Getty Images Sport
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Robin Roefs menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Sunderland setelah musim debut yang impresif
Bek Belanda berkomitmen untuk masa depannya
Kiper berusia 23 tahun itu secara resmi mengikat masa depannya untuk jangka panjang dengan Sunderland setelah mencatatkan 10 clean sheet dalam 35 penampilan di Premier League musim lalu. Kampanye debut yang impresif dari mantan pemain menonjol NEC itu memberinya penghargaan Pemain Muda Terbaik Pria Sunderland 2025-26, sekaligus debut internasional senior untuk Belanda. Jajaran petinggi Wearside bergerak cepat untuk mengamankan jasanya dari para peminat potensial, dengan memastikan salah satu pilar penting pertahanan di Stadium of Light tetap bertahan.
- Getty Images Sport
Direktur memuji kerendahan hati sang penjaga gawang
Direktur olahraga Sunderland, Florent Ghisolfi, menyambut dengan antusias perpanjangan kontrak sang penjaga gawang kunci.
Saat membahas kontrak baru itu dengan situs resmi klub, Ghisolfi menjelaskan: "Kami sangat senang Robin telah mengikat masa depannya dengan Sunderland hingga 2031. Dia menjalani musim pertama yang kuat bersama kami, tetapi hal yang juga sangat kami hargai adalah kerendahan hatinya, kemauannya untuk bekerja, dan keinginannya untuk terus berkembang setiap hari. Kualitas-kualitas ini mencerminkan identitas dan standar yang ingin kami bangun di Klub ini.
"Robin bangga mewakili Sunderland, dan kami juga sama bangganya memiliki dia bersama kami. Dia adalah bagian penting dari tim ini dan masa depan kami, tetapi kami semua tahu masih ada banyak pekerjaan yang menanti. Kami ingin terus berkembang bersama, dengan ambisi dan kerendahan hati."
Penjaga gawang menikmati perjalanannya
Penampilan dominan Roefs di bawah mistar memainkan peran sentral dalam membawa Sunderland finis di posisi ketujuh dan mengamankan tiket ke Liga Europa.
Mengungkapkan kebahagiaannya setelah memperpanjang masa tinggalnya di Wearside, Roefs berkata: "Sunderland terasa seperti rumah sejak momen saya tiba. Musim lalu luar biasa, finis ketujuh dan lolos ke Eropa, tetapi kami semua merasa masih ada jauh lebih banyak yang bisa ditunjukkan skuad pemain ini, jadi sekarang kami fokus pada apa yang berikutnya. Saya sangat antusias memainkan peran saya dalam masa depan cerah klub sepakbola ini."
- Getty Images Sport
Laga kontra Fulham menguji ketangguhan
Roefs diperkirakan akan tetap mempertahankan tempatnya di bawah mistar saat Sunderland menjamu Fulham di Stadium of Light dalam laga liga kedua mereka musim ini pada akhir pekan ini. Tim asuhan Regis Le Bris berada di bawah tekanan untuk segera memberi respons setelah kekalahan 2-1 pada laga pembuka melawan Ipswich Town. Mengamankan kemenangan kandang akan sangat penting untuk membangun momentum positif sebelum jadwal pertandingan domestik dan Eropa mereka semakin padat.
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