Roberto De Zerbi menyoroti peluang Dejan Kulusevski di Piala Dunia, sementara manajer Tottenham itu mengakui 'kesalahan' yang menyebabkan cedera Richarlison

Kulusevski absen sejak Mei 2025 akibat cedera tempurung lutut yang berkepanjangan, sehingga ia harus berjuang melawan waktu untuk bisa bergabung dengan skuad Swedia asuhan Graham Potter musim panas ini. Pemain sayap tersebut telah menjalani masa rehabilitasi yang melelahkan dan baru-baru ini menjalani prosedur lanjutan yang ringan.

Berbicara mengenai prospek sang penyerang, De Zerbi mengakui: “Saya tidak begitu memahami situasinya. Bagi saya, sulit untuk memahami bagaimana dia bisa bermain di Piala Dunia jika dia tidak bermain sama sekali musim ini. Tapi saya mengirim pesan kepadanya setelah [pertandingan melawan Villa]. Dia mengatakan kepada saya bahwa minggu depan, saya rasa, dia akan kembali [untuk melanjutkan rehabilitasi di Hotspur Way]. Dan saya berharap dia bisa tersedia untuk tetap bersama kami di pertandingan terakhir karena dia adalah pemain yang luar biasa.”