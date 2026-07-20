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Rodri mengungguli Lionel Messi dalam perebutan Bola Emas Piala Dunia, sementara Spanyol menyapu bersih penghargaan individu setelah kemenangan di final atas Argentina
Rodri mengukuhkan warisannya dengan kemenangan Bola Emas
Bintang Manchester City, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen ini dan membawa pulang penghargaan Bergengsi Bola Emas setelah Spanyol meraih kemenangan tipis 1-0 atas Argentina di MetLife Stadium. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut, yang berhasil melewati proses pemulihan yang berat dari cedera robeknya ligamen anterior cruciatum (ACL) yang dialaminya hampir dua tahun lalu.
- Getty Images News
Rodri memuji kerja sama tim Spanyol
Rodri merefleksikan prestasi Spanyol setelah menerima Bola Emas, sambil menegaskan bahwa kesuksesan tim lebih penting daripada pengakuan individu. Ia juga menyoroti pentingnya mengalahkan Argentina di panggung terbesar.
"Tim ini luar biasa," kata Rodri, seperti dikutip ESPN. "Kami adalah juara dunia dua kali. Itu prestasi yang sulit, yang paling sulit untuk diraih. Dan kami meraihnya melawan tim seperti Argentina.
"Saya bangga dan saya ingin generasi muda melihat bahwa hal ini mungkin terjadi. Bahwa seorang pemain yang pernah mencapai puncak tertinggi lalu terjun ke jurang terendah juga mampu bangkit kembali. Ini adalah contoh bagaimana mengatasi kesulitan, dan Anda harus percaya. Sejujurnya, ini luar biasa."
Spanyol mendominasi gelar-gelar utama turnamen tersebut
Kesuksesan Spanyol tidak hanya terbatas pada Bola Emas. Kiper Simon meraih Sarung Tangan Emas setelah menampilkan salah satu penampilan pertahanan terkuat dalam sejarah Piala Dunia, sementara bek Barcelona, Cubarsi, mengungguli rekan setimnya di klub dan tim nasional, Lamine Yamal, untuk meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik.
Lionel Messi, yang berharap menjadi pemain pertama yang meraih tiga Bola Emas Piala Dunia, gagal meraih penghargaan tersebut meskipun telah membawa Argentina ke final untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sementara itu, penyerang Prancis Kylian Mbappe meraih Sepatu Emas setelah menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan sepuluh gol, meskipun Prancis harus puas finis di peringkat keempat.
- Getty
Spanyol tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan
Kemenangan Spanyol di Piala Dunia telah memperkuat keyakinan bahwa skuad ini dapat tetap berada di jajaran tim-tim terkemuka sepak bola internasional selama bertahun-tahun ke depan. Dengan pemain berpengalaman seperti Rodri dan Simon yang memimpin tim serta talenta muda seperti Cubarsi dan Yamal yang terus berkembang, Spanyol tampaknya telah membangun skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi jauh melampaui turnamen ini.
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