Roberto De Zerbi mungkin bukan 'orang yang tepat' untuk Spurs, mengingat kekhawatiran Teddy Sheringham bahwa 'sifat Latin'-nya bisa menjadi penyebab kegagalannya dalam pertarungan menghindari degradasi
Sifat bawaan bisa menjadi titik balik
Pelatih asal Italia itu baru-baru ini ditunjuk sebagai pengganti Igor Tudor, dengan tugas menyelamatkan tim asal London Utara itu dari zona degradasi Liga Premier pada pekan-pekan terakhir musim ini.
Keputusan Tottenham untuk memilih De Zerbi telah memecah pendapat, dengan legenda klub Sheringham mempertanyakan apakah sifat kasar sang pelatih asal Italia itu adalah yang dibutuhkan klub saat ini.
Berbicara kepada BestBettingSites, mantan pemain internasional Inggris itu menyoroti kepribadian manajer yang eksplosif sebagai potensi hambatan di ruang ganti.
"Saya menyukainya, pertama-tama. Saya menyukainya sebagai manajer, jika saya jujur," kata Sheringham. "Saya tidak tahu apakah dia cocok untuk Tottenham. Dia sangat blak-blakan, memiliki temperamen Latin yang kental, dan kadang-kadang agak pemarah. Dia mengutarakan apa yang dia rasakan, dan apa yang dia tuntut dari orang-orang. Saya tidak tahu apakah dia tipe orang yang tepat untuk memimpin dalam jangka panjang, tapi saya antusias dengan apa yang dia tawarkan."
Jenius taktis atau pertaruhan berisiko?
Meskipun memiliki kekhawatiran terkait kepribadian De Zerbi, Sheringham tetap mengagumi inovasi taktis yang membuat sang pelatih mendapat pujian selama masa jabatannya di Brighton. Ia secara khusus mengingat bagaimana pelatih asal Italia itu berhasil mengalahkan lawan-lawan papan atas dengan pendekatan yang berani, yang berpotensi menghidupkan kembali skuad Spurs yang sedang terpuruk jika para pemainnya segera menerima filosofinya.
"Pep Guardiola memujinya dengan sangat tinggi beberapa tahun lalu," tambah Sheringham. "Saya ingat saat dia membawa Brighton ke markas Arsenal dan menghadapi mereka - bermain satu lawan satu di seluruh lapangan dan menekan semua pemain di lini tengah. Rasanya seperti, wow, saya suka itu. Dan itu berhasil pada hari itu. Jadi, dia jelas seorang pelatih yang tahu apa yang dia inginkan dan tahu cara mendapatkannya. Saya siap ikut serta dalam perjalanan ini bersamanya."
Masih merasa sedih atas kepergian Postecoglou
Kekacauan di Stadion Tottenham Hotspur terjadi setelah periode yang dianggap stabil di bawah kepemimpinan Ange Postecoglou, yang pemecatannya pasca keberhasilan mereka di Liga Europa musim panas lalu terus membingungkan Sheringham. Mantan striker tersebut meyakini bahwa pelatih asal Australia itu diperlakukan tidak adil setelah membawa trofi, dan menyarankan bahwa penunjukan Frank dan Tudor selanjutnya gagal memberikan kepemimpinan yang tegas yang dibutuhkan skuad untuk tampil maksimal.
"Di bawah Ange, hal itu terwujud - dan saya masih merasa sedih untuknya. Dia datang ke klub, mengatakan akan memenangkan sesuatu, dan dia memang memenangkan sesuatu. Lalu di akhir musim dia dipecat," jelas Sheringham. "Dia pasti duduk di sana sambil berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Saya bilang pada mereka saya akan memenangkan sesuatu dalam dua tahun, saya memenangkan sesuatu untuk pertama kalinya setelah entah berapa lama, dan saya malah dipecat. Saya tidak peduli apakah dia finis di peringkat ke-9 atau ke-17. Saat Anda memenangkan sesuatu, itulah yang penting."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Tottenham akan bertandang ke Sunderland untuk menjalani laga berat di Stadium of Light pada Minggu depan, dengan target meraih kemenangan yang akan memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Premier dan menghindari ancaman degradasi. Saat ini mereka berada di peringkat ke-17 dengan 30 poin, hanya unggul satu poin dari West Ham, yang terancam terdegradasi ke Championship.