Roberto De Zerbi Tottenham
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Roberto De Zerbi telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham untuk menggantikan Igor Tudor sebagai manajer

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
I. Tudor
Premier League

Tottenham telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pengganti Igor Tudor sebagai pelatih kepala. Mantan pelatih Brighton dan Marseille itu dilaporkan telah memberikan persetujuan akhir atas kepindahan yang akan membawanya kembali ke Liga Premier dengan kontrak berdurasi lima tahun. Dengan Spurs yang saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi, dewan direksi telah mempercepat proses penunjukan tersebut guna memastikan kelangsungan tim di kasta tertinggi.

  • Perubahan haluan yang mendadak

    Klub asal London Utara itu bergerak cepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tudor, yang masa jabatannya sebagai pelatih sementara berakhir pada Minggu lalu setelah hanya 44 hari dan tujuh pertandingan yang berakhir dengan kekalahan. Menurut Gianluca Di Marzio, De Zerbi dan Tottenham telah mencapai kesepakatan prinsip, dengan mantan manajer Marseille itu memberikan persetujuan akhir atas kepindahannya kurang dari dua bulan setelah meninggalkan Prancis. Meskipun jajaran petinggi Tottenham awalnya telah mengidentifikasi pria berusia 46 tahun itu sebagai target utama untuk musim panas ini, posisi klub yang genting di liga - hanya unggul satu poin dari tiga tim terbawah Liga Premier - memaksa mereka untuk mempercepat penunjukan tersebut.

    Menuju kesepakatan lima tahun

    Meskipun De Zerbi belum tiba di London, kerangka proyek jangka panjangnya sudah terbentuk. Tawaran kontrak lima tahun tersebut mencerminkan keinginan akan stabilitas, dengan dewan direksi memandang mantan manajer Brighton itu sebagai kandidat ideal untuk menerapkan filosofi yang berkelanjutan. Menurut Sky Sports, pembicaraan berlanjut pada hari Selasa untuk memfinalisasi susunan staf pelatihnya, dengan klub berupaya mencapai kesepakatan penuh minggu ini guna memastikan pelatih kepala baru tersebut dapat bertolak ke Inggris dan mulai bekerja sebelum beberapa pemain kunci kembali dari tugas internasional.

  • Taruhan besar?

    Penunjukan De Zerbi merupakan langkah taktis yang berisiko besar bagi tim yang tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi. Dikenal dengan filosofi permainan yang kompleks dan mengutamakan penguasaan bola, pelatih asal Brescia ini secara historis kesulitan menerapkan gagasannya dengan cepat saat mengambil alih tim di tengah musim. Selama masa jabatannya di Brighton, ia gagal memenangkan satu pun dari lima pertandingan pertamanya, dan masa jabatannya di tengah musim sebelumnya di Benevento dan Palermo diwarnai oleh rentetan hasil imbang yang panjang. Spurs pada dasarnya bertaruh bahwa "De Zerbi-ball" yang berpotensi tinggi ini dapat langsung terwujud untuk menyelamatkan musim mereka.

    Ujian bertahan hidup yang kejam

    De Zerbi berpeluang untuk melakukan debutnya di bangku cadangan Tottenham dalam laga krusial tandang ke Sunderland pada 12 April, sebuah pertandingan di mana hasil selain kemenangan bisa membuat Spurs terperosok ke zona degradasi. Pertandingan ini menandai dimulainya rangkaian tujuh laga tanpa henti untuk menutup musim 2025-26, yang bisa menjadi ujian akhir bagi kemampuan pelatih asal Italia itu dalam menanamkan sistem taktik yang rumit pada skuad yang saat ini sedang kehilangan kepercayaan diri.

