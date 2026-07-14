Rodri kembali menunjukkan performa terbaiknya layaknya saat meraih Ballon d'Or bersama Spanyol - namun penampilan buruk Pedri menjadi sumber kekhawatiran menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Prancis

Tentu saja, Pedri juga sangat memukau saat sedang dalam performa terbaiknya. Hanya sedikit pemain yang mampu merebut kembali bola dengan begitu konsisten—atau mendistribusikannya dengan begitu akurat. Namun, kita jelas belum melihat penampilan terbaiknya di Piala Dunia ini, dan hal itu mungkin saja karena De la Fuente meyakini bahwa pada dasarnya ada dua versi Pedri yang berbeda; yang satu bermain untuk Spanyol, dan yang lain bermain untuk Barcelona.

"Pedri adalah pemain berkelas, salah satu yang terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik," kata pria berusia 65 tahun itu, "tetapi Fabian juga salah satu pemain terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik.

"Namun, Pedri tidak bisa bermain seperti saat ia membela Barca, karena kami bermain dengan cara yang berbeda. Memang ada kesamaan, tetapi tidak sama. Kami juga tidak memiliki pemain yang sama.

"Kami memiliki Rodri, jadi tentu saja rekan duetnya di lini tengah berbeda. Bagi saya, Pedri bisa bermain sebagai nomor 6, 8, atau 10, tapi kami harus mengambil keputusan yang selalu sangat matang, sangat teranalisis, dan sangat disesuaikan dengan lawan."

Pertanyaan yang jelas sekarang, tentu saja, adalah siapa yang menurut De la Fuente paling cocok untuk diturunkan sebagai starter melawan Prancis?