Roberto Martinez melihat 'banyak tanda' kehadiran Diogo Jota dalam kemenangan dramatis Portugal, saat sang pelatih menyoroti nomor punggung sang bintang yang telah tiada dalam skor pertandingan melawan Kroasia

Saat berbicara kepada para pewarta setelah peluit akhir yang penuh emosi, Martinez memuji disiplin taktis yang luar biasa serta ketangguhan mental yang ditunjukkan para pemainnya setelah kebobolan di awal babak kedua. Pelatih asal Spanyol itu mendedikasikan kemenangan bersejarah ini untuk mengenang Jota, sambil menyoroti bagaimana skor akhir pertandingan tersebut secara indah mencerminkan nomor punggung yang pernah dikenakan oleh mendiang penyerang Liverpool itu saat membela tim nasional. Pertandingan ini berlangsung pada malam menjelang peringatan kematian Jota, dan para pemain Portugal berkumpul mengelilingi sebuah kaos bernomor 21 saat mereka merayakan hasil tersebut.

Martinez menyatakan: "Piala Dunia memang seperti itu, ini bukan sekadar pertandingan fase grup lagi. Babak pertama luar biasa. Intensitasnya, serangan ke sepertiga akhir lapangan... Selalu ada ancaman saat menghadapi tim seperti Kroasia, yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah bola. Kebobolan gol namun tetap percaya diri, serta memanfaatkan pemain cadangan. Itulah mentalitas yang membantu memenangkan pertandingan.

"Pertandingan yang sempurna di Piala Dunia sudah tidak ada lagi. Disiplin, kemampuan untuk memiliki bakat, tetapi juga kemampuan untuk bermain dengan sepenuh hati. Para pemain kami menikmatinya demi Portugal, demi ayah Ricardo Carvalho, dan demi Diogo Jota serta Andre kami.

"Itu adalah pertandingan khas Diogo. Skor 2-1—yang merupakan angka 21—melawan Kroasia, yang merupakan tim terakhir yang pernah ia cetak golnya, di Jamor. Banyak pertanda. Diogo menunjukkan kekuatan dan energi yang luar biasa. Kini ia sangat bahagia dan bangga."