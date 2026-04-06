AFP
Robin van Persie dan para pemain Feyenoord yang tampil buruk menjadi sasaran cemoohan pedas dari para pendukungnya sendiri usai hasil imbang 0-0 yang mengecewakan, sementara Raheem Sterling kembali gagal memberikan kontribusi berarti
Tim raksasa Rotterdam harus puas dengan hasil imbang
Suasana menjadi memanas saat pertandingan usai, ketika para pendukung tim tamu melontarkan sorakan kasar "malu-maluin" kepada para pemain dan manajemen tim, menyusul penampilan yang mengecewakan melawan tim yang berada di peringkat ke-14 liga. Mantan bintang Manchester City dan Chelsea, Sterling, kembali kesulitan memberikan pengaruh dalam pertandingan dan diganti menjelang akhir laga, sementara penantiannya untuk mencetak gol pertamanya bersama Feyenoord kini telah mencapai enam pertandingan sejak ia bergabung sebagai pemain bebas transfer. Hasil ini menyoroti ketidakharmonisan yang semakin meningkat antara tribun penonton dan bangku cadangan, dengan para pendukung yang semakin frustrasi akibat kurangnya identitas taktis yang jelas.
Van Persie mengkritik para wasit
Meskipun ketegangan semakin memuncak, Van Persie menegaskan bahwa ia tetap tak terpengaruh oleh protes keras dari tribun penonton. Mantan striker Manchester United itu sebelumnya membela keputusannya dengan mengingatkan para penggemar bahwa pendukung sejati harus tetap setia pada klub mereka dalam suka maupun duka. Namun, setelah hasil imbang melawan Volendam, Van Persie mengalihkan fokusnya ke penampilan wasit dan kurangnya perlindungan bagi striker Ayase Ueda.
Dia berkata: "Saya tidak merasa bahwa kami benar-benar mendapat dukungan darinya [wasit Allard Lindhout] hari ini, begitulah kira-kira. Ketika VAR disebutkan, saya berkata: 'Mereka ada di sana hari ini, bukan? Benarkah? Oh, oke. Senang tahu mereka ada di sana.' Saya pikir ini sangat tidak adil bagi Ayase Ueda; dia diperlakukan dengan sangat keras. Ayase adalah pemain yang sangat jujur; dia tidak sembarangan terjatuh. Dia benar-benar tidak pernah mendapat apa-apa, sama sekali. Tidak ada penalti, tidak ada tendangan bebas. Tidak ada apa-apa, sama sekali. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia layak mendapat perlindungan lebih dalam hal itu, menurut saya."
Gelandang itu memahami kekecewaan para penggemar
Luciano Valente mengakui bahwa reaksi negatif para pendukung dapat dimengerti mengingat gaya permainan tim yang kurang memuaskan. Menanggapi sorakan-sorakan tersebut dan kesulitan skuad dalam menemukan terobosan taktis, gelandang Feyenoord itu mengatakan kepada ESPN: "Kami sudah mendengar hal itu sejak lama. Kami berada di posisi kedua, meski permainan kami tidak bisa dibilang bagus. Reaksi emosional itu wajar dan jelas, tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Bukan berarti mereka salah. Kami harus melangkah maju dan memiliki satu tujuan saja: bermain di Liga Champions. Anda harus berjuang habis-habisan. Bukan berarti Anda berpikir kami akan bermain defensif; kami juga tidak menginginkan itu. Anda tidak bisa hanya berjalan ke depan seperti sekelompok orang buta. Itu saja tidak cukup."
Menentukan lima pertandingan terakhir
Feyenoord harus memastikan lolos otomatis ke Liga Champions dalam lima laga penutup yang krusial melawan NEC, Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar, dan PEC Zwolle. Van Persie berada di bawah tekanan besar untuk membangkitkan lini serang yang mandek dan memaksimalkan potensi Sterling sebelum musim Eredivisie berakhir pada bulan Mei. Dengan gelar juara yang secara resmi sudah tak mungkin diraih, mempertahankan posisi kedua tetap menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya tekanan internal dan ketidakpuasan para pendukung.