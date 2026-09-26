AFP
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Roberto Mancini membela bintang-bintang Italia dan menepis cemoohan setelah kekalahan menyakitkan dari Belgia di Nations League
Mancini menanggapi siulan di Olimpico
Mancini tampil tenang seusai pertandingan Nations League Italia yang mengecewakan melawan Belgia di Stadio Olimpico. Mika Godts membawa tim tamu unggul pada menit ke-20, memaksimalkan serangan balik cepat setelah debutan Italia Alessandro Romano salah mengoper di area tengah lapangan. Terlepas dari respons Italia, frustrasi kembali muncul saat wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, dengan skuad berjalan meninggalkan lapangan diiringi cemoohan yang terdengar jelas dari para pendukung tuan rumah.
Saat ditanya soal reaksi keras dari fans di tribun, sang pelatih tetap bersikap pragmatis. Mancini mengatakan kepada Sky Sport Italia: "Saat Anda kalah, rasanya cukup wajar mendengar itu. Kami hanya harus bekerja, itu saja. Kami tahu ini akan menjadi beberapa pertandingan yang cukup berat, seperti laga melawan Belgia. Kami harus terus bekerja dan tidak patah semangat karena satu atau dua kekalahan."
- AFP
Tekanan tinggi dan nasib buruk
Merefleksikan laga dengan dua babak yang kontras, Mancini mengakui bahwa Italia kesulitan di awal saat menghadapi lawan papan atas, seraya mencatat bahwa timnya "menderita" sepanjang periode pembuka yang berjalan lambat. Namun, ia melihat perubahan yang jelas setelah jeda, sambil memuji timnya atas periode 25 menit yang penuh energi ketika pressing tinggi menciptakan peluang nyata. Pada akhirnya, kurangnya keberuntungan dan gol kedua yang menentukan mengakhiri harapan mereka untuk bangkit dan menutup pertandingan.
Mancini memberikan pandangan yang seimbang soal 90 menit pertandingan, dengan mengakui bahwa babak pertama menjadi perjuangan bagi para pemainnya. "Memang seperti ini, kami bermain melawan tim yang luar biasa dan pada babak pertama mereka membuat kami kesulitan, kami menderita," kata Mancini. "Namun pada babak kedua kami menjalani 25 menit pertama dengan sangat baik, melakukan pressing dengan baik dan menciptakan peluang, kami kurang beruntung, lalu begitu kami kebobolan gol kedua, pertandingan berakhir."
Melampaui beban sejarah
Sementara itu, dalam konferensi persnya, Mancini menyinggung beban psikologis dari masa lalu prestisius Italia, sembari meminta para pemainnya menatap ke depan alih-alih terus memikirkan kegagalan sebelumnya atau ekspektasi yang melekat pada seragam tersebut. Ia menyoroti bahwa skema taktik saat ini masih dalam proses pengembangan, dengan mencatat kesulitan spesifik dalam mengintegrasikan talenta muda seperti Pio Esposito ke dalam sistem baru. Sang pelatih menunjukkan bahwa di level klub, banyak dari para pemain ini beroperasi dalam struktur yang berbeda, sehingga transisi menuju tuntutan khusus tim nasional merupakan proses yang membutuhkan lebih dari sekadar satu jam sepak bola kompetitif. Ia menekankan perlunya pola pikir positif untuk melewati periode pembangunan kembali ini.
"Ini pertama kalinya kami bermain dengan cara seperti ini, dengan Pio di tengah dan Kean serta Cambiaghi di sisi. Di Inter, Pio bermain dengan cara yang berbeda dan 60 menit tidak akan cukup," ujar Mancini.
Ia juga menyinggung aspek emosional dari mewakili juara dunia empat kali itu. "Itu memang sedikit membebani, tetapi kami harus melepaskannya. Kami tidak bisa memikirkan apa yang telah terjadi, kami harus berpikir positif dan tidak selalu memikirkan apa yang terjadi karena itu tidak bisa diubah."
- AFP
Memenangi hati para penggemar
Laga berikutnya akan mempertemukan Italia dengan Turki, sebuah pertandingan yang kini memiliki arti sangat besar karena Italia berusaha menghindari krisis lebih awal dalam kampanye Nations League mereka. Mancini perlu menemukan cara untuk mengintegrasikan talenta-talenta mudanya sambil tetap menjaga soliditas pertahanan, karena kekalahan ini menjadi pengingat menyakitkan tentang kesenjangan yang saat ini ada antara Italia dan para penampil elite Eropa. Sang pelatih tetap optimistis dengan arah tim meski baru saja mengalami kemunduran di Nations League. "Akan lebih indah saat kami berada di puncak Everest, ketika Anda kalah para suporter marah," pungkasnya.
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