Robinio Vaz: Mengapa remaja baru Roma seharga €25 juta itu sering dibandingkan dengan Victor Osimhen

Menurut L'Equipe, Marseille menawarkan kenaikan gaji Vaz hingga enam kali lipat dari €120.000 selama lebih dari dua bulan pembicaraan mengenai kontrak baru, namun pada akhirnya memutuskan untuk mundur dari meja perundingan menjelang akhir tahun lalu karena mereka masih jauh dari memenuhi tuntutan gaji sang pemain.
Bahkan saat itu, OM dilaporkan tidak berniat menjual Vaz pada Januari, tetapi begitu Roma memenuhi penilaian mereka sebesar €25 juta, tidak ada seorang pun di klub yang akan menghalangi kepergiannya - bahkan De Zerbi sekalipun.
"Dia adalah pemain yang memberikan dampak nyata bagi kami, tapi kemudian dia menutup diri," jelas De Zerbi dalam wawancara dengan Viva El Futbol. "Dia mulai berlatih dengan biasa-biasa saja. Saya tetap akan memainkannya, jika dia pantas mendapatkannya.
"Kami senang untuknya, kami mendoakan yang terbaik untuknya, dia berasal dari pinggiran kota Paris, dia layak mendapatkan karier yang bagus."
Sayangnya, karier Vaz di Italia belum dimulai dengan baik, dengan dia hanya mencatatkan 170 menit bermain dari delapan penampilan sebagai pemain pengganti hingga saat ini. Kurangnya waktu bermainnya mengejutkan beberapa pakar dan pendukung, mengingat besarnya biaya transfer, tetapi Gasperini menekankan kesabaran.
"Klub telah melakukan investasi yang sangat besar padanya dan investasi itu sedikit membebani dirinya, karena hal itu tak terhindarkan mengubah persepsi orang-orang terhadapnya, meskipun dia masih sangat muda," jelas mantan pelatih Atalanta itu. "Saya berusaha memahami secepat mungkin seberapa berguna dia bagi Roma dalam waktu dekat, karena dia pasti akan menjadi bagian dari masa depan klub.
"Kita perlu mengevaluasi penampilannya dengan cermat melalui cuplikan-cuplikan pertandingan dan sesi latihan, dengan mempertimbangkan bahwa tidak mudah untuk bergabung di liga yang sulit seperti Serie A di tengah musim."