Roberto Martinez mengungkapkan apa yang akan membuat Cristiano Ronaldo 'pensiun' — dan bukan karena usia, karena legenda Portugal itu bersiap tampil di Piala Dunia 2026 pada usia 41 tahun
Ronaldo memburu 1.000 gol dan lebih banyak trofi bergengsi
Belakangan ini ia memang harus pulih dari cedera yang kurang menguntungkan, namun Ronaldo berhasil mempertahankan kondisi fisik prima sepanjang sebagian besar kariernya yang memecahkan rekor. Hal itu karena ia menghabiskan waktu berjam-jam berlatih di balik layar — menjaga tubuh dan pikirannya tetap prima.
Hasilnya, ia menikmati karier yang sangat panjang, dengan kontrak menggiurkan di Liga Pro Saudi yang berlaku hingga 2027. Ada yang berpendapat bahwa CR7 akan terus bermain bahkan setelah itu - terlepas dari apakah target 1.000 gol kompetitifnya tercapai atau tidak.
Selama ia masih memiliki hasrat untuk bersaing, dengan trofi-trofi besar sebagai satu-satunya pencapaiannya, tidak ada alasan bagi sang legenda untuk menggantungkan sepatu. Martinez mengakui hal tersebut, dengan pelatih asal Spanyol itu memperkirakan sang GOAT sepak bola Portugal akan pensiun sesuai keinginannya sendiri di masa depan yang masih jauh.
Kapan Ronaldo akan pensiun? Martinez membahas tanggal pensiunnya
Saat berbicara kepada The Guardian tentang Ronaldo dan kapan dia bisa pensiun, Martinez mengatakan: “Kita harus menerima bahwa ada perdebatan karena hanya ada satu Ronaldo, ikon bersejarah yang mengubah sepak bola: masuk ke dalam lift dan topik pembicaraan pasti soal cuaca atau Ronaldo.
“Setiap orang punya pendapat, tapi itu didasarkan pada persepsi tentang Ronaldo, masa-masa tertentu dalam kariernya. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah tidak menganalisisnya saat ini. Setelah Euro, orang bilang: ‘Portugal tidak menang karena Cristiano bermain.’ Kita menang di Nations League dan orang bilang: ‘Apa yang akan dilakukan Portugal saat Ronaldo pensiun?’
“Saya selalu berpikir bahwa tubuhlah yang memaksa seorang pemain pensiun, tapi sebenarnya pikiranlah yang menentukan. Pikiran Cristiano belum mengambil keputusan itu di usia 40 atau 41. Seorang pemain elit bukan soal bakat, tapi mentalitas dan ketahanan.
“Dia bukan sayap Manchester United atau Real Madrid; dia adalah penyerang tengah di kotak penalti. Kami bergantung padanya untuk membuka ruang dan mencetak gol. Tiga tahun terakhir Cristiano di tim nasional diraih dengan susah payah, hari demi hari: dia mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan. Saya menilai talenta, pengalaman, dan sikap hari ini, dan keputusan tidak pernah diambil di kantor; keputusan diambil di lapangan, sepak bola yang menentukan.”
Martinez merasakan langsung pola pikir Ronaldo setelah ditunjuk sebagai pelatih Portugal. Dia menambahkan saat mendiskusikan pemenang Ballon d’Or lima kali itu: “Ketika saya mengunjungi Ronaldo, saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Pemain di atas 30 tahun mulai berpikir bahwa mungkin jeda internasional adalah saat untuk beristirahat, memulihkan diri. Tapi sikap Ronaldo selalu: ‘Saya di sini untuk tim nasional, apa pun yang Anda butuhkan.’”
Bisakah Ronaldo meniru jejak Messi dengan memenangkan Piala Dunia?
Ronaldo telah mencatatkan 226 penampilan dan 143 gol untuk negaranya — angka-angka yang belum pernah dicapai oleh pemain pria mana pun. Kesempatan lain untuk melengkapi koleksi medali gemilangnya akan hadir musim panas ini, dengan CR7 bertekad untuk meniru rival abadinya, Lionel Messi, dalam hal merebut gelar juara dunia.
Martinez, bagaimanapun, menegaskan bahwa tidak ada tekanan tambahan yang diberikan kepada skuadnya. Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: “Saya tidak akan mengatakan ada kecemasan di Portugal untuk memenangkan Piala Dunia; saya akan mengatakan itu adalah kegembiraan, harapan. Itu datang bersama para pemain ini. Kita berbicara tentang Cristiano Ronaldo. Kapten Manchester United [Bruno Fernandes]. Kapten Porto [Diogo Costa]. Kapten Man City [Bernardo Silva]. Empat pemain penting di juara Eropa [Paris Saint-Germain]. Itu membuat orang Portugal merasa bangga.
“Kami tahu kami belum pernah memenangkan Piala Dunia; itu memberi tahu kami bahwa ini sulit. Kami tahu segalanya bisa berubah dengan cepat, bahwa bakat saja tidak cukup, bahwa detail-detail kecil bisa berbalik melawan Anda, dan tentu saja itu pukulan telak saat Anda gagal, tapi biarkan kami bermimpi. Saya pikir kami bisa. Dan itulah sikap yang ingin saya lihat dari tim kami.”
Jadwal pertandingan Portugal: Laga persahabatan melawan Timnas AS dan pertandingan Piala Dunia
Portugal, yang saat ini tidak diperkuat Ronaldo saat mereka bersiap menghadapi laga persahabatan melawan timnas AS pada Selasa, akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo atau Jamaika pada 17 Juni. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Uzbekistan dan Kolombia di Grup K.