Saat berbicara kepada The Guardian tentang Ronaldo dan kapan dia bisa pensiun, Martinez mengatakan: “Kita harus menerima bahwa ada perdebatan karena hanya ada satu Ronaldo, ikon bersejarah yang mengubah sepak bola: masuk ke dalam lift dan topik pembicaraan pasti soal cuaca atau Ronaldo.

“Setiap orang punya pendapat, tapi itu didasarkan pada persepsi tentang Ronaldo, masa-masa tertentu dalam kariernya. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah tidak menganalisisnya saat ini. Setelah Euro, orang bilang: ‘Portugal tidak menang karena Cristiano bermain.’ Kita menang di Nations League dan orang bilang: ‘Apa yang akan dilakukan Portugal saat Ronaldo pensiun?’

“Saya selalu berpikir bahwa tubuhlah yang memaksa seorang pemain pensiun, tapi sebenarnya pikiranlah yang menentukan. Pikiran Cristiano belum mengambil keputusan itu di usia 40 atau 41. Seorang pemain elit bukan soal bakat, tapi mentalitas dan ketahanan.

“Dia bukan sayap Manchester United atau Real Madrid; dia adalah penyerang tengah di kotak penalti. Kami bergantung padanya untuk membuka ruang dan mencetak gol. Tiga tahun terakhir Cristiano di tim nasional diraih dengan susah payah, hari demi hari: dia mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan. Saya menilai talenta, pengalaman, dan sikap hari ini, dan keputusan tidak pernah diambil di kantor; keputusan diambil di lapangan, sepak bola yang menentukan.”

Martinez merasakan langsung pola pikir Ronaldo setelah ditunjuk sebagai pelatih Portugal. Dia menambahkan saat mendiskusikan pemenang Ballon d’Or lima kali itu: “Ketika saya mengunjungi Ronaldo, saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Pemain di atas 30 tahun mulai berpikir bahwa mungkin jeda internasional adalah saat untuk beristirahat, memulihkan diri. Tapi sikap Ronaldo selalu: ‘Saya di sini untuk tim nasional, apa pun yang Anda butuhkan.’”