Meskipun ketegangan semakin memuncak, Van Persie menegaskan bahwa ia tetap tak terpengaruh oleh protes keras dari tribun penonton. Mantan striker Manchester United itu sebelumnya membela keputusannya dengan mengingatkan para penggemar bahwa pendukung sejati harus tetap setia pada klub mereka dalam suka maupun duka. Namun, setelah hasil imbang melawan Volendam, Van Persie mengalihkan fokusnya ke penampilan wasit dan kurangnya perlindungan bagi striker Ayase Ueda.

Dia berkata: "Saya tidak merasa bahwa kami benar-benar mendapat dukungan darinya [wasit Allard Lindhout] hari ini, begitulah kira-kira. Ketika VAR disebutkan, saya berkata: 'Mereka ada di sana hari ini, bukan? Benarkah? Oh, oke. Senang tahu mereka ada di sana.' Saya pikir ini sangat tidak adil bagi Ayase Ueda; dia diperlakukan dengan sangat keras. Ayase adalah pemain yang sangat jujur; dia tidak sembarangan terjatuh. Dia benar-benar tidak pernah mendapat apa-apa, sama sekali. Tidak ada penalti, tidak ada tendangan bebas. Tidak ada apa-apa, sama sekali. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia layak mendapat perlindungan lebih dalam hal itu, menurut saya."