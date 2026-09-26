Sementara itu, dalam konferensi persnya, Mancini menyinggung beban psikologis dari masa lalu prestisius Italia, sembari meminta para pemainnya menatap ke depan alih-alih terus memikirkan kegagalan sebelumnya atau ekspektasi yang melekat pada seragam tersebut. Ia menyoroti bahwa skema taktik saat ini masih dalam proses pengembangan, dengan mencatat kesulitan spesifik dalam mengintegrasikan talenta muda seperti Pio Esposito ke dalam sistem baru. Sang pelatih menunjukkan bahwa di level klub, banyak dari para pemain ini beroperasi dalam struktur yang berbeda, sehingga transisi menuju tuntutan khusus tim nasional merupakan proses yang membutuhkan lebih dari sekadar satu jam sepak bola kompetitif. Ia menekankan perlunya pola pikir positif untuk melewati periode pembangunan kembali ini.

"Ini pertama kalinya kami bermain dengan cara seperti ini, dengan Pio di tengah dan Kean serta Cambiaghi di sisi. Di Inter, Pio bermain dengan cara yang berbeda dan 60 menit tidak akan cukup," ujar Mancini.

Ia juga menyinggung aspek emosional dari mewakili juara dunia empat kali itu. "Itu memang sedikit membebani, tetapi kami harus melepaskannya. Kami tidak bisa memikirkan apa yang telah terjadi, kami harus berpikir positif dan tidak selalu memikirkan apa yang terjadi karena itu tidak bisa diubah."