Untuk memicu kebangkitan, Mancini telah memanggil skuad sementara berisi 34 pemain dengan delapan calon debutan bersama sejumlah bintang yang sudah mapan. Ia meyakini bahwa suntikan darah segar sangat penting untuk menyembuhkan efek dari kegagalan lolos kualifikasi belakangan ini, seraya mencatat bahwa para prospek muda ini tidak membawa beban psikologis karena gagal tampil di panggung dunia. Ia juga berharap mereka bermain dengan "kebebasan" yang sering kali hilang pada para profesional yang lebih senior.

Sang pelatih ingin kontingen mudanya bermain lepas sambil bersandar pada para veteran berpengalaman untuk mendapatkan arahan. "Saya pikir memang tepat memiliki para pemain muda agar kami bisa mengenal mereka secara langsung, karena itu adalah hal terpenting untuk memiliki skuad yang sangat kuat di masa depan," jelasnya. "Mereka sangat senang berada di sini dan ingin memberikan segalanya untuk tim nasional. Saya tahu kami akan membawa pulang sesuatu dalam empat tahun ke depan... Saya melihat mereka punya talenta dan mereka hanya perlu diberi kesempatan untuk bermain."



