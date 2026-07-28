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Roberto Mancini membuat comeback mengejutkan sebagai pelatih kepala Italia setelah kontroversi Andrea Pirlo
Mancini akan membuat kejutan dengan kembali
FIGC telah mencapai kesepakatan agar Mancini kembali sebagai pelatih kepala Timnas Italia setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri pada April. Keputusan itu diambil setelah negosiasi dengan beberapa target utama menemui jalan buntu. Penunjukan Mancini dikonfirmasi dalam unggahan resmi di media sosial akun FIGC, dan Sky Italia melaporkan bahwa ia akan diperkenalkan secara resmi pada hari Rabu. Mancini, yang meninggalkan klub Qatar Al-Sadd bulan lalu, siap kembali memimpin tim nasional Italia setelah sebelumnya menangani Arab Saudi.
Federasi menghadapi kekacauan internal
Pencarian pelatih terjerumus ke dalam gejolak internal setelah presiden FIGC Giovanni Malago secara dramatis memblokir penunjukan Pirlo pada saat-saat terakhir. Putar balik itu dipicu oleh peran Pirlo sebagai duta untuk sebuah perusahaan taruhan asal Rusia. Penolakan mendadak tersebut langsung menimbulkan dampak di jajaran kepemimpinan federasi, dengan direktur teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo sama-sama mengundurkan diri setelah baru 16 hari menjalankan peran mereka.
Malago menjelaskan keputusan untuk beralih ke Mancini saat menghadapi media pada Selasa, dan mengonfirmasi bahwa mantan bos legendaris Leicester City, Claudio Ranieri, juga akan bergabung sebagai direktur teknik. Ia berkata: "Waktu terus menipis dan saya pikir orang yang tepat untuk menjadi pelatih adalah Roberto Mancini. Dia adalah pilihan terbaik yang mungkin ada. Peran direktur teknik, yang jangan disamakan dengan peran lain, tidak hilang. Itulah mengapa kami menyetujui amendemen terhadap statuta yang juga memungkinkan orang lain menjadi presiden Club Italia. Saya membutuhkan seseorang untuk berbagi pilihan Roberto Mancini sebagai pelatih, dan orang itu adalah Claudio Ranieri, yang menandatangani komitmennya beberapa menit lalu."
Negosiasi dengan Guardiola gagal
Federasi tersebut telah menggelar pembicaraan ambisius dengan Pep Guardiola, yang tersedia setelah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu. Namun, kesepakatan itu gagal tercapai karena tuntutan gaji fantastis sebesar £17 juta per tahun dari pelatih asal Spanyol tersebut. Hal ini memaksa FIGC mengalihkan perhatian mereka kepada Mancini, yang kini siap mewarisi skuad yang masih terpukul setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.
- Naushad
Apa yang terjadi selanjutnya?
Mancini akan ditugaskan membentuk ulang skuad menjelang debut keduanya sebagai pelatih saat menghadapi Belgia di Nations League pada 25 September. Tujuan utamanya adalah membangun kembali mentalitas tim yang rapuh setelah kekalahan menyakitkan mereka dalam adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina pada play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan torehan tiga gelar Serie A dan satu trofi Premier League, Mancini diharapkan bisa segera menghadirkan stabilitas di tengah gejolak federasi.
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