AFP
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Robertson mengungkap bagaimana Arne Slot dan pendekatan berbasis datanya sepenuhnya mengubah cetak biru Jurgen Klopp di Liverpool
Rapat taktik dan analisis lewat iPad
Berbicara di Overlap, Robertson memberikan wawasan menarik tentang perbedaan pendekatan Klopp dan Slot. Andy menyoroti bagaimana Slot sangat mengandalkan data dan analitik dibandingkan Klopp. "Arne sangat mengikuti semua statistik, memang begitu orangnya," kata Robertson.
"Dia membawa orangnya sendiri, Ruben [Peeters], yang selalu memegang iPad. Bahkan dalam latihan, jika mungkin Anda sudah melakukan terlalu banyak sprint atau apa pun itu, maka Ruben akan berkata, ‘mungkin seseorang perlu ditarik keluar’. Mereka jauh lebih paham dalam hal beban dan hal-hal seperti itu. Dia jelas memang seperti itu."
- Getty Images Sport
Menjauh dari cetak biru
Robertson menjelaskan bahwa Slot mengadakan pertemuan harian di AXA Training Centre. "Cara kerja Klopp adalah dia tidak mengadakan pertemuan setiap hari. Klopp mengadakan pertemuan, katakanlah, sehari sebelum pertandingan dan itu berlangsung sekitar 40 menit," kata Robertson.
Slot lebih memilih sesi harian berdurasi 10 atau 15 menit yang berfokus pada analisis lawan. Di bawah Klopp, yang memenangi setiap trofi utama selama sembilan tahun masa kepemimpinannya dan mengakhiri penantian 30 tahun klub untuk gelar Premier League, penekanannya benar-benar pada sistem mereka sendiri. "Sedangkan Klopp lebih seperti, 'jika kami bermain sesuai cetak biru kami, kami akan memenangkan pertandingan ini'," tambahnya. "Slot akan mengubah banyak hal, tetapi kami tidak banyak berubah di bawah Klopp, intinya kami adalah tim terbaik dan kami bisa mengalahkan setiap tim yang ada di depan kami."
Membela rezim latihan baru
Slot langsung meraih sukses dengan mengamankan gelar Premier League pada musim pertamanya, sebelum tim mengalami kehancuran pada musim keduanya, yang pada akhirnya berujung pada kepergiannya. Terlepas dari frustrasi luas terkait gaya bermain Liverpool selama musim kedua yang bernasib buruk itu, Robertson dengan tegas membela intensitas rezim baru tersebut. Para penggemar sudah terbiasa dengan permainan menyerang berintensitas tinggi ala Klopp, tetapi Robertson menepis klaim bahwa skuad tidak bekerja cukup keras.
"Ini yang agak mengganggu saya dari musim lalu, [orang-orang] seperti bilang, 'mereka tidak berlatih cukup keras'," ujarnya. "Kami berlatih sangat keras di bawah Slot. Beberapa sesi latihan Slot benar-benar, benar-benar sulit. Hanya saja, saya kira mereka sudah begitu terbiasa dengan kami yang sepenuhnya menyatu dengan Jurgen Klopp, sementara permainan Slot mungkin sedikit berbeda."
- Getty Images
Menatap masa depan
Robertson kini telah meninggalkan Anfield untuk memulai babak baru bersama Tottenham, membuat Liverpool menatap era berikutnya di bawah Andoni Iraola. Saat klub Merseyside itu terus mengembangkan identitas taktis mereka setelah masa jabatan Slot, Iraola perlu membangun kembali tim dan menemukan formula kemenangan yang baru. Sementara itu, Robertson akan berupaya menegaskan kepemimpinan dan kualitas bertahannya di London Utara.
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