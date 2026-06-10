Meskipun ada kabar bahwa De Zerbi dilaporkan memasukkan striker Fiorentina, Kean, ke dalam daftar incaran transfer musim panasnya, mantan kiper Italia Emiliano Viviano tidak yakin bahwa kepindahan ke Tottenham akan terwujud. Viviano, yang merupakan teman dekat manajer Spurs, mengisyaratkan bahwa meskipun sang pelatih memiliki banyak target dalam pikirannya, Kean belum menjadi topik utama pembicaraan.

Berbicara kepada Radio Firenze Viola, Viviano mengungkapkan keraguannya mengenai potensi transfer tersebut: "Saya tidak tahu ke mana Kean bisa pergi, atau tim mana yang mungkin tertarik. Mengenai Tottenham, saya tidak terlalu percaya. Saya mengenal De Zerbi dengan baik dan dia telah menceritakan kepada saya tentang banyak pemain yang dia sukai, tetapi tidak pernah tentang dia."