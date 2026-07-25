Rodri ke PSG?! Klub raksasa Prancis itu merencanakan tawaran berani untuk bersaing dengan Real Madrid dalam perburuan bintang Manchester City

Juara Prancis saat ini telah menghubungi City untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan guna merekrut Rodri, demikian dilaporkan RMC Sport. Meskipun jajaran petinggi klub asal Paris tersebut awalnya tidak memprioritaskan perekrutan gelandang baru pada bursa transfer kali ini, prospek untuk mendatangkan pemain sekelas Rodri—yang kontraknya di Etihad Stadium kini tinggal tersisa 12 bulan lagi—dipandang sebagai peluang yang terlalu besar untuk diabaikan. Strategi ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di Parc des Princes, seiring upaya mereka mempertahankan status sebagai kekuatan terdepan di sepak bola Eropa menyusul kesuksesan mereka baru-baru ini di panggung kontinental.

Namun, PSG jauh dari sendirian dalam kekagumannya terhadap spesialis teknis ini. Real Madrid telah lama dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, dan laporan menunjukkan bahwa raksasa Spanyol tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain, meskipun klub tersebut kemudian membantah klaim tersebut. Los Blancos memandang Rodri sebagai penerus ideal bagi para legenda lini tengah mereka yang sudah menua, namun proses ini tetap rumit karena klub harus terlebih dahulu melepas sejumlah pemain kunci di lini tengah tersebut untuk memenuhi persyaratan finansial kesepakatan tersebut.



