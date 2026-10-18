Getty Images Sport
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Rodri ingatkan soal pertahanan meski cetak gol perdana untuk Barcelona dalam kemenangan telak atas Real Betis
Pencetak gol menyerukan fokus pada pertahanan
Barcelona melanjutkan awal musim yang sensasional di bawah asuhan Hansi Flick dengan meraih kemenangan ke-11 beruntun musim ini atas Betis. Meski tampil dominan dalam menyerang lewat gol dari lima pemain berbeda, yakni Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia, dan Dani Olmo, Barcelona sempat mendapat perlawanan melalui gol Valentín Gomez dan Abde Ezzalzouli. Kedua gol itu memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki kelemahan saat beralih ke fase bertahan, sebelum Barcelona mengambil kendali penuh atas pertandingan pada babak kedua.
Rodri menegaskan perlunya pertahanan yang lebih solid jika Barcelona ingin benar-benar mendominasi di semua ajang musim ini. "Tim menunjukkan potensi serangannya, tetapi kami cukup banyak kebobolan. Di situlah kami mungkin perlu memperbaiki diri," ujarnya, seperti dikutip SPORT.
- Getty Images Sport
Pahlawan rendah hati akhirnya pecah telur bersama Barcelona
Rodri berperan penting dalam keberhasilan itu. Ia mencetak gol pertamanya bersama Barcelona untuk kembali membawa timnya unggul pada momen krusial pertandingan. Meski berhasil mencetak gol dan turut merayakannya, pemain asal Spanyol itu tetap rendah hati. Saat menanggapi hasil yang diraih dengan susah payah tersebut, sang gelandang menekankan sulitnya pertandingan dan kelegaan yang diberikan oleh golnya.
"Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Ini adalah salah satu stadion tersulit di liga. Mereka sedang dalam performa bagus dan bermain sangat baik. Saya senang dengan gol saya, yang memberi kami ketenangan saat kami berada dalam kondisi terburuk," jelas sang gelandang.
Rodri dukung wasit di tengah kekacauan VAR
Pertandingan itu tak lepas dari kontroversi. Sejumlah insiden besar memerlukan intervensi VAR, termasuk gol Giovani Lo Celso yang dianulir dan kartu merah bagi tim tuan rumah. Momen-momen penting tersebut, yakni gol Giovani Lo Celso yang dianulir dan kartu merah untuk tim tuan rumah, mengubah momentum pertandingan secara drastis serta memicu perdebatan sengit di lapangan. Rodri menyampaikan pandangannya mengenai keputusan wasit yang memengaruhi jalannya babak kedua.
"Sentuhan tangannya cukup tidak wajar. Karena itulah golnya dianulir. Hormati keputusan wasit. Saya tidak melihat insiden yang berujung kartu merah itu," kata Rodri.
- AFP
Gelandang kecam lapangan La Cartuja yang ‘sulit’
Seusai pertandingan di La Cartuja, Rodri terang-terangan menyatakan frustrasinya terhadap kondisi lapangan. Menurutnya, kualitas rumput yang buruk mengganggu ritme operan yang menjadi ciri khas timnya. Meski menolak menjadikan kondisi rumput sebagai alasan atas penampilan timnya, gelandang itu menegaskan bahwa lapangan yang tidak rata memang menghambat aliran bola dan proses membangun serangan yang biasanya berjalan lancar.
"Saya biasanya tidak membicarakan kondisi lapangan, tetapi hari ini sulit untuk bermain. Kondisinya menyulitkan kami dalam mengalirkan bola. Jangan mencari-cari alasan. Pada satu fase, kami mampu mengendalikan pertandingan dengan lebih baik, tetapi memang benar kondisi lapangannya tidak bagus," ujarnya.
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