Periode setelah hasil imbang 1-1 Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pertama digambarkan oleh Ronaldo sebagai “minggu kelam”, di mana banyak penggemar dan pakar mempertanyakan apakah pemain berusia 41 tahun itu seharusnya tetap berada dalam susunan pemain Martinez. Namun, setelah kemenangan telak atas Uzbekistan, Martinez memberikan tanggapan atas kritik yang ditujukan kepada Ronaldo dan timnya.

"Itu adalah pekan yang sangat sulit, dengan sorotan yang tidak adil," kata Martinez. "Kami tidak mendapatkan hasil yang kami perjuangkan [melawan Republik Demokratik Kongo] dan hal itu menciptakan situasi yang sulit karena adanya sorotan. Sorotan yang tidak adil, ‘berita palsu’, serta aspek-aspek yang berniat jahat. Setelah hasil seperti itu, mudah untuk mencari-cari alasan, untuk berpaling, tetapi para pemain kami tetap fokus dan menunjukkan sikap yang luar biasa."