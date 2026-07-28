Sebelum kembali kepada Mancini, federasi sempat mengadakan pembicaraan ambisius dengan Pep Guardiola, yang tersedia setelah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu. Namun, kesepakatan gagal terwujud karena tuntutan gaji fantastis pelatih asal Spanyol itu sebesar £17 juta per tahun. Hal ini memaksa FIGC mengalihkan perhatian mereka kepada Mancini, yang akan mewarisi skuad yang masih terpukul setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.