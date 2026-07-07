Rodri mengirim pesan kepada Bernardo Silva setelah mantan rekan setimnya di Man City terlibat dalam insiden sengit di akhir pertandingan Piala Dunia di mana Spanyol mengalahkan Portugal

Rodri, yang mendominasi lini tengah dengan 106 sentuhan bola dan 87 umpan sukses, langsung berusaha meredakan situasi yang memanas. Pemenang Ballon d’Or itu mengakui kesalahannya setelah merayakan kegagalan sang playmaker Portugal—yang juga merupakan mantan rekan setimnya di klub—dalam mencetak gol.

Saat berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Rodri menyatakan: “Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, saya melakukan kesalahan karena merayakan kegagalannya. Saya langsung meminta maaf kepadanya, tapi masalahnya sudah selesai karena kami saling percaya, dan itu saja.”