AFP
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Roberto Mancini membahas tindakannya yang dianggap sebagai 'pengkhianatan' dan berjanji merebut kembali hati fans Italia setelah langkah kontroversial ke Arab Saudi
Sebuah comeback yang kontroversial
Mancini mengejutkan lanskap sepakbola Italia pada Agustus 2023 ketika ia secara tak terduga mengundurkan diri dari jabatannya, lalu beralih menangani tim nasional Arab Saudi hanya dua pekan kemudian. Kepergian mendadak itu meninggalkan rasa pahit bagi para pendukung, terutama karena terjadi relatif tidak lama setelah kejayaan menjuarai Piala Eropa di Wembley pada 2021.
Setelah periode buruk yang membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun, federasi sepakbola Italia (FIGC) memilih untuk kembali menunjuk sang manajer pada Juli ini. Ia diberi tugas berat untuk menghidupkan kembali skuad yang sedang krisis dan membimbing mereka keluar dari keterpurukan saat ini.
- Getty Images Sport
Mendapatkan pengampunan
Pelatih yang kembali itu tidak menutup mata terhadap permusuhan yang ia hadapi dari sebagian basis suporter. Mancini mengakui bahwa keberhasilannya membawa negara itu meraih kejayaan Eropa lima tahun lalu tidak akan melindunginya dari kritik saat ini. "Saya tidak punya kredit karena itu sudah berlalu, itu tidak berarti apa-apa," aku Mancini.
Menanggapi reaksi keras atas kepergiannya secara mendadak ke Timur Tengah, mantan bos Manchester City dan Inter itu menunjukkan pemahaman terhadap kekecewaan para suporter. Ia menegaskan bahwa hasil di lapangan adalah satu-satunya jalan menuju penebusan. "Saya pikir ketika seorang fan merasa dikhianati, mereka berhak untuk marah, dan Anda harus menerimanya," lanjut Mancini. "Saya pikir untuk merebut hati mereka kembali, kami harus melakukan segalanya dengan baik dan membawa tim nasional kembali ke tempat yang semestinya agar semuanya mereda."
Mempercayai generasi berikutnya
Untuk memicu kebangkitan, Mancini telah memanggil skuad sementara berisi 34 pemain dengan delapan calon debutan bersama sejumlah bintang yang sudah mapan. Ia meyakini bahwa suntikan darah segar sangat penting untuk menyembuhkan efek dari kegagalan lolos kualifikasi belakangan ini, seraya mencatat bahwa para prospek muda ini tidak membawa beban psikologis karena gagal tampil di panggung dunia. Ia juga berharap mereka bermain dengan "kebebasan" yang sering kali hilang pada para profesional yang lebih senior.
Sang pelatih ingin kontingen mudanya bermain lepas sambil bersandar pada para veteran berpengalaman untuk mendapatkan arahan. "Saya pikir memang tepat memiliki para pemain muda agar kami bisa mengenal mereka secara langsung, karena itu adalah hal terpenting untuk memiliki skuad yang sangat kuat di masa depan," jelasnya. "Mereka sangat senang berada di sini dan ingin memberikan segalanya untuk tim nasional. Saya tahu kami akan membawa pulang sesuatu dalam empat tahun ke depan... Saya melihat mereka punya talenta dan mereka hanya perlu diberi kesempatan untuk bermain."
- AFP
Menyiasati jadwal yang padat
Fokus langsung Mancini adalah rangkaian berat empat pertandingan UEFA Nations League, dimulai dengan laga kandang krusial melawan Belgia pada Jumat sebelum menghadapi Turki hanya tiga hari kemudian. Italia kemudian akan bertemu Prancis pada 2 Oktober, diikuti pertemuan kedua dengan Turki pada 5 Oktober. Kesuksesan di kompetisi ini bisa menjadi batu loncatan yang sangat penting menjelang Nations League Finals pada Juni tahun depan.
Namun, persiapannya sudah terganggu oleh perubahan awal dalam skuad. Duet berpengalaman Federico Dimarco dan Bryan Cristante telah mundur, membuka jalan bagi Matteo Ruggeri dan Samuele Ricci untuk naik mengambil peran. Mancini akan menuntut upaya maksimal dari para tambahan ini saat ia berupaya membentuk tim dominan yang mampu kembali ke Wembley untuk final Euro 2028.
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