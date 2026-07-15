Rodri mengkritik wasit terkait penanganan terhadap Lamine Yamal yang 'sensasional' setelah pemain muda berbakat Spanyol itu tidak mendapat pengakuan atas '15 pelanggaran' dalam kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal Piala Dunia

Rodri bersikeras bahwa catatan resmi tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, dan mengisyaratkan bahwa jumlah pelanggaran yang tidak diberi sanksi itu sendiri sudah mencapai angka dua digit.

"Yang jelas, kami sudah menghadapi situasi terkait jumlah pelanggaran ini selama tiga pertandingan terakhir," kata Rodri setelah pertandingan. "Saya mengerti bahwa beberapa di antaranya mungkin bukan pelanggaran, tapi kita sedang membicarakan sekitar 10 atau 15 pelanggaran di mana pemain muda itu terjatuh, ditekel, dan wasit harus meniup peluit, karena jika tidak, para pemain bertahan akan terus melakukan hal yang sama. Kebijakan yang terlalu longgar hari ini cukup mencolok."

Menurut data pertandingan, Yamal hanya mendapat satu pelanggaran selama pertandingan. Keputusan tunggal itu berujung pada penalti pada menit ke-22, yang berhasil dikonversi oleh Mikel Oyarzabal untuk membuka skor. Ironisnya, keputusan ini memicu kemarahan pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, yang juga mempertanyakan standar wasit Barton.