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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Rodri mengirim pesan kepada Bernardo Silva setelah mantan rekan setimnya di Man City terlibat dalam insiden sengit di akhir pertandingan Piala Dunia di mana Spanyol mengalahkan Portugal

Rodri
B. Silva
Spain
Portugal
Portugal vs Spain
World Cup
Manchester City
Premier League
Real Madrid
LaLiga

Gelandang Spanyol, Rodri, telah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada mantan rekan setimnya di Manchester City, Bernardo Silva, menyusul insiden pertengkaran sengit di lapangan pada akhir pertandingan babak gugur Piala Dunia mereka. Insiden yang memanas itu menaungi kemenangan dramatis Spanyol 1-0 di Dallas, yang memastikan La Roja lolos ke perempat final dan menyingkirkan Portugal.

  • Merino memastikan kemenangan Spanyol

    Spanyol melaju ke perempat final setelah gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-91 dari pemain pengganti Mikel Merino memastikan kemenangan 1-0 atas Portugal dalam laga babak 16 besar di Dallas. Namun, tindakan provokatif gelandang La Roja, Rodri, memicu pertengkaran sengit yang menodai jalannya pertandingan. Insiden emosional tersebut dipicu oleh tekanan intens dalam dunia sepak bola internasional, yang pada akhirnya menguji profesionalisme kedua bintang papan atas tersebut.


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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pernyataan permintaan maaf terbuka Rodri kepada publik

    Rodri, yang mendominasi lini tengah dengan 106 sentuhan bola dan 87 umpan sukses, langsung berusaha meredakan situasi yang memanas. Pemenang Ballon d’Or itu mengakui kesalahannya setelah merayakan kegagalan sang playmaker Portugal—yang juga merupakan mantan rekan setimnya di klub—dalam mencetak gol.

    Saat berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Rodri menyatakan: “Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, saya melakukan kesalahan karena merayakan kegagalannya. Saya langsung meminta maaf kepadanya, tapi masalahnya sudah selesai karena kami saling percaya, dan itu saja.”

  • Era baru menanti Portugal

    Gagalnya Silva mencetak gol melalui sundulan di detik-detik terakhir pertandingan semakin memperparah malam yang penuh frustrasi bagi Portugal, sementara masa depan Cristiano Ronaldo di tim nasional masih belum jelas setelah tim tersebut tersingkir dari turnamen. Juara Euro 2016 ini kini bersiap membuka babak baru setelah pelatih Roberto Martinez mengonfirmasi pengunduran dirinya pasca kekalahan tersebut. Dengan skuad yang akan menghadapi transisi besar-besaran, pelatih berpengalaman Jorge Jesus telah muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih posisi pelatih kepala.

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  • Spain Belgium(C)Getty Images

    Ujian berat melawan Belgia menanti

    Spanyol kini harus mengalihkan fokusnya ke laga perempat final melawan Belgia di Los Angeles pada Jumat, 10 Juli. Tim asuhan Luis de la Fuente perlu meningkatkan ketajaman mereka setelah gagal menciptakan peluang emas selama babak kedua yang berjalan lamban saat melawan Portugal. Mempertahankan dominasi di lini tengah akan menjadi kunci untuk menetralisir ancaman serangan balik cepat yang ditimbulkan oleh Belgia.