Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi ungkap bagaimana pembicaraan untuk menjernihkan suasana dan perjalanan ke Marbella untuk mempererat kebersamaan menginspirasi kemenangan perdana Tottenham yang krusial di Liga Primer Inggris
Pembicaraan terbuka picu kebangkitan Tottenham Hotspur
Awal musim yang sulit bagi Tottenham tampaknya mencapai titik balik setelah kemenangan 3-1 atas Coventry pada Senin malam. Setelah melewati periode berat yang membuat klub asal London Utara itu terpuruk di dasar klasemen, De Zerbi menyebut adanya perubahan pendekatan mental. Sang manajer mengungkapkan bahwa pertemuan terbuka dengan skuad sebelum hasil imbang 1-1 yang diraih dengan gigih di kandang Manchester United menjadi dasar bagi peningkatan performa dan semangat mereka belakangan ini.
De Zerbi menekankan bahwa penyesuaian taktik bukanlah hal utama dibandingkan faktor manusia di ruang ganti. “Ini penting. Hasilnya penting, tetapi ada dua hal yang paling penting. Pertama, kami mampu menyadari bahwa kami bisa memenangi pertandingan seperti tim-tim lain di Liga Primer. Kedua, jika kami memberikan sesuatu dari diri kami sendiri seperti yang telah kami lakukan dalam dua pekan terakhir. Sehari sebelum laga di Old Trafford, kami mengadakan pertemuan besar dan membicarakan situasinya. Kami tidak bisa menerima keadaan ini dan tidak bisa melangkah maju jika kami tidak menerima tanggung jawab,” ungkap manajer Tottenham itu.
- Getty Images Sport
Mengatasi mentalitas robot
De Zerbi membawa skuadnya menjalani pemusatan latihan di Marbella yang bercuaca hangat pekan lalu untuk memperkuat kekompakan tim, jauh dari tekanan jadwal rutin mereka. Sang pelatih menegaskan bahwa perjalanan itu penting untuk membangun keakraban yang tulus. Menurutnya, menghabiskan waktu bersama di luar lapangan membantu skuad menjadi kelompok yang erat layaknya keluarga. Ia percaya ikatan emosional itu sangat penting ketika tim menghadapi kesulitan dalam kompetisi.
“Pekan ini penting karena kami menghabiskan waktu bersama dan ingin menjadi seperti keluarga. Saat bertanding, jika Anda menghadapi masalah dan situasi sulit, Anda harus bermain demi teman dan saudara Anda, bukan seperti 11 pemain robot di lapangan,” katanya.
Dampak kembalinya para pemimpin
Faktor penting dalam kebangkitan Tottenham adalah kembalinya para pemain kunci setelah lama absen akibat cedera. James Maddison tampil sebagai starter dalam laga kompetitif untuk pertama kalinya dalam 536 hari dan menandai kesempatan itu dengan gol pembuka spektakuler yang mengingatkan para pendukung tuan rumah akan kualitas kreativitasnya. Malam itu semakin istimewa berkat kembalinya Dejan Kulusevski yang mengharukan. Ia menginjakkan kaki di lapangan untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera lutut serius pada Mei 2025.
De Zerbi segera memuji pengaruh Maddison dan Kulusevski terhadap anggota skuad lainnya. Kemampuan teknis mereka saat menguasai bola diimbangi oleh peran mereka sebagai pemimpin di dalam tim. “Mereka pemain yang berbeda. Bakat berbeda, pengalaman berbeda, kepribadian berbeda. Dengan kehadiran mereka di ruang ganti, suasananya berbeda,” kata sang manajer.
- AFP
Kelegaan krusial jelang derbi London
Kemenangan ini mengangkat Tottenham ke peringkat ke-16 dan memberi mereka ruang bernapas yang sangat dibutuhkan di tengah jadwal pertandingan yang padat. Dengan memasukkan kembali para pemain berkualitas tinggi ini ke susunan pemain inti, De Zerbi akhirnya memiliki sumber daya untuk menerapkan gaya bermain menyerangnya. Fokus skuad kini beralih ke upaya menjaga momentum tersebut, agar suasana kekeluargaan dan keakraban yang ia bangun di balik layar terwujud dalam penampilan yang konsisten dan dapat diandalkan di lapangan. Tekad itu akan langsung menghadapi ujian berat pada Sabtu ini, saat Tottenham bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi rival sesama klub London, Chelsea.
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