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RonaldoGetty Images
Adhe Makayasa

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Roberto Martinez menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo telah 'bereaksi layaknya seorang kapten' terhadap kritik seputar Piala Dunia dan menegaskan bahwa 'data menunjukkan' ikon Portugal itu layak tetap berada di starting XI

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
R. Martinez

Pelatih kepala Portugal, Roberto Martinez, dengan tegas membela penyerang Cristiano Ronaldo yang tengah menjadi sorotan menjelang laga krusial kedua di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Uzbekistan. Saat berbicara kepada media setelah hasil imbang yang mengecewakan pada laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo, sang pelatih menegaskan bahwa data empiris membenarkan posisi striker berusia 41 tahun itu dalam tim, meskipun sorotan publik terhadapnya semakin meningkat.

  • Martinez membantah tuduhan adanya ketidakharmonisan dalam tim

    Seleção memasuki turnamen ini sebagai salah satu favorit, namun harus menghadapi tekanan hebat setelah hasil imbang 1-1 yang kurang memuaskan pada laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo. Hasil yang mengecewakan ini memicu badai kritik di media sosial, yang semakin memanas ketika gelandang João Neves menyatakan bahwa Ronaldo hanyalah "seorang pemain biasa, yang ada di sini untuk membantu", yang kemudian memicu serangan trolling di dunia maya setelah pernyataannya tersebut diambil sepenuhnya di luar konteks. Namun, sang manajer bertindak cepat untuk meredam segala rumor tentang ketegangan internal menjelang perjalanan mereka ke Texas.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manajer memuji pemimpin senior

    Martinez sangat yakin bahwa Ronaldo tetap menjadi ujung tombak yang ideal bagi lini serang tim nasional selama siklus turnamen ini.

    Dia berkata: "Kami lebih kompak, kami lebih kuat. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, tentu saja ada banyak keributan, banyak ketegangan, itu bagian dari permainan. Fokus kami ada pada tim. Kami lebih kompak daripada sebelum kami tiba di sini.

    "Tidak ada ketegangan. Dia adalah teladan, sebagai kapten. Dan dia bertindak layaknya seorang kapten, dengan pengalaman yang mumpuni. Dia ingin berkontribusi, dan dia adalah panutan bagi tim kami. Gerakannya membuka ruang-ruang kosong. Angka-angka membuktikan hal itu.

    "Dia mungkin contoh terbaik tentang cara memulihkan diri dan cara berlatih. Namun, hal itu tidak menghilangkan rasa frustrasi yang kami semua rasakan sebagai sebuah tim."

  • Cancelo menuntut tanggapan segera

    Meskipun penyerang tengah ikonik tersebut mencetak lima gol selama kampanye kualifikasi Portugal, ia gagal mencetak gol dalam sepuluh penampilan terakhirnya di turnamen besar. Skuad sangat menyadari bahwa perbaikan di lini serang sangat diperlukan, dengan para pemain senior menuntut respons segera di lapangan untuk menyelamatkan kampanye mereka.

    Bek sayap Joao Cancelo menambahkan: "Kami tidak menciptakan peluang, dan itu tidak wajar bagi tim seperti kami. Kami memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi, termasuk yang terbaik di dunia, dan kami harus menunjukkannya di lapangan. Besok, yang penting hanyalah kemenangan. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan."

  • Cristiano Ronaldo Joao Neves Portugal Congo drGetty

    Pertandingan yang harus dimenangkan menanti

    Portugal akan bertandang ke Stadion Houston pada hari Selasa dengan kesadaran bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun saat menghadapi tim Uzbekistan yang baru saja menelan kekalahan 3-1 dari Kolombia. Tim raksasa Eropa ini memasuki pertandingan dengan rekor tak terkalahkan dalam enam laga terakhirnya, namun mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan baik dan menghindari pertandingan terakhir fase grup yang menegangkan melawan Kolombia.

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