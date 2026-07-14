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Rodri Pedri Spain GFXGOAL
Mark Doyle

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Rodri kembali menunjukkan performa terbaiknya layaknya saat meraih Ballon d'Or bersama Spanyol - namun penampilan buruk Pedri menjadi sumber kekhawatiran menjelang laga semifinal Piala Dunia melawan Prancis

Analysis
Spain
Pedri
Rodri
World Cup
FEATURES
France vs Spain

Ketika susunan pemain inti Spanyol untuk pertandingan perempat final Piala Dunia pekan lalu melawan Belgia diumumkan sekitar satu jam sebelum kick-off, nama Pedri langsung mencolok karena tidak tercantum. Asumsi yang wajar di kalangan pakar dan pendukung adalah bahwa ia mengalami cedera ringan — yang menunjukkan betapa tingginya penilaian terhadap bintang Barcelona tersebut.

Pada dasarnya, cedera mungkin menjadi satu-satunya penjelasan yang mungkin atas tidak dimasukkannya pemain berusia 23 tahun yang oleh banyak orang dianggap sebagai gelandang paling lengkap di dunia. Namun, Pedri sebenarnya tidak dicoret dari skuad; ia justru dimasukkan ke dalam daftar pemain cadangan Spanyol, dan itu dilakukan karena alasan taktis.

Perkembangan seperti itu tidak terbayangkan saat turnamen dimulai, tetapi kini ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa Pedri mungkin akan kembali duduk di bangku cadangan saat La Roja menghadapi Prancis di Texas pada hari Selasa.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kinerja di Bawah Standar

    Duo gelandang tengah Rodri dan Pedri dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa Spanyol bisa menambah gelar juara dunia ke dalam koleksi gelar juara Eropa yang mereka raih di Jerman dua tahun lalu. Namun, meski Rodri telah kembali ke performa terbaiknya layaknya saat memenangkan Ballon d'Or selama perjalanan La Roja menuju babak empat besar di Amerika Utara, penampilan Pedri justru menjadi bahan perdebatan sengit di tanah airnya.

    Pemain asal Las Palmas ini menciptakan lima peluang dalam pertandingan pembuka turnamen yang berakhir imbang dan mengecewakan melawan Cape Verde — lebih banyak daripada pemain lain di lapangan — namun, yang menunjukkan betapa tingginya standar yang ditetapkan untuknya, ia tetap dikritik karena gagal mengantarkan negaranya meraih kemenangan.


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    Perbandingan yang tidak menguntungkan

    Hasil-hasil yang diraih Cape Verde selanjutnya membuat penampilan Spanyol yang tak mencetak gol tampak tidak terlalu buruk, namun kurangnya kontribusi Pedri dalam mencetak gol semakin mendapat sorotan seiring berjalannya turnamen.

    Meskipun Jude Bellingham dan Pedri jelas merupakan pemain yang sangat berbeda, dan yang terakhir ini bermain dalam peran yang lebih ke belakang, para penggemar Real Madrid dengan senang hati berulang kali menyoroti bahwa pemain andalan mereka sedang memukau Piala Dunia dengan penampilan menentukan satu demi satu, sementara playmaker utama Barcelona justru secara mengejutkan kesulitan memberikan dampak pada pertandingan.

    Tentu saja, semua ini agak terlalu sederhana dan reduktif, tetapi yang terpenting saat ini hanyalah hasil akhir, dan sementara Bellingham mampu mencetak dan menciptakan gol, Pedri tidak melakukan keduanya.


  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penuh dengan persaingan

    Keputusan Luis de la Fuente untuk mencoret Pedri tetap mengejutkan, setelah pemain itu lima kali berturut-turut menjadi starter di Piala Dunia 2026 — dan sembilan kali secara keseluruhan, sejak turnamen di Qatar. Namun, pelatih peraih gelar Euro itu dengan tepat menyoroti bahwa skuad Spanyol dipenuhi talenta-talenta terbaik, terutama di lini tengah.

    Memang, De la Fuente menyoroti bahwa Mikel Merino mungkin memiliki alasan yang lebih kuat untuk mengeluh setelah kembali dicadangkan meskipun mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan Portugal pada babak sebelumnya — namun bintang Arsenal itu tidak cemberut. Ia justru mengulangi prestasi tersebut dalam kemenangan 2-1 atas Belgia.

    "Memang tidak adil bahwa Mikel tidak diturunkan sejak awal, tetapi juga akan tidak adil jika pemain lain yang ditinggalkan," kata De la Fuente kepada para wartawan. "Hanya 11 orang yang bisa bermain, dan mereka memahami hal itu – peran yang harus mereka mainkan pada saat tertentu. Saat mereka turun ke lapangan, mereka tahu apa yang harus dilakukan; itulah mengapa menjadi manajer mereka adalah suatu kebahagiaan.

    "Yang terpenting adalah tim. Tidak masalah siapa yang menjadi starter. Semua pemain penting, bahkan mereka yang belum diturunkan."

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Bakat luar biasa' lainnya

    Belum ada tanda-tanda bahwa Pedri bereaksi berlebihan atas penurunannya. "Dia menerimanya dengan baik," ungkap kiper Spanyol Unai Simon kepada para wartawan setelah pertandingan melawan Belgia. "Kita semua ingin bermain, tapi pada akhirnya, tidak ada tempat untuk semua orang.

    "Bagaimana perasaan David (Raya) dan Joan (Garcia) yang tahu bahwa mereka adalah kiper kelas dunia? Semua orang ingin bermain, tapi semua orang juga ingin memenangkan Piala Dunia. Jadi, ketika giliranmu untuk menerima peran itu, kamu melakukannya."

    Namun, peran apa yang akan diminta Pedri mainkan saat melawan Prancis? Dia jelas tidak tampil mengesankan sebagai pemain pengganti saat melawan Belgia, dengan menyia-nyiakan peluang serangan balik di menit-menit akhir akibat umpan yang sangat tidak akurat, sementara Fabian Ruiz jelas memiliki peluang nyata untuk mempertahankan posisinya sebagai starter setelah mencetak gol pembuka Spanyol di Los Angeles, dan, seperti yang dikatakan Simon, gelandang Paris Saint-Germain itu “juga merupakan talenta yang luar biasa” — dan salah satu yang baru saja “memenangkan dua Liga Champions berturut-turut”.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dua versi Pedri

    Tentu saja, Pedri juga sangat memukau saat sedang dalam performa terbaiknya. Hanya sedikit pemain yang mampu merebut kembali bola dengan begitu konsisten—atau mendistribusikannya dengan begitu akurat. Namun, kita jelas belum melihat penampilan terbaiknya di Piala Dunia ini, dan hal itu mungkin saja karena De la Fuente meyakini bahwa pada dasarnya ada dua versi Pedri yang berbeda; yang satu bermain untuk Spanyol, dan yang lain bermain untuk Barcelona.

    "Pedri adalah pemain berkelas, salah satu yang terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik," kata pria berusia 65 tahun itu, "tetapi Fabian juga salah satu pemain terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik.

    "Namun, Pedri tidak bisa bermain seperti saat ia membela Barca, karena kami bermain dengan cara yang berbeda. Memang ada kesamaan, tetapi tidak sama. Kami juga tidak memiliki pemain yang sama.

    "Kami memiliki Rodri, jadi tentu saja rekan duetnya di lini tengah berbeda. Bagi saya, Pedri bisa bermain sebagai nomor 6, 8, atau 10, tapi kami harus mengambil keputusan yang selalu sangat matang, sangat teranalisis, dan sangat disesuaikan dengan lawan."

    Pertanyaan yang jelas sekarang, tentu saja, adalah siapa yang menurut De la Fuente paling cocok untuk diturunkan sebagai starter melawan Prancis?

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Dilema De la Fuente

    Tentu saja ada kemungkinan bahwa baik Fabian Ruiz maupun Pedri bisa diturunkan sebagai starter bersama Rodri, seperti yang mereka lakukan saat melawan Cape Verde. Lini tengah bisa dibilang merupakan satu-satunya area di mana Spanyol lebih unggul daripada Prancis, dan menurunkan tiga pemain yang begitu berbakat secara teknis akan memberi La Roja peluang besar untuk menguasai bola, yang tak diragukan lagi merupakan peluang terbaik—dan bisa dibilang satu-satunya—mereka untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh kuartet penyerang mematikan asuhan Didier Deschamps.

    Namun, memainkan Pedri dan Fabian kemungkinan besar berarti mengorbankan Dani Olmo, yang telah tampil cukup baik dalam peran nomor 10 sejak mengamankan posisi starter di babak gugur, meskipun hasil akhir permainannya masih perlu ditingkatkan.

    De la Fuente memang meyakini bahwa Pedri adalah “bakat istimewa” yang ia lebih suka “dimainkan lebih dekat ke kotak penalti lawan”, di mana ia bisa memberikan ancaman terbesar lewat gerakan tipu, sentuhan cerdik, dan umpan satu-dua, sementara ia juga memuji Pedri karena “selalu memberikan kontribusi positif, baik saat dalam performa terbaik maupun tidak”.

    Namun, sang pelatih tampaknya kembali akan mengganti Fabian dengan Pedri saat lawan Spanyol mulai kelelahan dan ruang terbuka semakin lebar. “Pedri bisa mendapat manfaat dari kerja keras Fabian,” katanya setelah pertandingan melawan Belgia. “Pada dasarnya ini adalah kerja sama tim.”

    Sikap tidak mementingkan diri sendiri dari skuad Spanyol tak diragukan lagi merupakan kekuatan terbesar mereka, dan meskipun aneh melihat partisipasi Pedri menjadi bahan perdebatan, sangat masuk akal bagi De la Fuente untuk memanfaatkan sepenuhnya kelompok pemain luar biasa yang dimilikinya.

    Seperti yang dia katakan sendiri, “Prancis telah menunjukkan potensi yang luar biasa dan istimewa, tetapi kami juga demikian, jadi menurut saya pertandingan ini sangat terbuka. Pertandingan ini akan membutuhkan pemain yang segar dan energik, serta menuntut kami untuk tampil dalam performa terbaik.”

    Namun, apakah Spanyol akan melihat Pedri dalam performa terbaiknya seperti saat membela Barcelona, masih belum jelas.

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