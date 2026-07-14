Rodri kembali menunjukkan performa terbaiknya layaknya saat meraih Ballon d'Or bersama Spanyol - namun penampilan buruk Pedri menjadi sumber kekhawatiran menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Prancis

Tentu saja ada kemungkinan bahwa baik Fabian Ruiz maupun Pedri bisa diturunkan sebagai starter bersama Rodri, seperti yang mereka lakukan saat melawan Cape Verde. Lini tengah bisa dibilang merupakan satu-satunya area di mana Spanyol lebih unggul daripada Prancis, dan menurunkan tiga pemain yang begitu berbakat secara teknis akan memberi La Roja peluang besar untuk menguasai bola, yang tak diragukan lagi merupakan peluang terbaik—dan bisa dibilang satu-satunya—mereka untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh kuartet penyerang mematikan asuhan Didier Deschamps.
Namun, memainkan Pedri dan Fabian kemungkinan besar berarti mengorbankan Dani Olmo, yang telah tampil cukup baik dalam peran nomor 10 sejak mengamankan posisi starter di babak gugur, meskipun hasil akhir permainannya masih perlu ditingkatkan.
De la Fuente memang meyakini bahwa Pedri adalah “bakat istimewa” yang ia lebih suka “dimainkan lebih dekat ke kotak penalti lawan”, di mana ia bisa memberikan ancaman terbesar lewat gerakan tipu, sentuhan cerdik, dan umpan satu-dua, sementara ia juga memuji Pedri karena “selalu memberikan kontribusi positif, baik saat dalam performa terbaik maupun tidak”.
Namun, sang pelatih tampaknya kembali akan mengganti Fabian dengan Pedri saat lawan Spanyol mulai kelelahan dan ruang terbuka semakin lebar. “Pedri bisa mendapat manfaat dari kerja keras Fabian,” katanya setelah pertandingan melawan Belgia. “Pada dasarnya ini adalah kerja sama tim.”
Sikap tidak mementingkan diri sendiri dari skuad Spanyol tak diragukan lagi merupakan kekuatan terbesar mereka, dan meskipun aneh melihat partisipasi Pedri menjadi bahan perdebatan, sangat masuk akal bagi De la Fuente untuk memanfaatkan sepenuhnya kelompok pemain luar biasa yang dimilikinya.
Seperti yang dia katakan sendiri, “Prancis telah menunjukkan potensi yang luar biasa dan istimewa, tetapi kami juga demikian, jadi menurut saya pertandingan ini sangat terbuka. Pertandingan ini akan membutuhkan pemain yang segar dan energik, serta menuntut kami untuk tampil dalam performa terbaik.”
Namun, apakah Spanyol akan melihat Pedri dalam performa terbaiknya seperti saat membela Barcelona, masih belum jelas.