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Roberto Martinez menggelar pembicaraan mengejutkan untuk menjadi pelatih Belanda karena KNVB siap memutus tradisi lima dekade
KNVB membidik Martinez dalam langkah bersejarah
Direktur teknis KNVB, Nigel de Jong, telah melakukan pembicaraan tatap muka dengan pelatih asal Spanyol berusia 53 tahun itu di Malaga, menurut De Telegraaf. Langkah ini menandai penyimpangan signifikan dari proses seleksi tradisional, ketika federasi mati-matian mencari sosok yang layak untuk menggantikan Koeman setelah beberapa kandidat domestik papan atas dicoret dari persaingan untuk posisi lowong tersebut.
Upaya mendekati Martinez dilakukan setelah KNVB berulang kali mengalami kemunduran dalam usaha mereka mengamankan pelatih Belanda papan atas. Nama-nama mapan seperti Peter Bosz, Arne Slot, dan Erik ten Hag semuanya telah menarik diri dari pertimbangan karena berbagai alasan profesional.
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Mengakhiri tradisi Belanda selama 48 tahun
Jika Martinez ditunjuk, hal itu akan menandai perubahan bersejarah dalam kebijakan rekrutmen KNVB yang telah bertahan selama hampir setengah abad. Belanda belum pernah mempekerjakan pelatih non-Belanda sejak era Ernst Happel asal Austria, yang terkenal membawa Oranje ke final Piala Dunia pada 1978. Sejak saat itu, posisi pelatih paling prestisius dalam olahraga Belanda secara eksklusif ditempati oleh pelatih lokal.
Terlepas dari akar Spanyolnya, Martinez dipandang oleh sebagian pihak di internal KNVB sebagai sosok yang cocok secara alami karena kedekatannya dengan fondasi teori sepakbola Belanda. Ia diketahui merupakan teman dekat Jordi Cruijff dan sejak lama dikenal sebagai pendukung teguh filosofi sepakbola yang dipelopori Johan Cruijff.
Arne Slot menjelaskan penolakan terhadap tim nasional
Sementara itu, Slot sempat bernegosiasi untuk mengambil alih tim nasional negaranya, tetapi mundur dari persaingan. Sejumlah laporan menyebut Slot menolak kesempatan tersebut karena potensi gaji dan durasi kontrak, tetapi pria 47 tahun itu telah merilis sebuah pernyataan yang mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusannya.
"Selama beberapa pekan terakhir, dan khususnya dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan bermunculan mengenai lowongan di tim nasional Belanda, yang menyebut bahwa saya telah mundur dari proses tersebut setelah negosiasi panjang, termasuk terkait gaji dan durasi kontrak. Spekulasi itu tidak benar. Kami sama sekali tidak pernah sampai ke tahap pembicaraan tersebut. Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih memilih melihat diri saya berada di lapangan latihan bersama para pemain saya setiap hari. Sesuatu yang jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama bersama tim nasional."
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KNVB menjajaki semua opsi, termasuk Reiziger
Meski fokus kini beralih kepada Martinez, KNVB juga telah menjajaki opsi internal di dalam struktur pembinaan usia muda mereka sendiri. Nigel de Jong dan Clarence Seedorf, bersama direktur sepakbola profesional Marianne van Leeuwen, menggelar pertemuan penjajakan dengan Michael Reiziger di Hotel Okura, Amsterdam. Pertemuan ini berlangsung sesaat sebelum laga Johan Cruijff Schaal antara PSV dan AZ. Namun, laporan menyebutkan bahwa tidak ada pembicaraan lanjutan dengan pelatih Jong Oranje saat ini itu.
Pencarian ini bukannya tanpa kontroversi, terutama terkait tidak dilibatkannya Louis van Gaal dalam proses tersebut. Meski para suporter menyerukan kembalinya Van Gaal, KNVB dikabarkan belum melakukan kontak dengan sosok berusia 75 tahun itu terkait kemungkinan periode keempat sebagai pelatih.
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