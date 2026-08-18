Barcelona telah mencapai kesepakatan besar untuk merekrut gelandang bintang Rodri dari Man City dengan kontrak empat tahun. Kesepakatan ini, yang bernilai sekitar £65 juta, menjadi pencapaian signifikan bagi tim asuhan Hansi Flick saat mereka berupaya kembali menempatkan diri di puncak sepak bola Eropa. Meski diminati rivalnya, Real Madrid, pemain internasional Spanyol itu tetap berkomitmen untuk pindah ke Camp Nou sepanjang negosiasi.

Gelandang kelahiran Madrid itu tiba di terminal penerbangan pribadi El Prat ditemani keluarganya dan berbicara singkat tentang antusiasmenya terkait kepindahan tersebut. Berbicara kepada media setibanya, sang gelandang berkata: "Sangat senang bisa tiba. Ini adalah hari-hari yang intens, tetapi saya senang semuanya sudah terselesaikan. Bermain untuk Barca adalah mimpi bagi saya. Saya sangat menantikan untuk bertemu rekan-rekan setim saya, banyak di antaranya sudah saya kenal dari tim nasional. Sekarang saatnya bekerja dan memberikan yang terbaik."