Roberto De Zerbi secara blak-blakan mengungkapkan berapa banyak pemain Tottenham yang 'cukup bagus untuk dipertahankan' setelah musim yang 'penuh penderitaan'

Tottenham berhasil lolos dari malu terdegradasi ke Championship dengan selisih tipis, setelah meraih kemenangan 1-0 atas Everton pada laga terakhir musim ini dan finis dengan selisih dua poin di atas West Ham yang berada di peringkat ke-18. Gol dari Joao Palhinha sesaat sebelum jeda babak pertama sudah cukup untuk mengamankan tiga poin krusial dan memastikan status Tottenham di Premier League tetap terjaga, yang disambut lega oleh para pendukung tuan rumah.

De Zerbi tidak berminat untuk merayakan kemenangan ini dalam waktu lama. Sebaliknya, mantan manajer Brighton ini telah mengalihkan perhatiannya ke proyek pembangunan kembali yang tanpa ampun, dengan menyiratkan bahwa sebagian besar skuad saat ini tidak layak jika klub ingin menghindari musim yang menyedihkan lagi.