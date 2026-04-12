Roberto De Zerbi, selamat datang di "Misi: Mustahil"! Bagaimana Tottenham bisa terhindar dari degradasi meski menjalani musim yang sangat berat

Dalam wawancara pertamanya dengan saluran resmi klub, De Zerbi diminta untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai 'filosofi'nya. Mengingat tim-tim yang pernah dilatihnya sebelumnya semuanya memainkan gaya sepak bola yang menarik dan Spurs umumnya dikenal sebagai tim dengan gaya bermain yang menghibur—meski terkadang terkesan naif—pertanyaan ini memang wajar, namun sang pelatih asal Italia itu menghindarinya.

"Saya pikir ini bukan saat yang tepat untuk berbicara tentang filosofi sepak bola saya. Saya ada di sini sekarang, di akhir musim, karena kami harus memenangkan pertandingan. Dan dalam sepak bola, gaya bermain serta susunan taktis memang penting. [Namun] ini soal mentalitas, dan saya ingin membantu para pemain mencapai mentalitas terbaik yang bisa kami tunjukkan," katanya.

De Zerbi tampaknya menyadari bahwa tidak setiap aspek penampilan Tottenham dalam tujuh pertandingan terakhir ini akan sempurna; justru kini saatnya untuk mengembalikan mereka ke performa terbaik dari segi mental, sesuatu yang ia jelaskan lebih lanjut dalam wawancara dengan NBC Sports.

"Para pemain Tottenham, menurut saya, adalah pemain yang sangat baik, biasanya. Saat ini sangat sulit bagi kami," katanya. "Pada saat ini, aspek mental sangat krusial. Hanya ada tujuh pertandingan dan kami tidak punya cukup waktu. Saya tidak ingin memberikan terlalu banyak instruksi. Tim ini telah berganti tiga pelatih musim ini, saya pikir mereka harus membangun mentalitas baru.

"Kami memiliki kualitas untuk keluar dari situasi ini, tetapi tentu saja aspek mental adalah yang paling penting."