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Roberto De Zerbi menyukai 'banyak pemain' di Tottenham, namun seorang teman sang pelatih menjelaskan mengapa kemungkinan transfer striker mantan Everton itu kecil
Viviano mempertanyakan kabar yang mengaitkan Kean dengan London
Meskipun ada kabar bahwa De Zerbi dilaporkan memasukkan striker Fiorentina, Kean, ke dalam daftar incaran transfer musim panasnya, mantan kiper Italia Emiliano Viviano tidak yakin bahwa kepindahan ke Tottenham akan terwujud. Viviano, yang merupakan teman dekat manajer Spurs, mengisyaratkan bahwa meskipun sang pelatih memiliki banyak target dalam pikirannya, Kean belum menjadi topik utama pembicaraan.
Berbicara kepada Radio Firenze Viola, Viviano mengungkapkan keraguannya mengenai potensi transfer tersebut: "Saya tidak tahu ke mana Kean bisa pergi, atau tim mana yang mungkin tertarik. Mengenai Tottenham, saya tidak terlalu percaya. Saya mengenal De Zerbi dengan baik dan dia telah menceritakan kepada saya tentang banyak pemain yang dia sukai, tetapi tidak pernah tentang dia."
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Persaingan yang ketat di lini depan Spurs
Bahkan jika De Zerbi berencana merekrut pemain timnas Italia tersebut, tim asal London Utara ini saat ini memiliki barisan penyerang yang cukup padat. Kehadiran beberapa penyerang ternama berarti kemungkinan besar akan ada pemain yang harus dilepas sebelum striker baru tiba di Tottenham Hotspur Stadium musim panas ini.
Viviano menyoroti kendala logistik yang dihadapi tim Premier League tersebut, dengan mengatakan: "Maka mereka harus terlebih dahulu menjual salah satu dari [Randal] Kolo Muani, Richarlison, atau [Dominic] Solanke."
Dengan begitu banyak pilihan yang sudah tersedia bagi De Zerbi, jalan bagi Kean untuk mengamankan posisi starter reguler di London tampaknya semakin rumit. Kolo Muani sudah dalam proses hengkang dari Spurs karena masa pinjamannya dari Paris Saint-Germain akan segera berakhir.
Kagumnya De Zerbi terhadap pemain timnas Italia
Menyusul laporan-laporan sebelumnya yang menyoroti minat besar De Zerbi terhadap sang penyerang, manajer Spurs ini juga tak pernah menyembunyikan apresiasinya terhadap penyerang serba bisa, dan Kean sesuai dengan profil pemain yang bisa menjadi ujung tombak atau beroperasi di sayap. Meskipun catatan golnya tidak konsisten musim ini—dengan mencetak delapan gol dalam 26 pertandingan Serie A—reputasinya tetap tinggi berkat musim sebelumnya yang produktif, di mana ia mencetak 25 gol dari 44 penampilan.
Tottenham sangat membutuhkan tambahan pemain baru musim panas ini, setelah nyaris terhindar dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim ini dengan hanya mencetak 48 gol sepanjang musim. Dengan 13 gol dalam 26 penampilan untuk tim nasional Italia, Kean telah menunjukkan bahwa ia mampu tampil di level tertinggi jika diberi umpan yang tepat, menjadikannya aset yang berpotensi vital bagi lini serang Spurs yang kurang tajam.
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Pilihan alternatif dan faktor Ramos
Meskipun Kean masuk dalam daftar calon, Tottenham tetap membuka berbagai kemungkinan sambil bersiap menghadapi bursa transfer yang padat. Berbagai laporan menyebutkan bahwa striker Paris Saint-Germain, Goncalo Ramos, juga telah ditawarkan kepada klub tersebut, sehingga memberikan opsi lain bagi tim perekrutan untuk dipertimbangkan jika upaya mendatangkan pemain Fiorentina itu ternyata sulit diwujudkan. Pemain internasional Portugal tersebut dikabarkan sangat ingin hengkang demi mencari kesempatan bermain yang lebih reguler, setelah baru-baru ini merayakan kesuksesan di Liga Champions bersama PSG.