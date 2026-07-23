Getty Images Sport
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Rodri akan menjalani operasi punggung, sebuah pukulan telak bagi Man City menjelang musim baru
Operasi membuat gelandang kunci absen
Rodri akan menjalani operasi akibat cedera punggung, tanpa ada perkiraan waktu pemulihan yang pasti, menurut laporan dari The Athletic. Kapten timnas Spanyol berusia 30 tahun itu baru-baru ini meraih penghargaan Golden Ball setelah tampil gemilang dalam delapan pertandingan dan membawa negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Kendala medis ini menjadi pukulan telak bagi The Citizens, yang kini harus bersiap memulai musim baru tanpa sosok ikonik mereka.
- Getty Images Sport
Masalah-masalah yang masih belum terselesaikan menghambat proses pemulangan
Masalah kebugaran telah mengganggu ketersediaan Rodri untuk bermain bersama klubnya sejak ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada September 2024, yang membuatnya absen hampir sepanjang musim 2024-25. Masalah otot paha belakang dan pangkal paha yang dialaminya kemudian membatasi penampilannya menjadi hanya 33 kali dan 17 kali sebagai starter di Liga Premier musim lalu. Hal ini sangat kontras dengan peran penting pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut selama musim 2022-23, ketika ia mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Champions untuk mengukir treble bersejarah.
Ketidakpastian kontrak memicu kekhawatiran
Terlepas dari masalah fisik yang dialaminya, masa depan pemain asal Spanyol ini di Etihad Stadium semakin menjadi bahan spekulasi mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi. Pembicaraan perpanjangan kontrak diperkirakan akan berlangsung setelah Piala Dunia, meskipun Rodri belum menunjukkan kesediaan untuk memperpanjang masa tinggalnya, sementara The Athletic melaporkan bahwa Real Madrid tidak berniat merekrutnya.
Media tersebut juga mencatat bahwa Mateo Kovacic dan Nico Gonzalez berpotensi hengkang menyusul kepergian Bernardo Silva, meskipun dampak dari absennya Rodri sedikit teredam oleh kedatangan Elliot Anderson senilai £116 juta.
- Action Plus
Pertandingan pembuka semakin dekat
City akan memulai musim Liga Premier 2026-27 dengan menjamu Bournemouth di Etihad Stadium pada 23 Agustus. Tim asuhan Enzo Maresca harus merancang formasi lini tengah yang efektif tanpa gelandang pengatur permainan utama mereka, sekaligus menghadapi kemungkinan perombakan skuad sebelum jendela transfer ditutup. Staf medis klub akan memantau dengan cermat proses rehabilitasi Rodri pascaoperasi, seiring persiapan skuad menghadapi jadwal pertandingan domestik dan Eropa yang padat.
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