AFP
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Roberto De Zerbi yang murka mengkritik tumpulnya lini serang Tottenham setelah kembali bermain imbang tanpa gol di Premier League
De Zerbi menuntut peningkatan dalam serangan
Tottenham gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan pembuka mereka untuk pertama kalinya sejak 1974 setelah meraih hasil imbang 0-0 pada Sabtu. Roberto De Zerbi dibuat murka oleh lini serangnya yang bernilai £165 juta setelah mereka gagal menguji kiper lawan saat menghadapi Oliver Glasner dan timnya.
Sang manajer menyoroti beberapa peluang yang terbuang, ketika keputusan buruk membuat timnya harus membayar mahal. "Di sepertiga akhir kami harus berkembang," kata De Zerbi. "Kami harus berkembang dan mengambil keputusan yang lebih baik, tetap lebih tenang ketika kami hampir melakukan sesuatu yang penting di sepertiga akhir."
- AFP
Pengambilan keputusan yang buruk merugikan Tottenham Hotspur
De Zerbi menyoroti momen-momen spesifik ketika Tottenham menyia-nyiakan posisi serangan yang menjanjikan. Ia mencatat bahwa para pemain memilih umpan yang salah meski memiliki opsi yang jelas. "Ketika Omar Marmoush melepaskan tembakan dan bola melambung, kami punya Andy Robertson yang melakukan overlap. Jika kami mengambil keputusan yang tepat, Mohammed Kudus sudah menunggu di tiang jauh untuk mencetak gol," jelasnya.
"Berapa banyak umpan silang yang kami kirim melewati tiang jauh? Mathys Tel, dua kali. Savio, sekali. Tel punya potensi besar, tetapi ia terlalu sering mengambil keputusan yang salah." Ia juga mengonfirmasi bahwa pergantian Savio, menyusul kepindahannya senilai £75 juta, dan Destiny Udogie sepenuhnya didasarkan pada saran medis.
Nottingham Forest frustrasi oleh VAR
Sementara itu, Nottingham Forest dibuat geram oleh intervensi kontroversial yang menggagalkan mereka meraih kemenangan. Gol Neco Williams pada babak kedua dianulir karena handball setelah upaya sapuan Sandro Tonali membentur pemain asal Wales itu.
Glasner mengkritik keras keputusan tersebut dengan mengatakan: "Jadi jika kita hanya menebak-nebak, VAR tidak boleh melakukan intervensi. Itu bukan sesuatu yang jelas dan nyata, dan sebelum musim dimulai kami diberi tahu bahwa ambang batas (untuk intervensi) harus sangat tinggi. Kami menerima satu poin ini, tetapi rasanya seperti kami kehilangan dua poin."
Williams juga membela dirinya dengan menambahkan: "Itu gol. VAR ada ketika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang jelas dan nyata. Saya sudah melihat gambar-gambar dan tayangan ulangnya, dan tidak sekali pun saya merasa saya melakukan handball."
- (C)Getty Images
Apa yang berikutnya bagi Tottenham dan Forest
Tottenham dan Nottingham Forest sama-sama masih sangat mendambakan kemenangan pertama mereka pada musim ini saat menghadapi laga-laga penting yang akan datang. De Zerbi harus segera membenahi lini serangnya yang tumpul senilai £165 juta sebelum mereka menjamu Everton akhir pekan depan. Sementara itu, Glasner dan skuadnya akan bertandang ke Aston Villa, dengan harapan bisa mengubah performa menjanjikan mereka menjadi tiga poin yang sangat dibutuhkan.
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