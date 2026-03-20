Robinio Vaz: Mengapa remaja baru Roma seharga €25 juta itu sering dibandingkan dengan Victor Osimhen

Vaz langsung bergabung dengan tim cadangan Marseille, dan meskipun ia menganggap dirinya sebagai pemain sayap, pelatih Jean-Pierre Papin sama sekali tidak berniat menempatkannya di posisi sayap.

"Saya sudah punya pemain sayap," kata mantan penyerang tengah legendaris Prancis itu kepada wartawan. "Saya kekurangan pemain seperti ini yang bisa melakukan penetrasi di belakang pertahanan karena saya menyukai hal itu. Dia melakukannya dengan sangat baik, menciptakan ruang kosong, dan sangat cepat. Saya pikir ini adalah posisi yang sangat cocok untuknya di masa depan."

Papin tepat sekali. Vaz tampil gemilang di posisi yang lebih sentral dan penampilannya untuk tim B Marseille dengan cepat menarik perhatian manajer tim senior Roberto De Zerbi, yang memberinya debut di Ligue 1 dalam pertandingan melawan Strasbourg pada 19 Januari 2025. Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, pemain yang saat itu berusia 17 tahun itu hanya membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk menunjukkan kehadirannya dengan memenangkan penalti yang membuat Mason Greenwood membawa OM meraih hasil imbang 1-1.

"Saya memainkan mereka yang pantas mendapatkannya, dan dia memberi kami energi," kata De Zerbi dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Dia harus terus bekerja keras. Dia lahir pada 2007, jadi kami harus mengelolanya, tapi saya tidak takut memainkan pemain muda."

Gol pertama Vaz untuk Marseille tercipta dalam laga kandang pertama tim pada musim ini, saat mengalahkan Paris FC 5-2, sementara dia menandai debut starternya dengan memberikan assist kepada Igor Paixao dalam kemenangan 3-0 di kandang Metz pada 4 Oktober. Dalam pertandingan Marseille berikutnya, melawan Le Havre, Vaz mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya sebelum menjadi pemain termuda yang mencetak dua gol untuk klub dalam 78 tahun dengan brace-nya dalam hasil imbang 2-2 melawan Angers pada 29 Oktober.

"Dia bermain karena dia bagus - dia sudah begitu sejak tahun lalu," kata De Zerbi dengan antusias. "Kami hanya membantunya melangkah ke tahap berikutnya. Dia tidak ada di sini agar kami bisa menjualnya ke Inggris pada musim panas nanti!" Lalu, mengapa mereka menjualnya ke Italia pada musim dingin?