah juga mampu bangkit kembali. Ini adalah contoh bagaimana mengatasi kesulitan, dan Anda harus percaya. Sejujurnya, ini luar biasa."