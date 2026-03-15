Rodri mengakui bahwa harapan Man City untuk meraih gelar juara mungkin sudah pupus, karena kekalahan West Ham membuat selisih poin dengan Arsenal melebar menjadi sembilan poin

Berbicara setelah pertandingan, Rodri memberikan pandangan jujur mengenai situasi sulit yang dihadapi City. "[Apakah perebutan gelar sudah berakhir?] Mungkin ya, mungkin tidak. Kami tidak akan menyerah, kami akan terus berjuang," kata gelandang tersebut kepada TNT Sports. "Kami tahu ini akan sulit karena kami sudah mengalami sendiri apa yang dibutuhkan untuk menang di akhir musim. Saya pikir selisih poinnya terlalu jauh, tapi kami akan berjuang sampai akhir. Sekarang adalah saatnya untuk tidak menyesal.

"Hari ini kami menunjukkan sedikit gambaran musim ini, naik-turun, lalu mungkin umpan terakhir atau tendangan terakhir bisa membuat perbedaan. Sepak bola tentang gol dan kami tidak bisa menemukan pemain yang bisa mencetak gol. Itu hal terpenting dalam sepak bola karena kami menciptakan peluang, mengendalikan pertandingan, tapi inilah yang membuat perbedaan."