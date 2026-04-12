Roberto De Zerbi, selamat datang di "Misi: Mustahil"! Bagaimana Tottenham bisa terhindar dari degradasi meski menjalani musim yang sangat berat

Jika Anda harus menunjuk tiga manajer tetap yang berbeda dalam satu musim, itu mungkin pertanda bahwa segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dalam kasus Tottenham Hotspur, juara Liga Europa 2025, musim ini nyaris tak bisa lebih buruk lagi. Upaya klub untuk menjadi tim yang lebih tangguh di bawah asuhan Thomas Frank justru berujung pada skuad yang dibentuk dengan buruk, yang terus-menerus dikalahkan dan dipermalukan di setiap kesempatan.

Frank dipecat pada bulan Februari, beberapa bulan setelah semua orang menyadari bahwa tugas tersebut, sayangnya, terlalu berat baginya, dan digantikan oleh Igor Tudor, yang belum pernah bekerja di Liga Premier sebelumnya namun memiliki rekam jejak dalam menyelamatkan musim sebagai "pemadam kebakaran". Ia gagal memenangkan satupun dari lima pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya dan hengkang atas kesepakatan bersama.

Dan kini, tanggung jawab ada di pundak Roberto De Zerbi untuk menyelamatkan Spurs dari skenario terburuk degradasi, dengan tim asal London Utara ini terperosok ke tiga terbawah klasemen akibat kemenangan West Ham atas Wolves pada Jumat malam.

Penunjukan pelatih asal Italia ini menimbulkan gejolak di kalangan suporter yang sudah terpecah belah, dan kemungkinan akan ada lebih banyak titik konflik di masa mendatang terkait hal tersebut. Dengan memilih menerima pekerjaan ini, De Zerbi telah terjun ke salah satu situasi paling aneh dalam sepak bola - namun, ia mungkin saja mampu mempertahankan Tottenham di kasta tertinggi.

    Pola pikir lebih penting daripada filsafat

    Dalam wawancara pertamanya dengan saluran resmi klub, De Zerbi diminta untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai 'filosofi'nya. Mengingat tim-tim yang pernah dilatihnya sebelumnya semuanya memainkan gaya sepak bola yang menarik dan Spurs umumnya dikenal sebagai tim dengan gaya bermain yang menghibur—meski terkadang terkesan naif—pertanyaan ini memang wajar, namun sang pelatih asal Italia itu menghindarinya.

    "Saya pikir ini bukan saat yang tepat untuk berbicara tentang filosofi sepak bola saya. Saya ada di sini sekarang, di akhir musim, karena kami harus memenangkan pertandingan. Dan dalam sepak bola, gaya bermain serta susunan taktis memang penting. [Namun] ini soal mentalitas, dan saya ingin membantu para pemain mencapai mentalitas terbaik yang bisa kami tunjukkan," katanya.

    De Zerbi tampaknya menyadari bahwa tidak setiap aspek penampilan Tottenham dalam tujuh pertandingan terakhir ini akan sempurna; justru kini saatnya untuk mengembalikan mereka ke performa terbaik dari segi mental, sesuatu yang ia jelaskan lebih lanjut dalam wawancara dengan NBC Sports.

    "Para pemain Tottenham, menurut saya, adalah pemain yang sangat baik, biasanya. Saat ini sangat sulit bagi kami," katanya. "Pada saat ini, aspek mental sangat krusial. Hanya ada tujuh pertandingan dan kami tidak punya cukup waktu. Saya tidak ingin memberikan terlalu banyak instruksi. Tim ini telah berganti tiga pelatih musim ini, saya pikir mereka harus membangun mentalitas baru.

    "Kami memiliki kualitas untuk keluar dari situasi ini, tetapi tentu saja aspek mental adalah yang paling penting."

    Kabar terbaru tentang krisis cedera

    Ketika Tudor bergabung dengan Tottenham pada bulan Februari, ia mengatakan bahwa ia belum pernah menghadapi situasi seperti yang baru saja diwarisinya. De Zerbi mungkin merasakan hal yang sama pada hari pertamanya, dan bahkan lebih buruk lagi setelah dikonfirmasi pekan ini bahwa Mohammed Kudus, yang pernah ia coba rekrut saat masih di Brighton, kemungkinan besar akan absen hingga akhir musim setelah mengalami kemunduran dalam pemulihannya.

    "Awal saya kurang beruntung!" seru De Zerbi. "Kudus ada di benak saya sebagai pemain kunci, terutama untuk posisinya. Tapi kita harus melihat ke depan. Saya pikir kita memiliki banyak penyerang yang sangat bagus."

    Rodrigo Bentancur sudah kembali berlatih bersama tim, namun belum sepenuhnya siap untuk bermain di Premier League, sementara James Maddison terus menjalani pemulihan dari cedera ACL setelah Tudor menyatakan bahwa sang playmaker bisa kembali sebelum musim berakhir.

    Kapten Swedia Dejan Kulusevski masih absen karena masalah lutut yang belum jelas, Wilson Odobert kemungkinan besar tidak akan tampil lagi pada 2026 karena cedera ACL-nya, dan pemain senior Ben Davies mungkin saja telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub.

    Namun, De Zerbi menyampaikan seruan semangat pada hari Jumat: "Kami memiliki cukup kekuatan untuk berjuang, bermain, dan meraih poin."

    Meningkatkan semangat

    Fasilitas latihan The Hotspur Way di pinggiran utara London belum menjadi tempat yang terlalu menyenangkan selama beberapa tahun terakhir. Bahkan saat Spurs meraih gelar Liga Europa di bawah asuhan Ange Postecoglou musim lalu, suasana hati mereka terganggu oleh performa buruk di Liga Premier, yang membuat mereka terpuruk ke peringkat ke-17.

    Maka, patut dicatat bahwa The Independent telah melaporkan bahwa banyak pemain Tottenham 'menyukai' sesi latihan yang telah diselenggarakan De Zerbi untuk mereka sejauh ini. Dikatakan ada pemahaman mengapa orang-orang seperti Pep Guardiola begitu terkesan dengan kepelatihannya.

    Inilah tepatnya dampak yang diharapkan Spurs di balik layar. Mereka kini membutuhkan sentimen ini untuk diterjemahkan menjadi hasil di lapangan. Namun, mengingat performa tim mengikuti tren seberapa bahagia tim tersebut, ini tak diragukan lagi merupakan pertanda yang menjanjikan.

    Bangun fondasi yang kokoh

    Ada pandangan yang menyatakan bahwa yang dibutuhkan Tottenham untuk memperkuat lini belakangnya hanyalah agar dua bek tengah andalan, Cristian Romero dan Micky van de Ven, tetap bugar. Nah, keduanya memang selalu siap bermain di sebagian besar laga Spurs musim ini, namun kebocoran di lini pertahanan justru semakin parah.

    Sebagian dari masalahnya, terutama di bawah asuhan Frank, adalah kemitraan ini telah dipaksakan hingga batasnya. Kedua pemain ini terbiasa bermain dengan garis pertahanan tinggi dan menguasai bola, bukan bermain dalam blok pertahanan yang dalam dan hanya menjaga kotak penalti.

    Budaya ketakutan terhadap bola ini paling jelas terlihat dari angka-angka mentah. The Athletic menghitung bahwa Spurs telah kebobolan 39 tembakan dari kesalahan—tertinggi di Premier League—namun baik Romero maupun Van de Ven tidak termasuk di antara banyak sekali pelaku utama yang berkontribusi pada angka tersebut.

    Gaya bermain De Zerbi yang berlawanan dengan Frank juga akan menimbulkan kesalahan, namun selama Spurs memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka ingin bermain sepak bola, mereka seharusnya menjadi tim yang lebih terorganisir di kedua ujung lapangan.

    Dengan Guglielmo Vicario yang akan absen sebentar setelah menjalani operasi hernia, kiper cadangan Antonin Kinsky siap kembali ke starting line-up dan berpotensi tampil untuk pertama kalinya sejak penampilannya yang buruk selama 17 menit melawan Atletico Madrid.

    Secara teori, pemain asal Ceko ini lebih nyaman mengolah bola daripada Vicario dan seharusnya lebih cocok dengan gaya sepak bola De Zerbi selama ia bermain di lapangan yang tergenang air dengan baik, tetapi yang terpenting adalah De Zerbi mampu membangun kembali kepercayaan dirinya.

    Persaingan di lini tengah

    Dari para gelandang bertahan Tottenham, ada tiga opsi yang secara khusus siap untuk musim ini dan masa depan.

    Archie Gray yang serba bisa adalah salah satu dari sedikit pesaing untuk penghargaan pemain terbaik klub tahun ini - jika penghargaan tersebut tidak diberikan kepada para penggemar seperti gaya Queens Park Rangers 2012-13. Di saat tim Tottenham ini kehilangan karisma dan karakternya, Gray justru tampak semakin berani menghadapi situasi kritis, dan menampilkan performa terbaiknya saat keadaan sedang sulit.

    Tudor menemukan bahwa Gray bekerja dengan baik sebagai poros lini tengah bersama Pape Matar Sarr, yang, dengan 137 penampilan untuk Spurs, termasuk di antara pemain senior relatif dalam skuad, meskipun ia baru akan berusia 24 tahun pada musim depan. Selama tiga musim penuh di tim utama, Tottenham selalu terlihat jauh lebih fungsional dengan Sarr di starting XI daripada tanpa dia, berkat agresivitasnya di kedua sisi bola dan kemampuannya membawa bola ke sepertiga akhir lapangan.

    Kembalinya Lucas Bergvall dari cedera menjadi dorongan yang tepat waktu. Seperti Sarr, pemain muda Swedia ini mampu melewati beberapa pemain lewat dribel, meskipun di bawah asuhan Frank hal ini disalahartikan sebagai karakteristik seorang penyerang. De Zerbi pasti akan memanfaatkan Bergvall di posisi yang lebih dalam.

    Pada konferensi pers pertamanya pada Jumat, De Zerbi juga menyinggung kekagumannya terhadap pemain yang didatangkan pada Januari, Conor Gallagher, yang belum pernah memenangkan pertandingan Premier League sejak bergabung dengan Spurs. "Saya ingin melihat kembali Gallagher yang sama yang saya sukai saat di Chelsea," ungkap pelatih asal Italia itu.

    De Zerbi sebaiknya hanya mengandalkan Yves Bissouma, yang kontraknya akan habis, dan Joao Palhinha yang sedang dipinjamkan dalam keadaan darurat. Mereka tidak lebih baik dari opsi lain yang disebutkan, dan juga bukan pemain untuk masa depan jangka panjang klub.

    Menyerang adalah bertahan

    Keputusan untuk mendatangkan De Zerbi daripada manajer jangka pendek lainnya menunjukkan bahwa ada pihak di klub yang akhirnya menyadari bahwa masalah tim ini sama besarnya terkait lini serang maupun pertahanan. Spurs asuhan Frank jarang terlihat mengancam, sementara Tottenham di bawah Tudor hanya menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat menang 3-2 atas Atletico Madrid dan bermain imbang 1-1 di kandang Liverpool.

    Namun, melepaskan belenggu mantra "pertahanan dulu" akan menjadi kunci untuk membuka potensi sejati tim ini. Xavi Simons secara mengejutkan dicoret oleh Tudor setelah akhirnya menunjukkan tanda-tanda menjanjikan, sementara Mathys Tel akhirnya berhasil mengamankan posisi starter. De Zerbi menyebut kedua pemain tersebut sebagai orang-orang yang ingin dia ajak bekerja sama secara dekat, dengan yang terakhir merupakan mantan targetnya di Marseille.

    Di depan mereka, Dominic Solanke dan Richarlison adalah penyerang Premier League yang terbukti mampu mencetak gol secara beruntun dalam waktu singkat. Absennya Kudus berarti Randal Kolo Muani kemungkinan akan ditempatkan di sayap kanan, meski Tudor sempat menemukan kesuksesan relatif dengan menggunakan bek kanan Pedro Porro dan jangkauan umpan silang serta passingnya yang luar biasa di posisi tersebut.

    Akhirnya, Tottenham menyadari bahwa mereka harus berjuang dan berjuang keras untuk menjadi protagonis dalam cerita mereka sendiri, daripada membiarkan pertandingan berlalu begitu saja sebagai penonton. De Zerbi perlu mengendalikan emosinya dan menghindari ledakan emosi lainnya dalam tujuh pertandingan ke depan sebelum memulai ulang di musim panas. Tim Spurs ini seharusnya tidak berada di tiga terbawah Premier League, dan jika mereka bermain di level terbaik mereka, mereka seharusnya bisa bertahan.

    Tujuh pertandingan tanpa membuat kesalahan fatal, dimulai dengan laga tandang melawan Sunderland pada Minggu. Seberapa sulitnya itu? Ayo, Tottenham.

