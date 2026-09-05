Sementara itu, Nottingham Forest dibuat geram oleh intervensi kontroversial yang menggagalkan mereka meraih kemenangan. Gol Neco Williams pada babak kedua dianulir karena handball setelah upaya sapuan Sandro Tonali membentur pemain asal Wales itu.

Glasner mengkritik keras keputusan tersebut dengan mengatakan: "Jadi jika kita hanya menebak-nebak, VAR tidak boleh melakukan intervensi. Itu bukan sesuatu yang jelas dan nyata, dan sebelum musim dimulai kami diberi tahu bahwa ambang batas (untuk intervensi) harus sangat tinggi. Kami menerima satu poin ini, tetapi rasanya seperti kami kehilangan dua poin."

Williams juga membela dirinya dengan menambahkan: "Itu gol. VAR ada ketika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang jelas dan nyata. Saya sudah melihat gambar-gambar dan tayangan ulangnya, dan tidak sekali pun saya merasa saya melakukan handball."