AFP
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Roberto Martinez memuji Cristiano Ronaldo yang 'patut dicontoh' atas penampilannya yang 'luar biasa' di Piala Dunia melawan Uzbekistan, setelah melihat kapten Portugal itu mengabaikan 'suara-suara yang tidak adil'
Meredam 'kebisingan yang tidak adil'
Periode setelah hasil imbang 1-1 Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pertama digambarkan oleh Ronaldo sebagai “minggu kelam”, di mana banyak penggemar dan pakar mempertanyakan apakah pemain berusia 41 tahun itu seharusnya tetap berada dalam susunan pemain Martinez. Namun, setelah kemenangan telak atas Uzbekistan, Martinez memberikan tanggapan atas kritik yang ditujukan kepada Ronaldo dan timnya.
"Itu adalah pekan yang sangat sulit, dengan sorotan yang tidak adil," kata Martinez. "Kami tidak mendapatkan hasil yang kami perjuangkan [melawan Republik Demokratik Kongo] dan hal itu menciptakan situasi yang sulit karena adanya sorotan. Sorotan yang tidak adil, ‘berita palsu’, serta aspek-aspek yang berniat jahat. Setelah hasil seperti itu, mudah untuk mencari-cari alasan, untuk berpaling, tetapi para pemain kami tetap fokus dan menunjukkan sikap yang luar biasa."
- AFP
Seorang kapten yang 'patut dicontoh' di tengah kritik
Pelatih tim nasional menekankan bahwa, selain dua gol yang dicetak, sikap Ronaldo sangat penting dalam menjaga kekompakan tim. Martínez mengatakan: "Kami menunjukkan kemarahan, kami merasa frustrasi, tetapi hasilnya adalah kami tumbuh sebagai sebuah tim, meningkat pesat dalam mengelola emosi selama pertandingan Piala Dunia, dan mampu tetap menjadi diri kami sendiri selama 90 menit. Cristiano adalah kapten yang patut dicontoh, fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan, dan juga memanfaatkan pengalamannya. Hari ini bukan hanya soal dua gol yang dicetak, melainkan juga soal banyaknya peluang, posisi-posisi yang diambil, membuka ruang bagi rekan setim, serta memiliki disiplin luar biasa sehingga menjadi acuan dalam pola serangan.”
Dampak dari sebuah ikon global
Terlepas dari perbandingan yang tak henti-hentinya dengan Lionel Messi, Martinez lebih memilih untuk fokus pada kontribusi Ronaldo bagi tim Portugal ini di panggung dunia.
"Mereka adalah pemain yang telah mengubah dan meningkatkan kualitas sepak bola, dan persaingan di antara mereka diperlukan agar keduanya terus berkembang," kata sang pelatih. "Mengenai kapten kami, ada aspek sebagai ikon, yang kini sedang mengikuti Piala Dunia keenamnya, namun di sisi lain ia juga merupakan kapten tim nasional. Ia adalah teladan tentang arti bermain untuk tim nasional. Saya sangat senang untuknya, dia pantas mendapatkannya, tetapi saya sudah tahu dia sedang memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Dan kesederhanaan itulah yang membuatnya unik."
- AFP
Manajemen fisik bagi sang bintang
Martínez menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa penampilan Ronaldo akan terus dievaluasi secara cermat agar sang kapten tetap berada di puncak performanya, mengingat Portugal akan menjalani pertandingan terakhir fase grup melawan Kolombia akhir pekan ini.
"Dia adalah pemain yang, di klubnya, bermain di semua posisi. Musim ini dia banyak bermain, tapi dia dalam kondisi prima, dan kami mengelolanya pertandingan demi pertandingan, latihan demi latihan, sambil mengevaluasi segala hal yang terjadi," kata Martínez. "Hari ini posisinya di lapangan menjadi masalah bagi Uzbekistan, barisan pertahanan mereka harus mengubah posisi... Itu benar-benar menjadi masalah, dan ketika hal itu terjadi, kami perlu memainkannya."