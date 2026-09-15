Kampanye Barcelona di Eropa dalam beberapa musim terakhir diwarnai kegagalan yang kacau, terutama saat menghadapi Inter dan Atletico Madrid, ketika rapuhnya lini pertahanan dan masalah disiplin terbukti sangat merugikan. Rodri menyoroti bahwa menguasai detail-detail kecil semacam itu sangat penting untuk melangkah ke fase-fase akhir.

"Saya rasa Liga Champions bukan turnamen di mana tim terbaik selalu menjadi pemenang. Ini adalah turnamen yang ditentukan oleh momen-momen, dan bagaimana memahami momen-momen itu," ujarnya. "Saya pikir mungkin di situlah tim ini masih punya ruang untuk berkembang. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya apakah kami punya peluang, itulah alasan saya datang ke sini."

Saat membahas perubahan taktis yang dibutuhkan, ia menekankan pragmatisme ketimbang permainan menyerang yang atraktif. Ia menambahkan: "Ini soal mengendalikan momen-momen yang membuat perbedaan dalam sebuah duel, terutama ketika babak gugur yang penting tiba. Kartu merah, penalti, mungkin tidak kebobolan lebih banyak dari yang seharusnya. Semua hal itu menentukan apakah Anda lolos atau tersingkir.

"Mungkin lebih baik tidak terlalu bagus dalam menyerang, tetapi lebih konsisten dan lebih solid. Tim-tim yang mampu memenanginya telah menunjukkan hal itu kepada Anda. Di situlah kami punya ruang untuk berkembang, dan saya yakin kami akan melakukannya."



