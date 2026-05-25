Roberto De Zerbi secara blak-blakan mengungkapkan berapa banyak pemain Tottenham yang 'cukup bagus untuk dipertahankan' setelah musim yang 'penuh penderitaan'
Tottenham berhasil lolos dari malu terdegradasi ke Championship dengan selisih tipis, setelah meraih kemenangan 1-0 atas Everton pada laga terakhir musim ini dan finis dengan selisih dua poin di atas West Ham yang berada di peringkat ke-18. Gol dari Joao Palhinha sesaat sebelum jeda babak pertama sudah cukup untuk mengamankan tiga poin krusial dan memastikan status Tottenham di Premier League tetap terjaga, yang disambut lega oleh para pendukung tuan rumah.
De Zerbi tidak berminat untuk merayakan kemenangan ini dalam waktu lama. Sebaliknya, mantan manajer Brighton ini telah mengalihkan perhatiannya ke proyek pembangunan kembali yang tanpa ampun, dengan menyiratkan bahwa sebagian besar skuad saat ini tidak layak jika klub ingin menghindari musim yang menyedihkan lagi.
Penilaian tanpa ampun De Zerbi terhadap skuadnya
Berbicara tak lama setelah kemenangan atas Everton, De Zerbi dengan jujur mengakui kurangnya kualitas dalam skuadnya. Ia menegaskan bahwa skuad saat ini masih jauh dari standar yang diharapkan untuk klub sekelas Tottenham dan mengisyaratkan bahwa lebih dari separuh pemain bisa saja dilepas pada musim panas ini.
“Mulai malam ini, kami harus mulai mengatur dan membangun tim baru,” kata De Zerbi kepada wartawan. “Saya pikir kami sekarang harus mengganti terlalu banyak pemain. Kami memiliki 10, 11, 12 pemain yang cukup bagus untuk dipertahankan. Cukup bagus. Sebagai pemain. Terutama sebagai manusia. Dan kemudian kami harus melengkapi skuad dengan pemain-pemain level pertama.”
"Kita tidak bisa terus menderita seperti ini"
Pelatih asal Italia itu bertekad memastikan klub tidak akan pernah lagi berada dalam situasi sulit seperti itu. Setelah menghabiskan paruh kedua musim ini berjuang mati-matian di papan bawah klasemen, De Zerbi mendesak dewan direksi dan departemen perekrutan untuk mendatangkan pemain-pemain "kelas atas" yang mampu mengubah tim ini kembali menjadi kekuatan yang kompetitif.
“Pemain kelas atas karena kami telah menderita terlalu banyak,” lanjut sang manajer. “Saya menderita banyak, tapi saya pikir para penggemar, klub, dewan direksi, dan para pemain, mereka juga menderita terlalu banyak. Kami adalah Tottenham dan kami tidak boleh menderita seperti ini hingga detik terakhir pertandingan terakhir untuk bertahan di liga. Dan saya akan lebih kuat. Saya akan lebih kuat.”
Pendekatan kolaboratif dalam proses perombakan
Meskipun De Zerbi memimpin upaya perubahan ini, ia mengakui bahwa ia tidak bisa merombak klub sepak bola ini sendirian. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara dirinya dan jajaran petinggi Spurs untuk memastikan jendela transfer mendatang berjalan sukses dan skuad "impian" terbentuk sebelum pramusim dimulai.
“Saya tidak ingin memutuskan sendiri karena sepak bola adalah kerja tim—direktur olahraga, pemandu bakat, CEO—tetapi target saya saat ini adalah memastikan kami tetap bertahan di liga,” jelas De Zerbi. “Target saya adalah memulai pramusim dengan tim impian saya.”