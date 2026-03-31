Roberto Martinez menanggapi kekhawatiran terkait kondisi fisik Cristiano Ronaldo, sementara pelatih timnas Portugal itu menuntut 'standar tertinggi bagi semua orang' menjelang Piala Dunia 2026
Ronaldo absen karena cedera otot
Ronaldo tidak dipanggil untuk pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Meksiko dan Amerika Serikat karena cedera. Ronaldo mengalami masalah otot saat bermain untuk Al-Nassr, pemuncak klasemen Liga Pro Arab Saudi, pada 28 Februari, yang memicu kekhawatiran mengenai ketahanannya di penghujung kariernya. Saat ini berlatih terpisah dari kelompok utama di Riyadh, absennya pemain berusia 41 tahun ini dari jeda internasional merupakan langkah pencegahan. Namun, Martinez telah mengklarifikasi bahwa cedera tersebut bersifat ringan, sambil mencatat bahwa kondisi fisik sang penyerang masih dipantau setiap hari untuk memenuhi ekspektasi ketat tim.
'Hunger' tetap di peringkat 41
Martinez mengatakan mengenai peran penting Ronaldo yang terus berlanjut bagi tim nasional: "Cristiano adalah kapten kami, panutan, dan pemain yang sangat haus akan prestasi. Dia bukan sekadar pemain berusia 41 tahun; dia adalah pemain yang selalu ingin berkembang setiap hari. Dia membuktikan diri sebagai kapten teladan dan inspirasi bagi para pemain muda, seseorang yang menunjukkan jalan dan mewujudkan nilai-nilai kami. Dan di lapangan, dia telah mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir. Kami mengevaluasi para pemain setiap hari, sesi demi sesi, dan standar di tim nasional adalah yang tertinggi bagi semua orang."
Pertanyaan seputar pensiun
Dengan 143 gol dalam 226 penampilan sejak debutnya bersama Portugal pada 2003, Ronaldo kini berada di tahap di mana setiap cedera ringan pun memicu spekulasi mengenai rencana pensiunnya. Menanggapi karier panjang sang kapten, Martinez menambahkan: "Dia mengalami cedera ringan dan kemungkinan besar akan kembali bermain dan berlatih minggu depan. Ini bukan hal yang serius. Cristiano adalah kapten kami; dia adalah pemain yang sangat penting. Dia adalah kapten kami di Nations League dan memainkan peran besar di sepertiga akhir lapangan, terutama dalam pergerakan di kotak penalti."
Martinez menambahkan mengenai kemungkinan tanggal pensiun Ronaldo: "Kami tidak tahu. Sulit untuk dikatakan. Saya dengan cepat belajar untuk tidak mencoba memprediksi masa depan bersama Cristiano. Dia fokus untuk menjadi yang terbaik yang dia bisa saat ini. Dia tidak membuat rencana untuk masa depan."
Kembalinya ritme yang sangat penting
Ronaldo diperkirakan akan kembali bermain bersama Al-Nassr saat menghadapi Al-Najma pada Jumat ini, menandai dimulainya upaya terakhir di kompetisi domestik untuk memastikan dirinya berada dalam kondisi prima menjelang laga pembuka Portugal di Piala Dunia di Houston pada 17 Juni. Ia diharapkan dapat memimpin timnas negaranya melewati fase grup yang menantang, yang terdiri dari Uzbekistan, Kolombia, serta Republik Demokratik Kongo atau Jamaika.