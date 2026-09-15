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Rodri menegaskan Barcelona BUKAN favorit Liga Champions saat sang gelandang menguraikan hal-hal yang masih kurang untuk meraih kejayaan di Eropa
Mimpi Eropa Barcelona yang sulit diwujudkan
Meski berhasil mengamankan dua gelar La Liga beruntun, Barcelona kesulitan menerjemahkan supremasi domestik mereka ke pentas Eropa. Raksasa Catalan itu sangat ingin mengakhiri puasa gelar Liga Champions selama 12 tahun, sebuah upaya yang sangat memengaruhi perekrutan Rodri yang berusia 30 tahun dari Manchester City pada musim panas ini.
Kapten Spanyol itu langsung beradaptasi mulus dengan lingkungan barunya, dan seketika menjadi pilar utama lini tengah Blaugrana. Namun, dalam wawancara terbaru dengan Mundo Deportivo, jangkar lini tengah itu memberikan penilaian yang menohok soal posisi klub saat ini di antara jajaran elite Eropa.
- Getty Images Sport
Rodri meredam ekspektasi di Liga Champions
Meski mengakui potensi besar skuad tersebut, Rodri cepat meredam ekspektasi soal kemungkinan langsung menjuarai Eropa. Berbicara kepada publikasi Spanyol itu, ia memaparkan realitas yang dihadapi klub barunya.
"Liga Champions bisa diraih, tetapi saya rasa kami bukan favorit," jelas Rodri. "Tentu saja, saya melihatnya sebagai gelar yang realistis untuk kami. Itulah langkah terakhir yang perlu kami ambil untuk memantapkan diri dan menunjukkan kepada Eropa tim seperti apa kami ini."
Gelandang itu menegaskan bahwa bakat semata jarang cukup untuk mengamankan kejayaan di level kontinental. "Saya rasa kami bukan favorit. Anda harus memahami dari mana kami berasal dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Tim ini masih perlu membenahi beberapa hal untuk memenanginya," tambahnya. "Pemain seperti saya datang ke sini sebagian karena itu, untuk membantu tim berkembang dan memberikan sesuatu yang menurut saya penting ketika berbicara soal memenangi gelar seunik Liga Champions."
Menguasai momen-momen penentu
Kampanye Barcelona di Eropa dalam beberapa musim terakhir diwarnai kegagalan yang kacau, terutama saat menghadapi Inter dan Atletico Madrid, ketika rapuhnya lini pertahanan dan masalah disiplin terbukti sangat merugikan. Rodri menyoroti bahwa menguasai detail-detail kecil semacam itu sangat penting untuk melangkah ke fase-fase akhir.
"Saya rasa Liga Champions bukan turnamen di mana tim terbaik selalu menjadi pemenang. Ini adalah turnamen yang ditentukan oleh momen-momen, dan bagaimana memahami momen-momen itu," ujarnya. "Saya pikir mungkin di situlah tim ini masih punya ruang untuk berkembang. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya apakah kami punya peluang, itulah alasan saya datang ke sini."
Saat membahas perubahan taktis yang dibutuhkan, ia menekankan pragmatisme ketimbang permainan menyerang yang atraktif. Ia menambahkan: "Ini soal mengendalikan momen-momen yang membuat perbedaan dalam sebuah duel, terutama ketika babak gugur yang penting tiba. Kartu merah, penalti, mungkin tidak kebobolan lebih banyak dari yang seharusnya. Semua hal itu menentukan apakah Anda lolos atau tersingkir.
"Mungkin lebih baik tidak terlalu bagus dalam menyerang, tetapi lebih konsisten dan lebih solid. Tim-tim yang mampu memenanginya telah menunjukkan hal itu kepada Anda. Di situlah kami punya ruang untuk berkembang, dan saya yakin kami akan melakukannya."
- PRiME Media Images
Belajar dari kegagalan masa lalu
Ke depan, Barcelona harus menyalurkan patah hati mereka di Eropa pada masa lalu menjadi pelajaran berharga saat menavigasi fase gugur musim ini. Rodri, yang menarik pelajaran dari perjalanannya sendiri yang berat menuju kesuksesan di Liga Champions di Inggris, meyakini periode pendewasaan ini tidak bisa ditawar.
"Itu juga datang bersama pengalaman. Saya selalu mengatakan bahwa sebelum Anda menang, Anda harus kalah dan Anda harus belajar," tegas pemenang Piala Dunia itu. "Kami yang bisa memenangkan hal-hal penting mengetahui itu. Saya sudah bermain di entah berapa banyak kampanye Liga Champions sebelum kami akhirnya bisa memenangkannya.
"Saya memahami bahwa ada proses pembelajaran dalam pengalaman itu, dan saya memahami bahwa para pemain belajar dari tahun ke tahun," pungkasnya. Barcelona kini akan berusaha menerapkan pelajaran yang didapat dengan susah payah ini ke pertandingan-pertandingan Eropa mereka berikutnya saat mereka berupaya merebut kembali status mereka di benua itu.
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