Getty
Diterjemahkan oleh
Roberto Mancini setuju kembali secara mengejutkan sebagai pelatih kepala Italia setelah kontroversi Andrea Pirlo
Mancini akan membuat comeback mengejutkan
FIGC telah mencapai kesepakatan agar Mancini kembali menjadi pelatih kepala timnas Italia menyusul pengunduran diri Gennaro Gattuso pada April. Keputusan itu diambil setelah negosiasi dengan beberapa target utama menemui jalan buntu. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Mancini, yang meninggalkan klub Qatar Al-Sadd bulan lalu, siap kembali memimpin tim nasional Italia setelah periode sebelumnya bersama Arab Saudi.
Federasi menghadapi kekacauan internal
Pencarian manajer itu terjerumus ke dalam gejolak internal setelah presiden FIGC Giovanni Malago secara dramatis memblokir penunjukan Pirlo pada saat-saat terakhir. Putar balik itu dipicu oleh peran Pirlo sebagai duta untuk perusahaan taruhan Rusia. Penolakan mendadak tersebut langsung menimbulkan dampak di jajaran kepemimpinan federasi, dengan direktur teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo sama-sama mengundurkan diri setelah baru 16 hari menjalani peran mereka.
Pembicaraan yang gagal dengan Guardiola
Sebelum kembali kepada Mancini, federasi sempat mengadakan pembicaraan ambisius dengan Pep Guardiola, yang tersedia setelah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu. Namun, kesepakatan gagal terwujud karena tuntutan gaji fantastis pelatih asal Spanyol itu sebesar £17 juta per tahun. Hal ini memaksa FIGC mengalihkan perhatian mereka kepada Mancini, yang akan mewarisi skuad yang masih terpukul setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.
- Naushad
Apa yang terjadi selanjutnya?
Mancini diperkirakan akan diberi tugas untuk membentuk ulang skuad jelang debut keduanya sebagai pelatih saat menghadapi Belgia di Nations League pada 25 September. Tujuan utamanya adalah membangun kembali mentalitas rapuh tim setelah kekalahan menyakitkan dalam adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina di play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan torehan tiga gelar Serie A dan satu trofi Premier League, Mancini diharapkan dapat langsung menghadirkan stabilitas di tengah gejolak federasi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami