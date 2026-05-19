Roberto Martinez membenarkan bahwa Portugal telah menghubungi Eli Junior Kroupi terkait kemungkinan pergantian kewarganegaraan dari Prancis menjelang Piala Dunia 2026

Pelatih Portugal itu mengonfirmasi bahwa stafnya telah secara aktif menghubungi pihak sang pemain pada awal tahun ini. Ketika ditanya secara langsung mengenai upaya merekrut penyerang yang sangat diincar itu, Martinez mengatakan: "Ya, memang ada ketertarikan, kami sudah mengetahui hal itu sebelum berita itu tersebar. Sebelum pemusatan latihan bulan Maret, kami sudah melakukan kontak - penting untuk memantau pemain yang bisa membela tim nasional Portugal dan mereka yang ingin membela - Junior ingin bermain untuk Prancis dan kami menghormatinya, itu adalah kasus yang kami tutup." Keinginan pribadi sang pemain terbukti menjadi penentu, menutup pintu bagi kepindahannya ke Iberia.