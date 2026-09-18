Mancini memilih menyegarkan skuad dengan memberikan panggilan perdana kepada sembilan pemain. Wajah-wajah baru itu termasuk kiper Bologna Massimo Pessina, bek Roma Daniele Ghilardi, dan bek sayap Brentford Michael Kayode. Mereka bergabung dengan bek Monza Eddy Kouadio, gelandang Cagliari Alessandro Romano, dan talenta Sporting CP Issa Doumbia.

Pilihan di lini serang juga diperkuat dengan masuknya penyerang Sassuolo Sebastiano Esposito, penyerang Napoli Antonio Vergara, dan striker Nurnberg Mohamed Ali Zoma. Selain para debutan, Mancini juga tetap menaruh kepercayaan kepada bek Crystal Palace Honest Ahanor dan penyerang Borussia Dortmund Samuele Inacio setelah keterlibatan mereka dalam laga-laga persahabatan terbaru.