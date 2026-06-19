Rodri dibela dari kritik yang 'menyinggung' saat pelatih timnas Spanyol menegaskan bahwa bintang Man City itu adalah 'yang terbaik di dunia'

Dalam wawancara dengan El Partidazo de Cope, De la Fuente menampik kritik yang ditujukan kepada Rodri dan mempertanyakan logika di baliknya. Pelatih timnas Spanyol itu kemudian menegaskan kembali kekagumannya terhadap gelandang tersebut, dengan berargumen bahwa bahkan saat performanya kurang memuaskan, Rodri tetap termasuk di antara pemain-pemain elit di posisinya.

"Astaga, tolonglah. Bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu. Beberapa orang boleh saja mengatakan ini dan itu, tetapi bagaimanapun juga, saya merasa sangat tersinggung mendengar pernyataan seperti itu tentang pemain terbaik di dunia," kata De la Fuente.

"Rodrigo adalah pemain terbaik di dunia, dan bahkan saat hanya bermain 50%, dia jauh lebih baik daripada kebanyakan gelandang di dunia. Bahkan saat hanya bermain 50%. Dan bagi kami, dia adalah pemain yang sangat penting, dengan kejernihan dan visi yang fantastis, serta keseimbangan. Rodrigo adalah panutan bagi kami."