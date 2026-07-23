Rodri akan menjalani operasi punggung, sebuah pukulan telak bagi Man City menjelang musim baru

Terlepas dari masalah fisik yang dialaminya, masa depan pemain asal Spanyol ini di Etihad Stadium semakin menjadi bahan spekulasi mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi. Pembicaraan perpanjangan kontrak diperkirakan akan berlangsung setelah Piala Dunia, meskipun Rodri belum menunjukkan kesediaan untuk memperpanjang masa tinggalnya, sementara The Athletic melaporkan bahwa Real Madrid tidak berniat merekrutnya.

Media tersebut juga mencatat bahwa Mateo Kovacic dan Nico Gonzalez berpotensi hengkang menyusul kepergian Bernardo Silva, meskipun dampak dari absennya Rodri sedikit teredam oleh kedatangan Elliot Anderson senilai £116 juta.