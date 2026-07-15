Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Rodri mengkritik wasit terkait penanganan terhadap Lamine Yamal yang 'sensasional' setelah pemain muda berbakat Spanyol itu tidak mendapat pengakuan atas '15 pelanggaran' dalam kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal Piala Dunia
Rodri mengkritik wasit dalam kemenangan Prancis
Spanyol mungkin akan melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan telak 2-0 atas Prancis, namun kapten Rodri sama sekali tidak puas dengan perlakuan yang diterima Yamal. Gelandang tersebut mengkritik wasit Ivan Barton, dengan menyatakan bahwa wasit asal El Salvador itu membiarkan barisan pertahanan Prancis menargetkan pemain berusia 19 tahun itu tanpa mendapat sanksi sepanjang pertandingan di Texas.
- Getty Images Sport
Tuduhan '15 pelanggaran'
Rodri bersikeras bahwa catatan resmi tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, dan mengisyaratkan bahwa jumlah pelanggaran yang tidak diberi sanksi itu sendiri sudah mencapai angka dua digit.
"Yang jelas, kami sudah menghadapi situasi terkait jumlah pelanggaran ini selama tiga pertandingan terakhir," kata Rodri setelah pertandingan. "Saya mengerti bahwa beberapa di antaranya mungkin bukan pelanggaran, tapi kita sedang membicarakan sekitar 10 atau 15 pelanggaran di mana pemain muda itu terjatuh, ditekel, dan wasit harus meniup peluit, karena jika tidak, para pemain bertahan akan terus melakukan hal yang sama. Kebijakan yang terlalu longgar hari ini cukup mencolok."
Menurut data pertandingan, Yamal hanya mendapat satu pelanggaran selama pertandingan. Keputusan tunggal itu berujung pada penalti pada menit ke-22, yang berhasil dikonversi oleh Mikel Oyarzabal untuk membuka skor. Ironisnya, keputusan ini memicu kemarahan pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, yang juga mempertanyakan standar wasit Barton.
Pujian untuk Yamal yang 'luar biasa'
Terlepas dari kontroversi wasit, Rodri langsung memuji kontribusi Yamal terhadap kesuksesan tim. Pemain sayap yang merayakan ulang tahun ke-19-nya sehari sebelum semifinal itu, berperan penting dalam rencana taktis Spanyol untuk menetralisir Kylian Mbappé dan lini serang Prancis. Meskipun Yamal hanya mencetak satu gol di turnamen ini, kerja kerasnya tidak luput dari perhatian rekan-rekan setimnya.
Berbicara kepada TVE, Rodri memuji kedewasaan pemain muda tersebut, dengan mengatakan: "Lamine Yamal bermain luar biasa, terutama saat tidak menguasai bola—dia sangat menakjubkan dan sangat membantu kami."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke babak final
Setelah memastikan tempat di ajang bergengsi tersebut, Rodri sudah mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang ia gambarkan sebagai puncak karier profesionalnya. Baik saat menghadapi Argentina maupun Inggris, pemain asal Spanyol ini menyadari bahwa intensitas pertandingan hanya akan semakin meningkat, sehingga seruannya agar wasit bersikap konsisten menjadi semakin relevan.
"Sangat senang, sangat bangga, terutama pada tim saya, pada negara saya, dan pada apa yang ini berarti bagi kami. Kami harus beristirahat dan memulihkan diri dengan baik karena kami pasti akan menghadapi pertandingan terpenting dalam hidup kami. Istirahat dan pertandingan besar," pungkasnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami