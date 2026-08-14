Saga seputar masa depan Rodri memasuki babak dramatis ketika pemenang Ballon d'Or 2024 itu berusaha mengatur kepergiannya dari Stadion Etihad. Meski masa liburannya secara resmi berakhir pada Kamis ini, gelandang tersebut meminta dispensasi khusus agar tidak perlu kembali ke tempat latihan Manchester City pada Jumat pagi, menurut SPORT. Langkah taktis ini mencerminkan saga Ferran Torres, yang mendapat kelonggaran serupa dari Barcelona saat kepindahannya senilai €50 juta ke PSG sudah di ambang penyelesaian.

Meski keinginan sang pemain untuk pindah ke Spotify Camp Nou sudah mutlak, ia bertekad menangani situasi ini secara profesional. Ia memahami bahwa mangkir dari latihan bisa dipandang sebagai bentuk pemberontakan, dan ia telah menegaskan bahwa dirinya hanya akan absen dengan izin dari klubnya saat ini.



