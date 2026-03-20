Robinio Vaz
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Robinio Vaz: Mengapa remaja baru Roma seharga €25 juta itu sering dibandingkan dengan Victor Osimhen

Perekrutan Robinio Vaz dari Marseille oleh Roma pada 14 Januari dianggap sebagai langkah jitu bagi klub Serie A tersebut. Pemain asal Prancis itu baru berusia 18 tahun saat transfer senilai €25 juta (£21,5 juta/$29 juta) dari Stade Velodrome ke Stadio Olimpico, dengan Lamine Yamal sebagai satu-satunya pemain yang lebih muda dari Vaz yang telah mencetak setidaknya empat gol di liga-liga 'Lima Besar' Eropa musim ini hingga saat itu.

Namun, lebih dari dua bulan berlalu, Vaz masih menunggu debutnya sebagai starter bersama Roma — apalagi mencetak gol pertamanya. Akibatnya, kini muncul pertanyaan mengapa pemain yang didatangkan dengan harga mahal ini hanya mendapat sedikit kesempatan bermain di bawah asuhan Gian Piero Gasperini.

Lalu, apakah Roma telah melakukan kesalahan mahal dengan merekrut remaja berbakat namun temperamental ini? Atau apakah mereka memiliki Victor Osimhen berikutnya di tangan mereka? GOAL menyoroti salah satu pemain muda paling menarik di Eropa saat ini...

  • Di sinilah semuanya bermula

    Vaz lahir dan besar di Mantes-la-Jolie, sebuah kota satelit yang terletak sekitar 40 kilometer di sebelah barat Paris, yang juga merupakan tempat kelahiran mantan pemain sayap Arsenal, Nicolas Pepe. Seperti banyak anak seusianya dari daerah yang sama, keterampilan dan karakternya terasah di jalanan.

    "Saya bermain dalam pertandingan yang dihadiri banyak orang," ungkapnya setelah bergabung dengan Roma. "Itu adalah pertandingan antar-lingkungan, dan saya merasakan banyak tekanan."

    Akibatnya, Vaz merasa cukup mudah beradaptasi dengan tuntutan sepak bola usia muda, dan setelah tampil mengesankan untuk tim-tim lokal di Mantes-la-Jolie, ia direkrut oleh Sochaux pada 2022. Pada tahap itu, potensinya sudah jelas, dan ia bermain untuk tim cadangan di divisi kelima sepak bola Prancis meski usianya baru 16 tahun.

    Namun, Vaz hanya menghabiskan satu musim di skuad tim B Sochaux karena ia enggan memperpanjang kontrak yang hanya berlaku hingga 2025, dan klub yang berbasis di Montbeliard dan sedang kekurangan dana itu lebih berminat untuk menjual pemain-pemain paling menjanjikan mereka.

    Akibatnya, Marseille tidak hanya merekrut Vaz, tetapi juga rekan penyerangnya, Alexandre Issanga. Keduanya tiba di Velodrome pada Agustus 2024 dengan biaya sekitar €400.000.

  • Kesempatan emas

    Vaz langsung bergabung dengan tim cadangan Marseille, dan meskipun ia menganggap dirinya sebagai pemain sayap, pelatih Jean-Pierre Papin sama sekali tidak berniat menempatkannya di posisi sayap.

    "Saya sudah punya pemain sayap," kata mantan penyerang tengah legendaris Prancis itu kepada wartawan. "Saya kekurangan pemain seperti ini yang bisa melakukan penetrasi di belakang pertahanan karena saya menyukai hal itu. Dia melakukannya dengan sangat baik, menciptakan ruang kosong, dan sangat cepat. Saya pikir ini adalah posisi yang sangat cocok untuknya di masa depan."

    Papin tepat sekali. Vaz tampil gemilang di posisi yang lebih sentral dan penampilannya untuk tim B Marseille dengan cepat menarik perhatian manajer tim senior Roberto De Zerbi, yang memberinya debut di Ligue 1 dalam pertandingan melawan Strasbourg pada 19 Januari 2025. Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, pemain yang saat itu berusia 17 tahun itu hanya membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk menunjukkan kehadirannya dengan memenangkan penalti yang membuat Mason Greenwood membawa OM meraih hasil imbang 1-1.

    "Saya memainkan mereka yang pantas mendapatkannya, dan dia memberi kami energi," kata De Zerbi dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Dia harus terus bekerja keras. Dia lahir pada 2007, jadi kami harus mengelolanya, tapi saya tidak takut memainkan pemain muda."

    Gol pertama Vaz untuk Marseille tercipta dalam laga kandang pertama tim pada musim ini, saat mengalahkan Paris FC 5-2, sementara dia menandai debut starternya dengan memberikan assist kepada Igor Paixao dalam kemenangan 3-0 di kandang Metz pada 4 Oktober. Dalam pertandingan Marseille berikutnya, melawan Le Havre, Vaz mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya sebelum menjadi pemain termuda yang mencetak dua gol untuk klub dalam 78 tahun dengan brace-nya dalam hasil imbang 2-2 melawan Angers pada 29 Oktober.

    "Dia bermain karena dia bagus - dia sudah begitu sejak tahun lalu," kata De Zerbi dengan antusias. "Kami hanya membantunya melangkah ke tahap berikutnya. Dia tidak ada di sini agar kami bisa menjualnya ke Inggris pada musim panas nanti!" Lalu, mengapa mereka menjualnya ke Italia pada musim dingin?

  • Bagaimana kabarnya?

    Menurut L'Equipe, Marseille menawarkan kenaikan gaji Vaz hingga enam kali lipat dari €120.000 selama lebih dari dua bulan pembicaraan mengenai kontrak baru, namun pada akhirnya memutuskan untuk mundur dari meja perundingan menjelang akhir tahun lalu karena mereka masih jauh dari memenuhi tuntutan gaji sang pemain.

    Bahkan saat itu, OM dilaporkan tidak berniat menjual Vaz pada Januari, tetapi begitu Roma memenuhi penilaian mereka sebesar €25 juta, tidak ada seorang pun di klub yang akan menghalangi kepergiannya - bahkan De Zerbi sekalipun.

    "Dia adalah pemain yang memberikan dampak nyata bagi kami, tapi kemudian dia menutup diri," jelas De Zerbi dalam wawancara dengan Viva El Futbol. "Dia mulai berlatih dengan biasa-biasa saja. Saya tetap akan memainkannya, jika dia pantas mendapatkannya.

    "Kami senang untuknya, kami mendoakan yang terbaik untuknya, dia berasal dari pinggiran kota Paris, dia layak mendapatkan karier yang bagus."

    Sayangnya, karier Vaz di Italia belum dimulai dengan baik, dengan dia hanya mencatatkan 170 menit bermain dari delapan penampilan sebagai pemain pengganti hingga saat ini. Kurangnya waktu bermainnya mengejutkan beberapa pakar dan pendukung, mengingat besarnya biaya transfer, tetapi Gasperini menekankan kesabaran.  

    "Klub telah melakukan investasi yang sangat besar padanya dan investasi itu sedikit membebani dirinya, karena hal itu tak terhindarkan mengubah persepsi orang-orang terhadapnya, meskipun dia masih sangat muda," jelas mantan pelatih Atalanta itu. "Saya berusaha memahami secepat mungkin seberapa berguna dia bagi Roma dalam waktu dekat, karena dia pasti akan menjadi bagian dari masa depan klub.

    "Kita perlu mengevaluasi penampilannya dengan cermat melalui cuplikan-cuplikan pertandingan dan sesi latihan, dengan mempertimbangkan bahwa tidak mudah untuk bergabung di liga yang sulit seperti Serie A di tengah musim."

    Kelebihan utama

    Sebelum situasi memburuk di Stade Velodrome, seorang petinggi Marseille mengatakan kepada La Provence tahun lalu bahwa Vaz adalah pemain terbaik di kelompok usianya di Eropa: "Jika Anda melihat lima liga teratas, tidak ada pemain kelahiran 2007 lain yang sebanding dengannya. Dia cepat, kuat, tak kenal takut—dan kemampuannya secara teknis terus meningkat setiap pekan."

    Kecepatannya memang luar biasa, dengan Jose Alcocer, yang pernah melatih Vaz di level U-16 dan U-17 untuk Prancis, menggambarkannya sebagai "seorang pembalap dragster dengan ledakan kecepatan yang sangat mengesankan". Namun, Vaz juga kuat dalam duel udara - seperti yang diharapkan dari seorang penyerang dengan tinggi 185 cm - dan seorang penyelesai peluang yang sangat tenang. 

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Hampir semua mantan pelatih Vaz akan mengakui bahwa ia masih perlu memperbaiki beberapa hal dari segi teknis, namun satu-satunya kekhawatiran nyata terkait peluang remaja ini untuk mencapai puncak kariernya justru berkaitan dengan mentalitasnya.

    Bahkan sebelum De Zerbi kecewa dengan penurunan fokusnya yang drastis selama negosiasi kontrak di Marseille, sudah ada laporan mengenai perilaku buruk dan masalah disiplin selama masa baktinya di Sochaux.

    Ia berulang kali dituduh malas, sementara Alcocer sebelumnya juga menggambarkannya sebagai "tidak fokus".

    "Yang saya maksud adalah dia sedikit kurang memperhatikan struktur permainan, berpikir bahwa karena dia telah melakukan dua permainan bagus, dia tidak perlu berusaha lebih keras," kata pelatih tim muda itu kepada La Provence. "Tapi dia juga bisa sedikit teralihkan di luar lapangan dengan segala hal yang berkaitan dengan citra pesepakbola, seperti potongan rambut mereka, misalnya."

    Tentu saja banyak yang terkejut di Prancis ketika Vaz merayakan perpanjangan kontraknya dengan Marseille dengan merekam video yang menampilkan teman-temannya, kembang api, dan bom asap. 

    Yang berikutnya... Victor Osimhen?

    De Zerbi mengatakan bahwa Vaz mengingatkan dirinya pada Osimhen saat pemain asal Nigeria itu benar-benar menonjol sebagai calon bintang selama musim tunggalnya di Ligue 1 bersama Lille — dan kita tentu bisa memahami maksud pelatih asal Italia itu. Pemain asal Paris ini jelas harus meningkatkan kemampuan sundulannya dan menambah massa tubuhnya sedikit — namun bakat dasarnya sudah jelas ada. Dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan kepercayaan diri untuk menyulitkan para bek terbaik. 

    "Dia adalah pemain yang sepenuhnya mengandalkan insting," kata De Zerbi. "Dia cepat dan kuat. Dia hanya perlu sedikit memperbaiki tekniknya."

    Satu kekhawatiran, tentu saja, adalah bahwa ia mungkin memiliki lebih banyak kesamaan dengan Osimhen yang misterius daripada sekadar kemampuan sepak bolanya...

    Apa selanjutnya?

    Saat Vaz pertama kali bergabung dengan Roma, ia mengatakan sangat menantikan kesempatan bermain di bawah asuhan Gasperini, yang ia gambarkan memiliki "DNA menyerang" — dan itu memang benar adanya. Tim-tim asuhan pelatih asal Italia ini memainkan sepak bola yang dinamis dan menyerang. Akibatnya, para penyerang sering kali tampil gemilang di bawah bimbingan Gasperini.

    Namun, pelatih berusia 68 tahun ini juga merupakan salah satu pelatih yang paling menuntut di dunia sepak bola saat ini dan bisa sangat kritis terhadap para pemainnya sendiri, bahkan di depan umum. Tanyakan saja pada Ademola Lookman atau Evan Ferguson!

    Dalam hal itu, merupakan hal yang positif bahwa mantan bos Atalanta tersebut belum pernah berbicara negatif tentang Vaz. Namun, Gasperini telah menegaskan bahwa ia tidak yakin pemain berusia 19 tahun itu siap bermain secara reguler untuk Roma - terutama dengan kedatangan pemain baru Januari lainnya, Donyell Malen, yang tampil luar biasa sebagai ujung tombak sejak bergabung dari Aston Villa.

    Maka, kemungkinan besar kita tidak akan melihat performa terbaik Vaz dalam seragam Roma hingga musim depan, setelah ia memiliki lebih banyak waktu untuk memahami filosofi sepak bola Gasperini - karena ini benar-benar bukan soal kemampuan. Semuanya bergantung pada sikapnya.

    Kita tahu Vaz memiliki bakat untuk bersinar di Serie A, setelah sebelumnya memukau di Ligue 1. Namun, ia kini harus membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan bermain untuk tim papan atas sebaik ia menangani tanggung jawab mewakili lingkungannya dalam pertandingan antar kota yang terkenal menakutkan di masa mudanya.

