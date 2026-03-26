Rodri melontarkan pernyataan mengejutkan soal transfer ke Real Madrid, sementara bintang Man City itu mengatakan bahwa tawaran dari raksasa La Liga 'tak bisa ditolak'
Rumor-rumor seputar Madrid yang tak kunjung mereda
Pemenang Ballon d'Or 2024 ini sudah lama dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ke ibu kota Spanyol, dan komentar terbarunya tampaknya tak akan meredam spekulasi seputar kepindahannya ke Bernabeu. Meskipun memiliki sejarah dengan rival sekota, Atletico Madrid, pemain berusia 29 tahun ini secara mengejutkan bersikap terbuka mengenai kemungkinan bergabung dengan tim asuhan Alvaro Arbeloa di masa depan.
Pintu terbuka untuk kepindahan ke Bernabeu
Ketika ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan klub yang telah 15 kali menjuarai Liga Champions Eropa, Rodri mengatakan, seperti dilansir Onda Cero: "Kontrak saya masih tersisa satu tahun lagi, akan tiba saatnya kami harus duduk bersama dan membicarakannya." Ketika ditanya secara spesifik mengenai minat dari Real Madrid, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak tawaran dari klub-klub terbaik di dunia."
Pemulihan dan kelelahan mental
Gelandang tersebut saat ini sedang berusaha menemukan kembali ritmenya setelah absen cukup lama akibat cedera ligamen cruciatum. Meskipun masa istirahat tersebut menjadi pukulan bagi performa City di kompetisi domestik, Rodri meyakini bahwa jeda paksa tersebut mungkin justru menjadi berkah tersembunyi mengingat padatnya jadwal sepak bola modern.
"Istirahat itu baik bagi saya, untuk melambat... Secara mental, ada banyak tekanan. Hal itu memungkinkan saya untuk mengisi ulang tenaga dan kembali dengan antusiasme yang luar biasa. Musim ini saya tidak bermain selama musim-musim sebelumnya dan saya kembali dengan kondisi yang jauh lebih segar," tambahnya. "Saya merasa seperti kembali menjadi Rodri yang kita semua inginkan."
Ambisi Piala Dunia dan persaingan Zubimendi
Menjelang Piala Dunia yang akan datang, kapten tim nasional Spanyol ini tetap yakin bahwa La Roja mampu merebut trofi di bawah asuhan Luis de la Fuente. Munculnya Martin Zubimendi telah menciptakan persaingan yang sehat di posisi gelandang bertahan, namun Rodri yakin masih ada ruang yang cukup bagi kedua pemain untuk masuk dalam starting XI saat Spanyol berupaya mengulang kejayaan masa lalu. "Spanyol pernah menjuarai Piala Dunia dengan dua gelandang bertahan. Kemampuan De la Fuente dalam memadukan banyak pemain yang berbeda adalah kuncinya," kata Rodri. Ia juga menyempatkan diri untuk memuji para pemain baru dalam skuad, terutama Joan Garcia dari Barcelona, dengan menyatakan: "Saya pikir ia menjalani tahun yang sensasional. Tidak ada keraguan mengenai level yang ia tunjukkan, ia pantas berada di sini."