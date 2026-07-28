Pencarian pelatih terjerumus ke dalam gejolak internal setelah presiden FIGC Giovanni Malago secara dramatis memblokir penunjukan Pirlo pada saat-saat terakhir. Putar balik itu dipicu oleh peran Pirlo sebagai duta untuk sebuah perusahaan taruhan asal Rusia. Penolakan mendadak tersebut langsung menimbulkan dampak di jajaran kepemimpinan federasi, dengan direktur teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo sama-sama mengundurkan diri setelah baru 16 hari menjalankan peran mereka.

Malago menjelaskan keputusan untuk beralih ke Mancini saat menghadapi media pada Selasa, dan mengonfirmasi bahwa mantan bos legendaris Leicester City, Claudio Ranieri, juga akan bergabung sebagai direktur teknik. Ia berkata: "Waktu terus menipis dan saya pikir orang yang tepat untuk menjadi pelatih adalah Roberto Mancini. Dia adalah pilihan terbaik yang mungkin ada. Peran direktur teknik, yang jangan disamakan dengan peran lain, tidak hilang. Itulah mengapa kami menyetujui amendemen terhadap statuta yang juga memungkinkan orang lain menjadi presiden Club Italia. Saya membutuhkan seseorang untuk berbagi pilihan Roberto Mancini sebagai pelatih, dan orang itu adalah Claudio Ranieri, yang menandatangani komitmennya beberapa menit lalu."