Rodri mendesak Barcelona merekrut mantan rekan setimnya di Manchester City, Julian Alvarez

Rodri tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat Alvarez bergabung dengannya di Camp Nou. Pemain internasional Spanyol itu, yang baru-baru ini meninggalkan Manchester untuk Catalonia, percaya mantan rekan setimnya itu akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi Barcelona.

Alvarez sangat santer dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa pada musim panas ini, termasuk Barcelona dan Real Madrid. Namun, Los Rojiblancos enggan membiarkan pemain bintangnya bergabung dengan rival langsung mereka di Spanyol. Sementara itu, Arsenal juga dikaitkan dengan pemain internasional Argentina tersebut, tetapi Alvarez dikabarkan tidak ingin kembali ke Premier League.