AFP
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Rodri dorong kepindahan dari Manchester City saat gelandang itu meminta izin khusus untuk MELEWATKAN latihan karena transfer ke Barcelona hampir rampung
Rodri mencari pengecualian latihan di tengah kaitan dengan Barca
Saga seputar masa depan Rodri memasuki babak dramatis ketika pemenang Ballon d'Or 2024 itu berusaha mengatur kepergiannya dari Stadion Etihad. Meski masa liburannya secara resmi berakhir pada Kamis ini, gelandang tersebut meminta dispensasi khusus agar tidak perlu kembali ke tempat latihan Manchester City pada Jumat pagi, menurut SPORT. Langkah taktis ini mencerminkan saga Ferran Torres, yang mendapat kelonggaran serupa dari Barcelona saat kepindahannya senilai €50 juta ke PSG sudah di ambang penyelesaian.
Meski keinginan sang pemain untuk pindah ke Spotify Camp Nou sudah mutlak, ia bertekad menangani situasi ini secara profesional. Ia memahami bahwa mangkir dari latihan bisa dipandang sebagai bentuk pemberontakan, dan ia telah menegaskan bahwa dirinya hanya akan absen dengan izin dari klubnya saat ini.
- Getty
Barcelona melihat tawaran kedua ditolak
Terlepas dari sikap pribadi sang pemain, City terbukti menjadi negosiator yang tangguh. Klub Inggris itu sudah berkali-kali bertahan menghadapi sejumlah pendekatan dari raksasa Catalan tersebut. Yang terbaru, Blaugrana melihat proposal yang ditingkatkan senilai sekitar €60 juta ditolak oleh petinggi Etihad, yang menolak menurunkan tuntutan mereka meski Rodri memasuki tahun terakhir kontraknya.
Pelatih baru City, Enzo Maresca, secara terbuka tetap menyatakan bahwa ia berharap sang pemain kembali, meski spekulasi begitu kencang. Setelah laga pramusim di Seoul, manajer asal Italia itu menegaskan soal jadwal tersebut. "Ya, untuk saat ini dia akan berada di Manchester. Tidak ada kabar terbaru. Pada 14 Agustus dia akan kembali," kata Maresca kepada wartawan.
Intervensi Flick dan penolakan Madrid
Dorongan di balik transfer ini dipicu oleh percakapan pribadi antara Rodri dan pelatih kepala Barcelona Hansi Flick. Juru taktik asal Jerman itu dilaporkan menghubungi pemain Spanyol tersebut untuk menjabarkan visi taktisnya, dan meyakinkan sang gelandang bahwa ia akan menjadi poros utama di lini tengah baru Barca.
"Sebagai bentuk penghormatan kepada Madrid, karena mereka sudah sangat berkelas, Rodri memberi tahu mereka bahwa keputusannya adalah bergabung dengan Barca," kata agen Rodri dalam sebuah wawancara. Komunikasi yang jelas ini membantu menjaga hubungan yang saling menghormati di antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga tidak menyisakan keraguan tentang ke mana hati sang pemain berlabuh.
- Getty Images
Rintangan terakhir dalam saga
Meski keinginan sang pemain sudah jelas, kesepakatan ini tetap bergantung pada kemampuan kedua klub untuk menemukan titik temu. City dikabarkan sudah mulai mencari pengganti, dengan bintang Chelsea Enzo Fernandez disebut sebagai target potensial, meski biaya tinggi yang terkait dengan pemain Argentina itu membuat kepergian Rodri menjadi semakin sensitif. City memiliki kebijakan lama untuk tidak menahan pemain yang ingin pergi, tetapi mereka juga tidak pernah dikenal menjual pemain terbaiknya dengan harga di bawah nilai pasar.
Bagi Barcelona, urgensinya nyata. Dengan kebugaran Frenkie de Jong yang masih menjadi kekhawatiran besar dan musim yang semakin dekat, mendatangkan gelandang kelas dunia menjadi prioritas utama bagi Deco dan dewan klub. Klub siap melakukan upaya besar untuk menuntaskan kesepakatan itu dalam beberapa hari ke depan.
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