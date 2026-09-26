Robertson menjelaskan bahwa Slot mengadakan pertemuan harian di AXA Training Centre. "Cara kerja Klopp adalah dia tidak mengadakan pertemuan setiap hari. Klopp mengadakan pertemuan, katakanlah, sehari sebelum pertandingan dan itu berlangsung sekitar 40 menit," kata Robertson.

Slot lebih memilih sesi harian berdurasi 10 atau 15 menit yang berfokus pada analisis lawan. Di bawah Klopp, yang memenangi setiap trofi utama selama sembilan tahun masa kepemimpinannya dan mengakhiri penantian 30 tahun klub untuk gelar Premier League, penekanannya benar-benar pada sistem mereka sendiri. "Sedangkan Klopp lebih seperti, 'jika kami bermain sesuai cetak biru kami, kami akan memenangkan pertandingan ini'," tambahnya. "Slot akan mengubah banyak hal, tetapi kami tidak banyak berubah di bawah Klopp, intinya kami adalah tim terbaik dan kami bisa mengalahkan setiap tim yang ada di depan kami."