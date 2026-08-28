Direktur olahraga Sunderland, Florent Ghisolfi, menyambut dengan antusias perpanjangan kontrak sang penjaga gawang kunci.

Saat membahas kontrak baru itu dengan situs resmi klub, Ghisolfi menjelaskan: "Kami sangat senang Robin telah mengikat masa depannya dengan Sunderland hingga 2031. Dia menjalani musim pertama yang kuat bersama kami, tetapi hal yang juga sangat kami hargai adalah kerendahan hatinya, kemauannya untuk bekerja, dan keinginannya untuk terus berkembang setiap hari. Kualitas-kualitas ini mencerminkan identitas dan standar yang ingin kami bangun di Klub ini.

"Robin bangga mewakili Sunderland, dan kami juga sama bangganya memiliki dia bersama kami. Dia adalah bagian penting dari tim ini dan masa depan kami, tetapi kami semua tahu masih ada banyak pekerjaan yang menanti. Kami ingin terus berkembang bersama, dengan ambisi dan kerendahan hati."