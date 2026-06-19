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Rodri dibela dari kritik yang 'menyinggung' saat pelatih timnas Spanyol menegaskan bahwa bintang Man City itu adalah 'yang terbaik di dunia'
De la Fuente menepis kritik terhadap Rodri
De la Fuente membantah tuduhan bahwa Rodri menghambat gaya permainan Spanyol setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan melawan Cape Verde dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Gelandang Manchester City itu menjadi sorotan setelah Spanyol gagal mencetak gol, dengan beberapa kritikus mengklaim kehadirannya memperlambat transisi tim. Namun, De la Fuente menegaskan bahwa ia tidak sependapat dengan penilaian tersebut dan tetap memberikan dukungan penuh kepada salah satu pemainnya yang paling berpengaruh.
- Getty Images Sport
Pelatih Spanyol memberikan dukungan penuh
Dalam wawancara dengan El Partidazo de Cope, De la Fuente menampik kritik yang ditujukan kepada Rodri dan mempertanyakan logika di baliknya. Pelatih timnas Spanyol itu kemudian menegaskan kembali kekagumannya terhadap gelandang tersebut, dengan berargumen bahwa bahkan saat performanya kurang memuaskan, Rodri tetap termasuk di antara pemain-pemain elit di posisinya.
"Astaga, tolonglah. Bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu. Beberapa orang boleh saja mengatakan ini dan itu, tetapi bagaimanapun juga, saya merasa sangat tersinggung mendengar pernyataan seperti itu tentang pemain terbaik di dunia," kata De la Fuente.
"Rodrigo adalah pemain terbaik di dunia, dan bahkan saat hanya bermain 50%, dia jauh lebih baik daripada kebanyakan gelandang di dunia. Bahkan saat hanya bermain 50%. Dan bagi kami, dia adalah pemain yang sangat penting, dengan kejernihan dan visi yang fantastis, serta keseimbangan. Rodrigo adalah panutan bagi kami."
De la Fuente mempertanyakan perlakuan terhadap para bintang Spanyol
Selain membela penampilan Rodri, De la Fuente menyatakan bahwa para pemain Spanyol sering kali dinilai lebih keras daripada bintang-bintang dunia lainnya. Pelatih tersebut mempertanyakan apakah kritik serupa akan ditujukan kepada pemain lain yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Dia berkata: "Apakah mereka berani mengatakan hal itu tentang pemain lain yang juga dianggap sebagai yang terbaik di dunia? Apakah mereka berani? Saya rasa tidak. Tapi karena mereka orang Spanyol, Anda bisa mengatakan hal-hal tentang pemain kami yang tidak Anda katakan kepada pemain lain."
- Getty Images Sport
Spanyol berupaya memperbaiki performa setelah awal yang mengecewakan
Spanyol harus segera melupakan hasil pertandingan pembuka yang mengecewakan itu dan meningkatkan efektivitas serangan mereka di sisa pertandingan babak penyisihan grup. Seiring meningkatnya sorotan, baik Rodri maupun tim nasional diharapkan dapat menampilkan performa yang lebih baik saat menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu.