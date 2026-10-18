Barcelona melanjutkan awal musim yang sensasional di bawah asuhan Hansi Flick dengan meraih kemenangan ke-11 beruntun musim ini atas Betis. Meski tampil dominan dalam menyerang lewat gol dari lima pemain berbeda, yakni Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia, dan Dani Olmo, Barcelona sempat mendapat perlawanan melalui gol Valentín Gomez dan Abde Ezzalzouli. Kedua gol itu memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki kelemahan saat beralih ke fase bertahan, sebelum Barcelona mengambil kendali penuh atas pertandingan pada babak kedua.

Rodri menegaskan perlunya pertahanan yang lebih solid jika Barcelona ingin benar-benar mendominasi di semua ajang musim ini. "Tim menunjukkan potensi serangannya, tetapi kami cukup banyak kebobolan. Di situlah kami mungkin perlu memperbaiki diri," ujarnya, seperti dikutip SPORT.