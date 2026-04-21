Rodri dipastikan absen dalam lawatan Man City ke Burnley akibat cedera, sementara Pep Guardiola belum dapat memastikan kapan gelandang andalannya itu akan kembali

Gelandang tersebut menjalani pemeriksaan medis awal pekan ini untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Meskipun fokus utama saat ini tertuju pada laga tandang ke Burnley, kekhawatiran semakin meningkat terkait kesiapan Rodri untuk tampil di semifinal Piala FA melawan Southampton akhir pekan ini. Pemain asal Spanyol itu harus berjuang melawan waktu agar bisa ikut serta dalam fase akhir musim City, meskipun City memiliki jeda yang cukup lama dalam jadwal liga mereka setelah pertandingan piala tersebut.

"Saya rasa dia belum siap untuk besok," kata Guardiola dalam konferensi pers prapertandingan. "Kita lihat saja untuk pertandingan berikutnya, yaitu semifinal Piala FA melawan Southampton atau 12 hari kemudian untuk pertandingan Liga Premier di Everton."