Roberto De Zerbi telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham untuk menggantikan Igor Tudor sebagai manajer

Klub asal London Utara itu bergerak cepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tudor, yang masa jabatannya sebagai pelatih sementara berakhir pada Minggu lalu setelah hanya 44 hari dan tujuh pertandingan yang berakhir dengan kekalahan. Menurut Gianluca Di Marzio, De Zerbi dan Tottenham telah mencapai kesepakatan prinsip, dengan mantan manajer Marseille itu memberikan persetujuan akhir atas kepindahannya kurang dari dua bulan setelah meninggalkan Prancis. Meskipun jajaran petinggi Tottenham awalnya telah mengidentifikasi pria berusia 46 tahun itu sebagai target utama untuk musim panas ini, posisi klub yang genting di liga - hanya unggul satu poin dari tiga tim terbawah Liga Premier - memaksa mereka untuk mempercepat penunjukan tersebut.