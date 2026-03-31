Roberto Martinez menanggapi kekhawatiran terkait kondisi fisik Cristiano Ronaldo, sementara pelatih timnas Portugal itu menuntut 'standar tertinggi bagi semua orang' menjelang Piala Dunia 2026

Dengan 143 gol dalam 226 penampilan sejak debutnya bersama Portugal pada 2003, Ronaldo kini berada di tahap di mana setiap cedera ringan pun memicu spekulasi mengenai rencana pensiunnya. Menanggapi karier panjang sang kapten, Martinez menambahkan: "Dia mengalami cedera ringan dan kemungkinan besar akan kembali bermain dan berlatih minggu depan. Ini bukan hal yang serius. Cristiano adalah kapten kami; dia adalah pemain yang sangat penting. Dia adalah kapten kami di Nations League dan memainkan peran besar di sepertiga akhir lapangan, terutama dalam pergerakan di kotak penalti."

Martinez menambahkan mengenai kemungkinan tanggal pensiun Ronaldo: "Kami tidak tahu. Sulit untuk dikatakan. Saya dengan cepat belajar untuk tidak mencoba memprediksi masa depan bersama Cristiano. Dia fokus untuk menjadi yang terbaik yang dia bisa saat ini. Dia tidak membuat rencana untuk masa depan."