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Roberto ManciniGetty
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Roberto Mancini setuju kembali secara mengejutkan sebagai pelatih kepala Italia setelah kontroversi Andrea Pirlo

R. Mancini
Italy
A. Pirlo
P. Maldini

Roberto Mancini dilaporkan telah menyetujui comeback sensasional sebagai pelatih kepala Italia setelah rencana penunjukan Andrea Pirlo kolaps secara dramatis. Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) kembali kepada pelatih yang membawa mereka menjuarai Euro 2020 itu setelah gagal mengamankan target-target utama dan menghadapi pengunduran diri sejumlah figur penting dalam hierarki mereka.

  • Mancini akan membuat comeback mengejutkan

    FIGC telah mencapai kesepakatan agar Mancini kembali menjadi pelatih kepala timnas Italia menyusul pengunduran diri Gennaro Gattuso pada April. Keputusan itu diambil setelah negosiasi dengan beberapa target utama menemui jalan buntu. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Mancini, yang meninggalkan klub Qatar Al-Sadd bulan lalu, siap kembali memimpin tim nasional Italia setelah periode sebelumnya bersama Arab Saudi.


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  • Federasi menghadapi kekacauan internal

    Pencarian manajer itu terjerumus ke dalam gejolak internal setelah presiden FIGC Giovanni Malago secara dramatis memblokir penunjukan Pirlo pada saat-saat terakhir. Putar balik itu dipicu oleh peran Pirlo sebagai duta untuk perusahaan taruhan Rusia. Penolakan mendadak tersebut langsung menimbulkan dampak di jajaran kepemimpinan federasi, dengan direktur teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo sama-sama mengundurkan diri setelah baru 16 hari menjalani peran mereka.

  • Pembicaraan yang gagal dengan Guardiola

    Sebelum kembali kepada Mancini, federasi sempat mengadakan pembicaraan ambisius dengan Pep Guardiola, yang tersedia setelah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu. Namun, kesepakatan gagal terwujud karena tuntutan gaji fantastis pelatih asal Spanyol itu sebesar £17 juta per tahun. Hal ini memaksa FIGC mengalihkan perhatian mereka kepada Mancini, yang akan mewarisi skuad yang masih terpukul setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

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    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Mancini diperkirakan akan diberi tugas untuk membentuk ulang skuad jelang debut keduanya sebagai pelatih saat menghadapi Belgia di Nations League pada 25 September. Tujuan utamanya adalah membangun kembali mentalitas rapuh tim setelah kekalahan menyakitkan dalam adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina di play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan torehan tiga gelar Serie A dan satu trofi Premier League, Mancini diharapkan dapat langsung menghadirkan stabilitas di tengah gejolak federasi.