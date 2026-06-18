Roberto Martinez 'menyia-nyiakan' Portugal! Legenda Man Utd mengkritik pelatih yang disebutnya 'paling mengecewakan' setelah hasil mengecewakan melawan Kongo Demokratik

Dampak dari hasil imbang Portugal pada laga pembuka di Houston terasa cepat dan keras, dengan Schmeichel memimpin gelombang kritik terhadap skema taktis Martinez. Meskipun memiliki skuad yang dipenuhi talenta-talenta elit Eropa, Selecao kesulitan menembus pertahanan tim Republik Demokratik Kongo yang posisinya jauh di bawah dalam peringkat FIFA, sehingga memicu tuduhan bahwa mantan manajer Everton itu menghambat potensi kreatif para pemainnya.

Berbicara setelah hasil tersebut, Schmeichel tidak segan-segan mengkritik kinerja pelatih asal Spanyol itu sejauh ini. "Roberto Martínez haruslah salah satu pelatih paling mengecewakan di Piala Dunia ini sejauh ini. Dia menyia-nyiakan generasi emas Belgia, dan kini tampaknya hal yang sama terjadi pada Portugal," kata mantan penjaga gawang Man Utd itu. Hal ini merupakan pendapat yang disetujui oleh banyak pihak yang merasa sang pelatih gagal memaksimalkan potensi skuad kelas dunia yang dimilikinya.