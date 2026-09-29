Salah satu aspek kunci dari penampilan itu adalah trisula depan Italia yang cair, yang terus-menerus menimbulkan masalah bagi lini pertahanan Turki. Mancini menjelaskan bahwa pengaturan taktik tersebut dirancang untuk mengeksploitasi ruang-ruang tertentu, dengan peran berbeda diberikan kepada masing-masing opsi serangannya agar lawan terus menebak-nebak. Strategi itu melibatkan pelebaran permainan sambil secara bersamaan menempati area sentral untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain, sebuah rencana yang jelas membuahkan hasil ketika gol mengalir dengan leluasa sepanjang pertandingan.

Mancini merinci instruksi khusus yang diberikan kepada para penyerangnya untuk memastikan sistem itu berjalan dengan benar melawan tuan rumah yang keras kepala. "Saya meminta para penyerang untuk sama-sama memulai dari sisi lebar, dengan Sebastiano [Esposito] yang harus tetap melebar di kiri dan [Giacomo] Raspadori, sebaliknya, yang harus bergerak ke dalam untuk membantu Pio {Esposito] dengan [Michael] Kayode yang bisa menyerang di kanan. Lalu pada babak kedua ada reaksi dari Turki yang bisa diprediksi dan normal," tambah sang pelatih, seraya mengakui perubahan momentum selama pertandingan.