Diterjemahkan oleh
Roberto Martinez membenarkan bahwa Portugal telah menghubungi Eli Junior Kroupi terkait kemungkinan pergantian kewarganegaraan dari Prancis menjelang Piala Dunia 2026
Pertarungan sengit di kancah internasional
Dalam wawancara dengan media Portugal A Bola, Martinez menyinggung persaingan antarnegara untuk merekrut Kroupi saat ia mengumumkan skuad sementara beranggotakan 27 pemain untuk turnamen mendatang. Meskipun berita utama didominasi oleh Cristiano Ronaldo (41 tahun) yang bersiap untuk Piala Dunia keenamnya—sebuah rekor—upaya merekrut penyerang Bournemouth tersebut menyoroti ambisi federasi dalam hal pencarian bakat. Kroupi memenuhi syarat untuk membela Pantai Gading melalui ayahnya, dan Portugal melalui ibu serta neneknya. Namun, sang pemain telah sering membela Prancis di level junior, mencetak 15 gol yang mengesankan di berbagai kelompok usia, sehingga Les Bleus menjadi kandidat terdepan untuk komitmen internasional seniornya.
Martinez menjelaskan situasi tersebut
Pelatih Portugal itu mengonfirmasi bahwa stafnya telah secara aktif menghubungi pihak sang pemain pada awal tahun ini. Ketika ditanya secara langsung mengenai upaya merekrut penyerang yang sangat diincar itu, Martinez mengatakan: "Ya, memang ada ketertarikan, kami sudah mengetahui hal itu sebelum berita itu tersebar. Sebelum pemusatan latihan bulan Maret, kami sudah melakukan kontak - penting untuk memantau pemain yang bisa membela tim nasional Portugal dan mereka yang ingin membela - Junior ingin bermain untuk Prancis dan kami menghormatinya, itu adalah kasus yang kami tutup." Keinginan pribadi sang pemain terbukti menjadi penentu, menutup pintu bagi kepindahannya ke Iberia.
Bournemouth menuai hasilnya
Bournemouth telah merasakan manfaat besar dari perkembangan pesat sang penyerang sejak transfer permanennya senilai €15 juta (£13 juta/$17 juta). Kroupi tampil luar biasa musim ini, mencetak 12 gol dalam 31 penampilan di Liga Premier dan menambah dua gol lagi di kompetisi piala domestik. Klub sangat menyadari nilai pasarnya yang terus meningkat, dengan direktur olahraga Tiago Pinto baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tidak akan menjualnya seharga €100 juta (£87 juta/$116 juta). Penampilannya tidak hanya menarik perhatian para pencari bakat internasional, tetapi juga menarik perhatian klub-klub top Eropa, yang memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.
Perhatian kini beralih ke turnamen
Dengan jendela transfer yang telah ditutup sepenuhnya, Martinez dan skuadnya yang dipenuhi bintang kini akan sepenuhnya fokus pada persiapan Piala Dunia. Setelah menjalani dua laga persahabatan di kandang melawan Chili dan Nigeria, tim ini akan bertolak ke markas latihan mereka di Palm Beach. Mereka dijadwalkan akan memulai kampanye turnamen mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni.