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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Roberto Martinez melihat 'banyak tanda' kehadiran Diogo Jota dalam kemenangan dramatis Portugal, saat sang pelatih menyoroti nomor punggung sang bintang yang telah tiada dalam skor pertandingan melawan Kroasia

Portugal
R. Martinez
D. Jota
Portugal vs Croatia
Croatia
World Cup
Liverpool
Premier League

Roberto Martinez mengungkapkan bagaimana kenangan akan almarhum Diogo Jota menjadi sumber inspirasi bagi Portugal dalam kemenangan dramatis mereka di babak gugur Piala Dunia melawan Kroasia. Pelatih tim nasional tersebut menyoroti beberapa kebetulan yang mengharukan yang mengaitkan kemenangan tipis tersebut secara langsung dengan mantan penyerang tersebut, yang secara tragis meninggal dunia bersama saudaranya dalam kecelakaan mobil tahun lalu.

  • Ramos memastikan kemenangan dengan gol bersejarah

    Portugal memastikan tempat mereka di babak 16 besar setelah meraih kemenangan comeback 2-1 yang menegangkan atas Kroasia dalam laga babak 32 besar yang penuh kekacauan. Cristiano Ronaldo mencetak gol penalti krusial di babak kedua sebelum pemain pengganti Goncalo Ramos mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis melalui sundulan pada menit ke-93:09, yang menjadi gol penentu kemenangan paling akhir dalam sejarah Piala Dunia negara tersebut. Tim Selecao lolos dari ketegangan besar di menit-menit akhir tambahan waktu ketika gol penyama kedudukan Josko Gvardiol di akhir laga dianulir karena offside dalam situasi yang kontroversial.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Martinez mengamati tanda-tanda simbolis

    Saat berbicara kepada para pewarta setelah peluit akhir yang penuh emosi, Martinez memuji disiplin taktis yang luar biasa serta ketangguhan mental yang ditunjukkan para pemainnya setelah kebobolan di awal babak kedua. Pelatih asal Spanyol itu mendedikasikan kemenangan bersejarah ini untuk mengenang Jota, sambil menyoroti bagaimana skor akhir pertandingan tersebut secara indah mencerminkan nomor punggung yang pernah dikenakan oleh mendiang penyerang Liverpool itu saat membela tim nasional. Pertandingan ini berlangsung pada malam menjelang peringatan kematian Jota, dan para pemain Portugal berkumpul mengelilingi sebuah kaos bernomor 21 saat mereka merayakan hasil tersebut.

    Martinez menyatakan: "Piala Dunia memang seperti itu, ini bukan sekadar pertandingan fase grup lagi. Babak pertama luar biasa. Intensitasnya, serangan ke sepertiga akhir lapangan... Selalu ada ancaman saat menghadapi tim seperti Kroasia, yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah bola. Kebobolan gol namun tetap percaya diri, serta memanfaatkan pemain cadangan. Itulah mentalitas yang membantu memenangkan pertandingan.

    "Pertandingan yang sempurna di Piala Dunia sudah tidak ada lagi. Disiplin, kemampuan untuk memiliki bakat, tetapi juga kemampuan untuk bermain dengan sepenuh hati. Para pemain kami menikmatinya demi Portugal, demi ayah Ricardo Carvalho, dan demi Diogo Jota serta Andre kami.

    "Itu adalah pertandingan khas Diogo. Skor 2-1—yang merupakan angka 21—melawan Kroasia, yang merupakan tim terakhir yang pernah ia cetak golnya, di Jamor. Banyak pertanda. Diogo menunjukkan kekuatan dan energi yang luar biasa. Kini ia sangat bahagia dan bangga."

  • Kedalaman skuad memberikan variasi

    Fleksibilitas taktis yang diberikan oleh para pemain cadangan penyerang Portugal yang beragam terbukti menjadi faktor penentu dalam menembus struktur pertahanan Kroasia yang kokoh. Martinez menekankan profil unik para pemain dalam skuadnya, memuji ketajaman para pencetak gol utamanya sekaligus mencatat bahwa persaingan internal yang ketat untuk memperebutkan posisi starter terus mendorong perjalanan tim mereka ke depan.

    Martinez menyimpulkan: "Kami memiliki banyak profil pemain yang berbeda. Tidak ada pemain di Piala Dunia ini yang bisa mengeksekusi penalti seperti yang dilakukan Cristiano, dan tidak ada penyerang lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menembus kotak penalti seperti Goncalo Ramos. Kami memiliki lebih banyak pemain yang bisa membantu.

    "Goncalo masuk ke dalam sebelas pemain inti? Itulah yang kami inginkan. Ada banyak pemain, Joao Felix juga tampil sangat baik di Piala Dunia ini."

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  • Portugal Spain(C)Getty Images

    Dua raksasa Iberia bersiap bertarung

    Portugal kini dihadapkan pada tugas taktis yang sangat berat saat mereka berhadapan dengan juara Eropa bertahan, Spanyol, di Texas pada hari Senin. Pasukan Martinez harus secara signifikan memperbaiki permainan transisi pertahanan mereka, setelah memberikan peluang serangan balik yang berbahaya sepanjang babak kedua yang berlangsung sengit melawan Kroasia. Menghadapi tim Spanyol yang sangat tajam dan rutin mendominasi penguasaan bola, Selecao akan sangat mengandalkan efisiensi serangan mematikan mereka untuk memastikan lolos ke perempat final.