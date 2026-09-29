AFP
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Roberto Mancini memuji bintang-bintang Italia yang tampil gemilang di lapangan berat setelah kemenangan dominan di Turki
Kualitas teknis bersinar di tengah kondisi sulit
Mancini dengan cepat menyoroti profesionalisme yang ditunjukkan para pemainnya setelah mereka bangkit dari kekalahan mengecewakan melawan Belgia. Berbicara setelah kemenangan telak di Bursa, pelatih itu mengungkapkan kebanggaannya atas cara tim menghadapi tantangan dari kondisi lingkungan. Hujan lebat di Turki sempat mengancam mengganggu permainan umpan lancar Italia, tetapi tim tamu mampu menjaga ketenangan dan ketajaman mereka sepanjang 90 menit.
Merefleksikan penampilan tersebut, mantan manajer Manchester City itu menyoroti pentingnya hasil ini bagi moral skuad. "Saya puas karena para pemain bermain bagus di lapangan yang berat dan itu tidak mudah," kata Mancini kepada Sky Sport Italia. "Mereka melakukan hal-hal indah dan saya senang untuk mereka karena mereka pantas mendapatkannya."
- AFP
Fleksibilitas taktik dan pergerakan menyerang
Salah satu aspek kunci dari penampilan itu adalah trisula depan Italia yang cair, yang terus-menerus menimbulkan masalah bagi lini pertahanan Turki. Mancini menjelaskan bahwa pengaturan taktik tersebut dirancang untuk mengeksploitasi ruang-ruang tertentu, dengan peran berbeda diberikan kepada masing-masing opsi serangannya agar lawan terus menebak-nebak. Strategi itu melibatkan pelebaran permainan sambil secara bersamaan menempati area sentral untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain, sebuah rencana yang jelas membuahkan hasil ketika gol mengalir dengan leluasa sepanjang pertandingan.
Mancini merinci instruksi khusus yang diberikan kepada para penyerangnya untuk memastikan sistem itu berjalan dengan benar melawan tuan rumah yang keras kepala. "Saya meminta para penyerang untuk sama-sama memulai dari sisi lebar, dengan Sebastiano [Esposito] yang harus tetap melebar di kiri dan [Giacomo] Raspadori, sebaliknya, yang harus bergerak ke dalam untuk membantu Pio {Esposito] dengan [Michael] Kayode yang bisa menyerang di kanan. Lalu pada babak kedua ada reaksi dari Turki yang bisa diprediksi dan normal," tambah sang pelatih, seraya mengakui perubahan momentum selama pertandingan.
Debut impresif Michael Kayode
Malam itu terasa sangat spesial bagi Michael Kayode, yang menandai penampilan pertamanya untuk tim nasional senior dengan sebuah gol dan performa menonjol di sisi lapangan. Pemain muda itu tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, beradaptasi ke dalam sistem dengan mulus dan memberikan ancaman serangan seperti yang dibayangkan Mancini dalam persiapannya sebelum pertandingan. Kemampuannya menyeimbangkan tugas bertahan dengan tusukan agresif ke depan menjadi sorotan dalam pendekatan taktis Italia di Bursa.
Mancini penuh pujian untuk sang debutan, dengan menekankan bahwa kontribusinya jauh melampaui sekadar mencatatkan namanya di papan skor. "Dia sangat bagus, itu adalah yang pertama baginya di tim nasional dan itu tidak mudah baginya," jelas sang pelatih kepada para wartawan. "Namun dia bermain bagus terlepas dari gol yang dicetaknya."
- AFP
Membangun momentum jelang bentrok melawan Prancis
Terlepas dari sifat kemenangan yang banjir gol ini, pelatih Italia itu menolak untuk terbawa suasana dan tetap mempertahankan pendekatan yang tenang terhadap perkembangan timnya. Ia menegaskan bahwa meski kemenangan ini penting, hasil tersebut harus dilihat sebagai bagian dari perjalanan yang lebih panjang, bukan sebagai produk akhir. Fokus kini langsung beralih ke pemulihan dan persiapan untuk menghadapi laga bergengsi melawan lawan kelas dunia, Prancis, di mana taruhannya akan lebih tinggi bagi Italia.
Membandingkan hasil ini dengan laga mereka sebelumnya, Mancini menekankan manfaat psikologis dari kemenangan tersebut bagi para pemainnya. "Nilainya sama seperti kekalahan dari Belgia juga bernilai," jelasnya lebih lanjut. "Hal yang penting adalah para pemain sudah memahami bahwa mereka bisa melakukan hal-hal baik, tetapi jalannya masih panjang. Sekarang kami harus memulihkan tenaga karena setelah itu ada pertandingan sulit melawan Prancis."
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