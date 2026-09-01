Berbicara kepada Radio Marca, De la Fuente dengan cepat menyoroti betapa krusialnya mantan bintang City itu bagi klub maupun negaranya. Sang pelatih menepis kekhawatiran apa pun soal transisinya ke lingkungan domestik yang baru, dengan menegaskan bahwa kualitasnya melampaui sistem taktik apa pun.

"Akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi, karena Rodri adalah Messi-nya sepakbola Spanyol, jadi dia akan beradaptasi dengan baik di tim mana pun, dalam keadaan apa pun," jelas De la Fuente. "Dia adalah yang terbaik di dunia di posisinya."

Sang pelatih juga mengungkapkan kegembiraannya melihat talenta elite domestik kembali ke kasta tertinggi Spanyol. Ia menambahkan: "Yang saya rayakan adalah para pesepakbola hebat ini berada di La Liga, karena itu membuat liga menjadi lebih besar, karena itu membuat para pemain terbaik di dunia, yang merupakan pesepakbola kami, orang-orang Spanyol, bersaing di sini di klub-klub Spanyol. Saya akan menyambutnya jika banyak yang masih berada di luar negeri bisa kembali ke sini untuk menunjukkan kapasitas, bakat, dan kelas sepakbola hebat yang mereka miliki."



