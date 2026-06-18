AFP
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Roberto Martinez 'menyia-nyiakan' Portugal! Legenda Man Utd mengkritik pelatih yang disebutnya 'paling mengecewakan' setelah hasil mengecewakan melawan Kongo Demokratik
"Pelatih yang paling mengecewakan"
Dampak dari hasil imbang Portugal pada laga pembuka di Houston terasa cepat dan keras, dengan Schmeichel memimpin gelombang kritik terhadap skema taktis Martinez. Meskipun memiliki skuad yang dipenuhi talenta-talenta elit Eropa, Selecao kesulitan menembus pertahanan tim Republik Demokratik Kongo yang posisinya jauh di bawah dalam peringkat FIFA, sehingga memicu tuduhan bahwa mantan manajer Everton itu menghambat potensi kreatif para pemainnya.
Berbicara setelah hasil tersebut, Schmeichel tidak segan-segan mengkritik kinerja pelatih asal Spanyol itu sejauh ini. "Roberto Martínez haruslah salah satu pelatih paling mengecewakan di Piala Dunia ini sejauh ini. Dia menyia-nyiakan generasi emas Belgia, dan kini tampaknya hal yang sama terjadi pada Portugal," kata mantan penjaga gawang Man Utd itu. Hal ini merupakan pendapat yang disetujui oleh banyak pihak yang merasa sang pelatih gagal memaksimalkan potensi skuad kelas dunia yang dimilikinya.
- Getty Images Sport
Kekakuan taktis dan menepikan pemain bintang
Salah satu sumber utama kekecewaan bagi Schmeichel adalah keputusan untuk membiarkan penyerang-penyerang andalan duduk di bangku cadangan sementara tim kesulitan mencetak gol. Pemenang Kejuaraan Eropa 1992 itu mempertanyakan mengapa pemain seperti Rafael Leao dan João Félix tidak dimanfaatkan secara lebih efektif untuk menembus pertahanan Kongo DR yang tangguh. Menurutnya, Martinez masih terpaku pada sistem yang tidak sesuai dengan komposisi pemain yang dimilikinya.
"Bagaimana mungkin Anda membiarkan pemain seperti Joao Felix dan Rafael Leao duduk di bangku cadangan sambil tetap mempertahankan sistem yang jelas-jelas tidak berhasil? Portugal memiliki terlalu banyak talenta penyerang untuk tampil begitu mudah ditebak dan berhati-hati," kata Schmeichel. Ia lebih lanjut mencatat bahwa keseimbangan tim secara fundamental bermasalah, dengan menyatakan: "Taktiknya terlalu konservatif. Serangan kurang kreatif, lini tengah sering kali tampak terputus, dan pergantian pemainnya biasanya terlambat untuk mengubah jalannya pertandingan."
Dilema Ronaldo
Sementara Schmeichel berfokus pada struktur taktis, para pakar lain menyoroti cara Martinez menangani kapten berusia 41 tahun, Cristiano Ronaldo, sebagai hambatan utama. Meskipun penampilannya kurang memuaskan dan gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang, Ronaldo tetap bermain selama 90 menit penuh. Hal ini memicu kritik tajam dari tokoh seperti Tony Cascarino, yang menyarankan bahwa Martinez lebih memilih pemain favorit daripada mengambil keputusan sulit yang diperlukan di level tertinggi sepak bola internasional.
- Getty Images Sport
Peringatan serius bagi Selecao
Menjelang laga krusial melawan Uzbekistan, Martinez kini berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan bahwa ia mampu mengarahkan “generasi emas” ini menuju perjalanan jauh di turnamen ini. Ketidakmampuan Portugal meraih tiga poin melawan tim yang secara luas diperkirakan akan mereka kalahkan dengan mudah telah memicu kekhawatiran, dengan ancaman tersingkir dini yang mengintai jika mereka tidak dapat meningkatkan kelancaran permainan menyerang mereka.
Schmeichel menutup analisisnya dengan pandangan suram jika penyesuaian tidak segera dilakukan. "Portugal memiliki salah satu skuad terkuat di turnamen ini, tetapi mereka sama sekali tidak bermain sesuai potensi mereka. Jika keadaan tidak segera berubah, Portugal bisa saja menyia-nyiakan kesempatan emas lainnya untuk memenangkan Piala Dunia," ia memperingatkan. Martinez kini harus menemukan cara untuk menyeimbangkan ego para legenda dengan kebutuhan taktis agar harapan mereka di turnamen ini tetap hidup.