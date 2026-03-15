Rodri mengakui bahwa harapan Man City untuk meraih gelar juara mungkin sudah pupus, karena kekalahan West Ham membuat selisih poin dengan Arsenal melebar menjadi sembilan poin
Perburuan gelar juara semakin menjauh di London Stadium
Hasil imbang di London Timur ini berarti The Gunners asuhan Mikel Arteta kini unggul sembilan poin di puncak klasemen. Meskipun City masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, performa mereka belakangan ini—hanya meraih dua poin dari dua laga liga terakhir—menunjukkan bahwa ketajaman yang dibutuhkan untuk melakukan kebangkitan khas di akhir musim tampaknya hilang dari skuad Pep Guardiola saat ini.
Pengakuan jujur Rodri mengenai kesenjangan tersebut
Berbicara setelah pertandingan, Rodri memberikan pandangan jujur mengenai situasi sulit yang dihadapi City. "[Apakah perebutan gelar sudah berakhir?] Mungkin ya, mungkin tidak. Kami tidak akan menyerah, kami akan terus berjuang," kata gelandang tersebut kepada TNT Sports. "Kami tahu ini akan sulit karena kami sudah mengalami sendiri apa yang dibutuhkan untuk menang di akhir musim. Saya pikir selisih poinnya terlalu jauh, tapi kami akan berjuang sampai akhir. Sekarang adalah saatnya untuk tidak menyesal.
"Hari ini kami menunjukkan sedikit gambaran musim ini, naik-turun, lalu mungkin umpan terakhir atau tendangan terakhir bisa membuat perbedaan. Sepak bola tentang gol dan kami tidak bisa menemukan pemain yang bisa mencetak gol. Itu hal terpenting dalam sepak bola karena kami menciptakan peluang, mengendalikan pertandingan, tapi inilah yang membuat perbedaan."
Guardiola tetap teguh menghadapi kesulitan
Meskipun tertinggal jauh secara poin, Guardiola menolak untuk menyerah. Pelatih City itu mendesak para pemainnya untuk tetap bersemangat. "Ini belum berakhir. Siapa yang bilang begitu? Kami belum kalah. Kami akan terus berjuang," tegas Guardiola. "Selisih sembilan poin memang besar melawan Arsenal, tapi itulah kenyataannya. Kita masih punya laga [melawan mereka] di kandang, jadi kita harus berusaha sampai akhir. Jika memang tidak mungkin, barulah kita mengucapkan selamat kepada sang juara, tapi kita harus berusaha."
Pembebasan Eropa sudah di depan mata
Meskipun situasi di liga domestik terlihat suram, Rodri tetap yakin bahwa City masih bisa menyelamatkan musim mereka di Liga Champions. The Blues menghadapi tugas berat pada Selasa nanti, di mana mereka harus membalikkan defisit 3-0 dari leg pertama melawan Real Madrid di Etihad Stadium. Ini adalah rintangan yang membutuhkan salah satu comeback terbesar di Eropa dalam sejarah klub.
"Kami masih berpeluang di kompetisi lain dan pada Selasa kami memiliki pertandingan besar [melawan Real Madrid], yang saya benar-benar yakin bisa kami balikkan. Para pemain yang turun harus mencetak gol," tutup Rodri. Dengan gelar Liga Premier yang tampaknya akan jatuh ke tangan tim London Utara, tekanan kini sepenuhnya ada pada City untuk menciptakan keajaiban melawan raksasa Spanyol tersebut guna menjaga impian Eropa mereka tetap hidup.
