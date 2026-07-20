Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Rodri mengungguli Lionel Messi dalam perebutan Bola Emas Piala Dunia, sementara Spanyol menyapu bersih penghargaan individu setelah kemenangan di final atas Argentina

Rodri
Spain
World Cup
Spain vs Argentina
Argentina
P. Cubarsi
U. Simon

Rodri mengukir puncak kesuksesan Spanyol di Piala Dunia dengan meraih Bola Emas setelah kemenangan mereka di final atas Argentina di MetLife Stadium. La Roja juga meraih penghargaan Sarung Tangan Emas dan Pemain Muda Terbaik melalui Unai Simon dan Pau Cubarsi, sementara Kylian Mbappé menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dan meraih Sepatu Emas.

  • Rodri mengukuhkan warisannya dengan kemenangan Bola Emas

    Bintang Manchester City, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen ini dan membawa pulang penghargaan Bergengsi Bola Emas setelah Spanyol meraih kemenangan tipis 1-0 atas Argentina di MetLife Stadium. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut, yang berhasil melewati proses pemulihan yang berat dari cedera robeknya ligamen anterior cruciatum (ACL) yang dialaminya hampir dua tahun lalu.

    • Iklan
  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    Rodri memuji kerja sama tim Spanyol

    Rodri merefleksikan prestasi Spanyol setelah menerima Bola Emas, sambil menegaskan bahwa kesuksesan tim lebih penting daripada pengakuan individu. Ia juga menyoroti pentingnya mengalahkan Argentina di panggung terbesar.

    "Tim ini luar biasa," kata Rodri, seperti dikutip ESPN. "Kami adalah juara dunia dua kali. Itu prestasi yang sulit, yang paling sulit untuk diraih. Dan kami meraihnya melawan tim seperti Argentina.

    "Saya bangga dan saya ingin generasi muda melihat bahwa hal ini mungkin terjadi. Bahwa seorang pemain yang pernah mencapai puncak tertinggi lalu terjun ke jurang terendah juga mampu bangkit kembali. Ini adalah contoh bagaimana mengatasi kesulitan, dan Anda harus percaya. Sejujurnya, ini luar biasa."

  • Spanyol mendominasi gelar-gelar utama turnamen tersebut

    Kesuksesan Spanyol tidak hanya terbatas pada Bola Emas. Kiper Simon meraih Sarung Tangan Emas setelah menampilkan salah satu penampilan pertahanan terkuat dalam sejarah Piala Dunia, sementara bek Barcelona, Cubarsi, mengungguli rekan setimnya di klub dan tim nasional, Lamine Yamal, untuk meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik.

    Lionel Messi, yang berharap menjadi pemain pertama yang meraih tiga Bola Emas Piala Dunia, gagal meraih penghargaan tersebut meskipun telah membawa Argentina ke final untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sementara itu, penyerang Prancis Kylian Mbappe meraih Sepatu Emas setelah menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan sepuluh gol, meskipun Prancis harus puas finis di peringkat keempat.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    Spanyol tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan

    Kemenangan Spanyol di Piala Dunia telah memperkuat keyakinan bahwa skuad ini dapat tetap berada di jajaran tim-tim terkemuka sepak bola internasional selama bertahun-tahun ke depan. Dengan pemain berpengalaman seperti Rodri dan Simon yang memimpin tim serta talenta muda seperti Cubarsi dan Yamal yang terus berkembang, Spanyol tampaknya telah membangun skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi jauh melampaui turnamen ini.