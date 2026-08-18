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Rodri melontarkan permintaan nomor punggung yang usil kepada rekan setim barunya di Barcelona saat bintang Manchester City itu tiba untuk transfer senilai £65 juta
Barcelona amankan kesepakatan besar untuk gelandang jangkar
Barcelona telah mencapai kesepakatan besar untuk merekrut gelandang bintang Rodri dari Man City dengan kontrak empat tahun. Kesepakatan ini, yang bernilai sekitar £65 juta, menjadi pencapaian signifikan bagi tim asuhan Hansi Flick saat mereka berupaya kembali menempatkan diri di puncak sepak bola Eropa. Meski diminati rivalnya, Real Madrid, pemain internasional Spanyol itu tetap berkomitmen untuk pindah ke Camp Nou sepanjang negosiasi.
Gelandang kelahiran Madrid itu tiba di terminal penerbangan pribadi El Prat ditemani keluarganya dan berbicara singkat tentang antusiasmenya terkait kepindahan tersebut. Berbicara kepada media setibanya, sang gelandang berkata: "Sangat senang bisa tiba. Ini adalah hari-hari yang intens, tetapi saya senang semuanya sudah terselesaikan. Bermain untuk Barca adalah mimpi bagi saya. Saya sangat menantikan untuk bertemu rekan-rekan setim saya, banyak di antaranya sudah saya kenal dari tim nasional. Sekarang saatnya bekerja dan memberikan yang terbaik."
- Getty Images Sport
Permintaan tukar nomor punggung diajukan selama pembicaraan
Bahkan sebelum presentasi resminya, gelandang itu sudah mulai membahas urusan logistik dengan rekan-rekan setim barunya. Menurut Fabrizio Romano, Rodri telah menghubungi Fermin Lopez untuk meminta nomor punggung 16 khas miliknya, yang ia kenakan dengan gemilang di Etihad Stadium. Sementara itu, Fermin diperkirakan akan beralih ke nomor tujuh, yang baru-baru ini lowong setelah kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain. Nomor itu juga secara terkenal pernah dikenakan oleh Ousmane Dembele dan Antoine Griezmann dalam beberapa musim terakhir. Perombakan ini memungkinkan sang superstar yang akan datang untuk langsung merasa seperti di rumah saat ia bersiap menjadi jangkar lini tengah Flick untuk kampanye 2026-27.
Rencana masa depan untuk nomor punggung sembilan
Meski Rodri sudah menentukan nomor punggungnya, spekulasi terus berembus soal jersey ikonik nomor sembilan yang masih kosong setelah kepergian Robert Lewandowski. Laporan dari SPORT menyebut Barcelona sengaja tetap menyisakan nomor itu untuk Julian Alvarez. Penyerang Argentina itu, yang bersinar bersama Rodri di Manchester City, tetap menjadi target jangka panjang raksasa Catalan tersebut saat mereka berupaya membangun lini serang yang mampu mendominasi La Liga dan Liga Champions dalam beberapa tahun ke depan. Pemain-pemain baru lainnya juga sudah memilih nomor berbeda, dengan Karim Adeyemi dilaporkan lebih menyukai nomor 14.
- AFP
Man City mencari pengganti Rodri
Kepergian pemain sekelas Rodri meninggalkan lubang besar di lini tengah Enzo Maresca, dan klub Etihad itu sudah mulai mengupayakan penggantinya. Maresca telah mengidentifikasi Enzo Fernandez dari Chelsea sebagai target utama mereka, meski klub London itu bertahan pada permintaan biaya fantastis sebesar £120 juta.
Saat jendela transfer memasuki tahap akhir, tekanan kini ada pada jajaran petinggi City untuk memutuskan apakah akan memenuhi banderol mahal Fernandez. Dengan Elliot Anderson yang sudah bergabung dari Nottingham Forest, Maresca ingin membangun ruang mesin yang lebih dinamis, terutama setelah kekalahan telak 3-0 dari Arsenal di Community Shield.
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