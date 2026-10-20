Awal musim yang sulit bagi Tottenham tampaknya mencapai titik balik setelah kemenangan 3-1 atas Coventry pada Senin malam. Setelah melewati periode berat yang membuat klub asal London Utara itu terpuruk di dasar klasemen, De Zerbi menyebut adanya perubahan pendekatan mental. Sang manajer mengungkapkan bahwa pertemuan terbuka dengan skuad sebelum hasil imbang 1-1 yang diraih dengan gigih di kandang Manchester United menjadi dasar bagi peningkatan performa dan semangat mereka belakangan ini.

De Zerbi menekankan bahwa penyesuaian taktik bukanlah hal utama dibandingkan faktor manusia di ruang ganti. “Ini penting. Hasilnya penting, tetapi ada dua hal yang paling penting. Pertama, kami mampu menyadari bahwa kami bisa memenangi pertandingan seperti tim-tim lain di Liga Primer. Kedua, jika kami memberikan sesuatu dari diri kami sendiri seperti yang telah kami lakukan dalam dua pekan terakhir. Sehari sebelum laga di Old Trafford, kami mengadakan pertemuan besar dan membicarakan situasinya. Kami tidak bisa menerima keadaan ini dan tidak bisa melangkah maju jika kami tidak menerima tanggung jawab,” ungkap manajer Tottenham itu.