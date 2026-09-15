Getty Images
Diterjemahkan oleh
Rodri mendesak Barcelona merekrut mantan rekan setimnya di Manchester City, Julian Alvarez
Rodri ungkap impian transfer ke Barcelona
Rodri tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat Alvarez bergabung dengannya di Camp Nou. Pemain internasional Spanyol itu, yang baru-baru ini meninggalkan Manchester untuk Catalonia, percaya mantan rekan setimnya itu akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi Barcelona.
Alvarez sangat santer dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa pada musim panas ini, termasuk Barcelona dan Real Madrid. Namun, Los Rojiblancos enggan membiarkan pemain bintangnya bergabung dengan rival langsung mereka di Spanyol. Sementara itu, Arsenal juga dikaitkan dengan pemain internasional Argentina tersebut, tetapi Alvarez dikabarkan tidak ingin kembali ke Premier League.
- AFP
Bakat spektakuler tanpa ragu
Rodri menghabiskan dua tahun yang sangat sukses bermain bersama Alvarez di Premier League, yang memberinya kesempatan melihat langsung kualitas luar biasa penyerang Argentina itu. Ketika ditanya apakah ia ingin Blaugrana merekrut sang penyerang, gelandang itu tidak menahan diri dalam penilaiannya.
"Apakah saya akan merekrutnya ke sini? Tentu saja," kata Rodri kepada Mundo Deportivo. "Saya pikir dia adalah pemain sensasional. Saya akan membawanya ke sini tanpa ragu. Saya punya kesempatan bermain bersamanya selama dua tahun, dan saya pikir dia adalah pemain yang luar biasa, benar-benar luar biasa."
Fleksibilitas taktik adalah aset kunci
Di luar ketajamannya yang sudah jelas di depan gawang, Rodri juga ingin menyoroti kecerdasan taktis dan kemampuan adaptasi Alvarez yang mengesankan. Pemenang Piala Dunia itu awalnya dikenal sebagai penyerang tengah tradisional, tetapi ia secara konsisten membuktikan kemampuannya untuk tampil efektif di berbagai peran menyerang.
"Dia hampir lebih sering bermain sebagai nomor 10 daripada sebagai nomor 9, meskipun awalnya dia berasal dari posisi nomor 9," jelas Rodri. "Tetapi dia juga telah beradaptasi dengan peran yang memungkinkannya bermain sebagai gelandang serang, playmaker, dan dia bahkan pernah memainkan pertandingan sebagai gelandang tengah. Dia benar-benar pemain yang spektakuler."
- Getty Images
Semua mata tertuju pada bursa transfer mendatang
Untuk saat ini, Alvarez tetap sepenuhnya fokus pada kehidupannya di Atletico. Pemain berusia 26 tahun itu sudah mencatatkan dua penampilan di La Liga musim ini, dan Diego Simeone akan mengandalkan ketajamannya saat mereka berusaha melancarkan tantangan serius dalam perburuan gelar.
Namun, dukungan penuh Rodri itu tanpa diragukan lagi akan semakin memanaskan rumor yang terus beredar mengenai masa depan jangka panjang sang pemain Argentina di level klub. Dengan Barcelona terus mengevaluasi pasar untuk mencari tambahan amunisi lini serang elite, manuver besar pada masa depan untuk merekrut penyerang dinamis tersebut bisa menjadi kemungkinan yang nyata.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami