Getty
Diterjemahkan oleh
Rodri dipastikan absen dalam lawatan Man City ke Burnley akibat cedera, sementara Pep Guardiola belum dapat memastikan kapan gelandang andalannya itu akan kembali
Gelandang andalan absen setelah laga melawan Arsenal
Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Rodri tidak dapat diturunkan dalam laga Liga Premier mendatang City melawan Burnley. Pemenang Ballon d'Or 2024 itu mengalami cedera pangkal paha saat kemenangan krusial atas Arsenal pada Minggu lalu, di mana ia bermain selama 88 menit sebelum rasa sakitnya semakin parah hingga tak bisa dilanjutkan.
- AFP
Manajer belum yakin kapan akan kembali
Gelandang tersebut menjalani pemeriksaan medis awal pekan ini untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Meskipun fokus utama saat ini tertuju pada laga tandang ke Burnley, kekhawatiran semakin meningkat terkait kesiapan Rodri untuk tampil di semifinal Piala FA melawan Southampton akhir pekan ini. Pemain asal Spanyol itu harus berjuang melawan waktu agar bisa ikut serta dalam fase akhir musim City, meskipun City memiliki jeda yang cukup lama dalam jadwal liga mereka setelah pertandingan piala tersebut.
"Saya rasa dia belum siap untuk besok," kata Guardiola dalam konferensi pers prapertandingan. "Kita lihat saja untuk pertandingan berikutnya, yaitu semifinal Piala FA melawan Southampton atau 12 hari kemudian untuk pertandingan Liga Premier di Everton."
Gonzalez siap turun tangan
Dengan absennya Rodri untuk beberapa waktu ke depan, Guardiola diperkirakan akan mengandalkan kedalaman skuadnya untuk mempertahankan momentum City di puncak klasemen. Nico Gonzalez menjadi kandidat utama untuk mengisi kekosongan di posisi gelandang bertahan, sebuah tugas yang telah ia emban sebelumnya saat Rodri absen karena cedera pada musim ini.
Manajer City itu langsung memuji kontribusi sang pengganti, sambil menegaskan bahwa ia memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan skuad untuk beradaptasi. Guardiola mengatakan: "Nico Gonzalez telah banyak membantu kami selama Rodri absen sehingga kami bisa berada di posisi sekarang."
- Getty Images Sport
Masalah kebugaran yang terus menerus dialami Rodri
Kekecewaan terbaru yang dialami Rodri semakin memperumit musim sang gelandang, yang absen dalam sebagian besar paruh pertama musim ini akibat cedera otot paha belakang. Setelah baru saja kembali ke performa terbaiknya pasca cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) yang dialaminya musim lalu, masalah cedera pangkal paha ini menjadi rintangan lain yang menyebalkan bagi mantan pemain Atletico Madrid tersebut.
Masalah pemilihan pemain City semakin rumit akibat absennya beberapa pemain di lini pertahanan. Ruben Dias juga dipastikan absen dalam laga melawan Burnley karena masih dalam proses pemulihan dari cedera pergelangan kaki, sehingga Guardiola harus merombak barisan belakangnya saat Cityzens berupaya kembali ke puncak klasemen Liga Premier.