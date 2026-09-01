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'Rodri adalah Lionel Messi-nya sepakbola Spanyol!' - Bos Spanyol Luis de la Fuente memuji gelandang juara Piala Dunia itu setelah transfer sensasional ke Barcelona
Peralihan spektakuler Rodri
Kepindahan Rodri dari Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona muncul sebagai salah satu transfer paling menentukan pada 2026. Gelandang bintang itu tiba di klub barunya setelah menjalani kampanye individu yang spektakuler di Piala Dunia terbaru, ketika penampilan dominannya membuat ia meraih penghargaan bergengsi Bola Emas.
Spanyol pada akhirnya menghadapi Argentina di partai puncak turnamen tersebut, sebuah laga yang membuat Rodri menegaskan statusnya sebagai pemain terbaik di posisinya. Setelah kepindahan ke Catalunya, pelatih tim nasionalnya kini secara terbuka mendukung maestro lini tengah itu untuk berkembang bersama beberapa rekan setimnya di timnas Spanyol.
- Getty Images Sport
'Messi-nya sepak bola Spanyol'
Berbicara kepada Radio Marca, De la Fuente dengan cepat menyoroti betapa krusialnya mantan bintang City itu bagi klub maupun negaranya. Sang pelatih menepis kekhawatiran apa pun soal transisinya ke lingkungan domestik yang baru, dengan menegaskan bahwa kualitasnya melampaui sistem taktik apa pun.
"Akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi, karena Rodri adalah Messi-nya sepakbola Spanyol, jadi dia akan beradaptasi dengan baik di tim mana pun, dalam keadaan apa pun," jelas De la Fuente. "Dia adalah yang terbaik di dunia di posisinya."
Sang pelatih juga mengungkapkan kegembiraannya melihat talenta elite domestik kembali ke kasta tertinggi Spanyol. Ia menambahkan: "Yang saya rayakan adalah para pesepakbola hebat ini berada di La Liga, karena itu membuat liga menjadi lebih besar, karena itu membuat para pemain terbaik di dunia, yang merupakan pesepakbola kami, orang-orang Spanyol, bersaing di sini di klub-klub Spanyol. Saya akan menyambutnya jika banyak yang masih berada di luar negeri bisa kembali ke sini untuk menunjukkan kapasitas, bakat, dan kelas sepakbola hebat yang mereka miliki."
Akhir sebuah era bagi Messi
Sambil merayakan kepindahan domestik Rodri, De la Fuente juga menanggapi kabar mengejutkan terkait Messi. Sang penyerang legendaris mengonfirmasi bahwa ia mundur dari tugas bersama Argentina, yang berarti final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol menjadi penampilan kompetitif terakhirnya dengan seragam Argentina.
De la Fuente memberikan penghormatan tinggi kepada penyerang pemecah rekor tersebut, seraya mengakui dampaknya yang abadi pada olahraga ini. "Saya, atas dasar kekaguman, pengetahuan, dan rasa terima kasih dari seseorang yang, seperti saya, mencintai sepak bola, kepada sosok sepak bola yang merupakan legenda," ujarnya. "Biasanya ketika waktu berlalu dan seseorang pensiun, kita menjadi lebih mampu menghargai apa yang telah dicapai seseorang, tetapi itu tidak akan terjadi dengan Messi."
- AFP
Fokus domestik menjadi prioritas
Dengan Messi sepenuhnya absen dari jeda internasional pada September dan Oktober mendatang, sang penyerang kini akan menentukan bab-bab terakhir karier klubnya dengan caranya sendiri. De la Fuente mengakui transisi ini dengan mengatakan: "Dia akan tetap terus bermain secara aktif, dia sudah meninggalkan tim nasional, tetapi dia masih akan menambah catatan dalam resumennya, dan ketika dia akhirnya meninggalkan sepakbola, yang akan dia tinggalkan ketika dia menginginkannya, sepakbola tidak akan meninggalkannya, dan saat itulah kita akan menyadari dimensi sepakbola dari seorang pemain yang angkanya akan sangat sulit dilampaui oleh siapa pun."
Sementara itu, Rodri akan fokus pada upaya memantapkan dirinya sebagai starter dalam tim Hansi Flick. Para pendukung Barcelona berharap performa internasionalnya yang tanpa tanding bisa diterjemahkan dengan mulus menjadi kesuksesan di level domestik seiring kampanye baru mulai mendapatkan momentum.
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