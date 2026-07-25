Getty Images Sport
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Rodri ke PSG?! Klub raksasa Prancis itu merencanakan tawaran berani untuk bersaing dengan Real Madrid dalam perburuan bintang Manchester City
Madrid tampaknya sudah hampir menyelesaikan kesepakatan tersebut
Juara Prancis saat ini telah menghubungi City untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan guna merekrut Rodri, demikian dilaporkan RMC Sport. Meskipun jajaran petinggi klub asal Paris tersebut awalnya tidak memprioritaskan perekrutan gelandang baru pada bursa transfer kali ini, prospek untuk mendatangkan pemain sekelas Rodri—yang kontraknya di Etihad Stadium kini tinggal tersisa 12 bulan lagi—dipandang sebagai peluang yang terlalu besar untuk diabaikan. Strategi ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di Parc des Princes, seiring upaya mereka mempertahankan status sebagai kekuatan terdepan di sepak bola Eropa menyusul kesuksesan mereka baru-baru ini di panggung kontinental.
Namun, PSG jauh dari sendirian dalam kekagumannya terhadap spesialis teknis ini. Real Madrid telah lama dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, dan laporan menunjukkan bahwa raksasa Spanyol tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain, meskipun klub tersebut kemudian membantah klaim tersebut. Los Blancos memandang Rodri sebagai penerus ideal bagi para legenda lini tengah mereka yang sudah menua, namun proses ini tetap rumit karena klub harus terlebih dahulu melepas sejumlah pemain kunci di lini tengah tersebut untuk memenuhi persyaratan finansial kesepakatan tersebut.
- Getty Images News
PSG meninjau kembali rencana musim panas mereka
Dihadapkan pada kesempatan langka untuk mendatangkan pemain sekelas Rodri, petinggi PSG memutuskan untuk mengubah strategi dan langsung ikut campur dalam negosiasi yang oleh banyak pihak dianggap sudah menuju ke Madrid, sementara juara Eropa dua kali berturut-turut itu enggan membiarkan peluang ini berlalu begitu saja tanpa setidaknya mencoba menguji air.
Menambah intrik dalam saga ini, Barcelona juga telah menghubungi perwakilan sang pemain. Menyusul cedera jangka panjang yang dialami Frenkie de Jong, klub asal Catalan ini sangat ingin memperkuat lini tengahnya dan memandang Rodri sebagai solusi terbaik, meskipun kendala keuangan mereka mungkin menjadi batu sandungan dalam persaingan penawaran langsung melawan kekuatan finansial PSG.
Telah dilakukan kontak langsung dengan Pemerintah Kota
PSG telah membuka jalur komunikasi langsung dengan City, guna memperoleh kejelasan mengenai syarat-syarat finansial yang diperlukan agar kesepakatan tersebut dapat terwujud. Langkah ini menandai eskalasi serius dari sekadar minat di belakang layar menjadi keterlibatan aktif dan konkret dengan klub penjual.
Para petinggi di ibu kota Prancis tersebut kini dikabarkan sedang mempertimbangkan upaya serius untuk “mencuri” transfer ini, sebuah strategi berani yang berpotensi mengejutkan Real Madrid dan mengubah hasil salah satu saga paling dinanti musim panas ini yang melibatkan salah satu gelandang paling berprestasi dalam dunia sepak bola.
- Getty Images Sport
Masa bakti Rodri yang dipenuhi gelar bersama City
Sejak bergabung dengan Manchester City dari Atlético Madrid pada tahun 2019 melalui transfer senilai £62,8 juta, Rodri telah menjadi salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah Manchester City, dengan mengoleksi 13 trofi besar bersama klub tersebut. Rangkaian gelar tersebut mencakup empat gelar Liga Premier, tiga Piala Liga, dua Piala FA, Liga Champions, Piala Dunia Antarklub FIFA, Piala Super UEFA, dan Community Shield, dengan gelandang ini menjadi starter dalam sebagian besar dari lebih dari 300 penampilannya untuk klub di semua kompetisi.
Pentingnya perannya bagi tim asuhan Pep Guardiola semakin ditegaskan secara tegas selama kampanye treble bersejarah City pada musim 2022-23, ketika Rodri mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan final Liga Champions atas Inter Milan dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di kompetisi tersebut. Kehebatan individunya itu semakin diakui pada tahun 2024, ketika ia menjadi pemain Manchester City pertama dalam sejarah yang memenangkan Ballon d'Or.
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