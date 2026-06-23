Roberto Martinez menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo telah 'bereaksi layaknya seorang kapten' terhadap kritik seputar Piala Dunia dan menegaskan bahwa 'data menunjukkan' kapten Portugal itu layak tetap berada di starting XI

Martinez sangat yakin bahwa Ronaldo tetap menjadi ujung tombak ideal bagi lini serang tim nasional selama siklus turnamen ini.

Dia berkata: "Kami lebih kompak, kami lebih kuat. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, tentu saja ada banyak keributan, banyak ketegangan, itu bagian dari permainan. Fokus kami ada pada tim. Kami lebih kompak daripada sebelum kami tiba di sini.

"Tidak ada ketegangan. Dia adalah teladan, sebagai kapten. Dan dia bertindak layaknya seorang kapten, dengan pengalaman yang mumpuni. Dia ingin berkontribusi, dan dia adalah panutan bagi tim kami. Gerakannya membuka ruang. Angka-angka membuktikan hal itu.

"Dia mungkin contoh terbaik tentang cara memulihkan diri dan cara berlatih. Namun, hal itu tidak menghilangkan rasa frustrasi yang kami semua rasakan sebagai sebuah tim."