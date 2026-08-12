Sementara itu, Slot sempat bernegosiasi untuk mengambil alih tim nasional negaranya, tetapi mundur dari persaingan. Sejumlah laporan menyebut Slot menolak kesempatan tersebut karena potensi gaji dan durasi kontrak, tetapi pria 47 tahun itu telah merilis sebuah pernyataan yang mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusannya.

"Selama beberapa pekan terakhir, dan khususnya dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan bermunculan mengenai lowongan di tim nasional Belanda, yang menyebut bahwa saya telah mundur dari proses tersebut setelah negosiasi panjang, termasuk terkait gaji dan durasi kontrak. Spekulasi itu tidak benar. Kami sama sekali tidak pernah sampai ke tahap pembicaraan tersebut. Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih memilih melihat diri saya berada di lapangan latihan bersama para pemain saya setiap hari. Sesuatu yang jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama bersama tim nasional."