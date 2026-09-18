AFP
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Roberto Mancini menetapkan skuad Italia berisi 34 pemain untuk laga Nations League yang menampilkan sembilan pemain baru
Mancini memulai periode keduanya
Mancini telah mengungkap skuad berisi 34 pemain untuk kampanye Nations League Italia yang akan datang. Sang pelatih, yang kembali ke bangku tim nasional pada akhir Juli setelah menandatangani kontrak hingga 2030, membuat pilihan berani untuk laga-laga pertamanya setelah kembali. Italia akan menghadapi jeda internasional dua pekan yang sibuk, di mana mereka akan dua kali menghadapi Türkiye asuhan Vincenzo Montella, serta melawan Belgia dan Prancis. Era baru Mancini dimulai ketika Italia menjamu Belgia di Stadio Olimpico, Roma, pada Jumat, 25 September.
- AFP
Sembilan pemain baru mendapat panggilan
Mancini memilih menyegarkan skuad dengan memberikan panggilan perdana kepada sembilan pemain. Wajah-wajah baru itu termasuk kiper Bologna Massimo Pessina, bek Roma Daniele Ghilardi, dan bek sayap Brentford Michael Kayode. Mereka bergabung dengan bek Monza Eddy Kouadio, gelandang Cagliari Alessandro Romano, dan talenta Sporting CP Issa Doumbia.
Pilihan di lini serang juga diperkuat dengan masuknya penyerang Sassuolo Sebastiano Esposito, penyerang Napoli Antonio Vergara, dan striker Nurnberg Mohamed Ali Zoma. Selain para debutan, Mancini juga tetap menaruh kepercayaan kepada bek Crystal Palace Honest Ahanor dan penyerang Borussia Dortmund Samuele Inacio setelah keterlibatan mereka dalam laga-laga persahabatan terbaru.
Wajah-wajah lama kembali bergabung
Skuad ini juga menampilkan beberapa pemanggilan kembali yang patut diperhatikan untuk para pemain yang telah lama absen dari tim nasional. Mancini kembali memanggil gelandang Fiorentina Nicolò Fagioli dan penyerang Udinese Nicolò Zaniolo, yang keduanya belum pernah membela Italia sejak Oktober 2024. Sementara itu, gelandang Torino Rolando Mandragora mendapat pemanggilan kembali yang mengejutkan, dengan penampilan terakhirnya untuk tim nasional terjadi pada Maret 2021. Sesuai perkiraan, bek Chelsea Marco Palestra tidak masuk dalam daftar pilihan, karena ia belum tampil musim ini akibat cedera yang masih berlanjut.
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Italia?
Skuad Italia akan berkumpul untuk sesi latihan pertama mereka di kamp Coverciano pada Senin, 21 September. Setelah bentrok melawan Belgia, mereka akan bertandang menghadapi Turki pada 28 September. Italia kemudian melawat ke markas Prancis asuhan Zinedine Zidane pada Jumat, 2 Oktober, sebelum menutup jeda internasional dengan menjamu Turki di Stadio Dall’Ara, Bologna, pada 5 Oktober.
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