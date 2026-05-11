Roberto De Zerbi menyoroti peluang Dejan Kulusevski di Piala Dunia, sementara manajer Tottenham itu mengakui 'kesalahan' yang menyebabkan cedera Richarlison
Impian Kulusevski untuk tampil di Piala Dunia terancam
Kulusevski absen sejak Mei 2025 akibat cedera tempurung lutut yang berkepanjangan, sehingga ia harus berjuang melawan waktu untuk bisa bergabung dengan skuad Swedia asuhan Graham Potter musim panas ini. Pemain sayap tersebut telah menjalani masa rehabilitasi yang melelahkan dan baru-baru ini menjalani prosedur lanjutan yang ringan.
Berbicara mengenai prospek sang penyerang, De Zerbi mengakui: “Saya tidak begitu memahami situasinya. Bagi saya, sulit untuk memahami bagaimana dia bisa bermain di Piala Dunia jika dia tidak bermain sama sekali musim ini. Tapi saya mengirim pesan kepadanya setelah [pertandingan melawan Villa]. Dia mengatakan kepada saya bahwa minggu depan, saya rasa, dia akan kembali [untuk melanjutkan rehabilitasi di Hotspur Way]. Dan saya berharap dia bisa tersedia untuk tetap bersama kami di pertandingan terakhir karena dia adalah pemain yang luar biasa.”
Pesan penuh tekad dari pemain sayap Swedia
Meskipun manajernya bersikap hati-hati, Kulusevski tetap sangat vokal mengenai keinginannya untuk lolos ke Piala Dunia di Amerika Utara. Swedia gagal lolos ke edisi 2022, dan mantan bintang Juventus ini sangat ingin memimpin negaranya di panggung dunia.
“Saya sudah setahun tidak bermain. Saya tahu peluangnya seperti apa,” kata Kulusevski sebelumnya kepada Viaplay. “Tapi jika ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukannya, saya akan bertaruh pada diri saya sendiri. Dan kami tidak hanya pergi ke sana untuk sekadar berpartisipasi. Swedia akan berupaya menjadi salah satu yang terbaik. Selama saya masih hidup, saya akan melakukan segala yang saya bisa agar Swedia, saat kami turun ke lapangan, tidak takut pada siapa pun. Brasil, Prancis, siapa pun mereka. Itulah mengapa saya ada di planet ini. Untuk memberikan keyakinan dan cinta kepada rakyat saya.”
Masalah cedera Richarlison telah diatasi
Meskipun Kulusevski masih absen dalam jangka panjang, kekhawatiran muncul terkait Richarlison setelah pemain asal Brasil itu tidak hadir dalam sesi latihan pada Rabu. Mantan pemain Everton itu menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan 2-1 Spurs atas Aston Villa baru-baru ini berkat golnya di babak pertama, namun ia diganti menjelang akhir pertandingan, sehingga memicu kekhawatiran akan cedera baru.
De Zerbi dengan cepat meredam kekhawatiran tersebut, dengan mengaitkan ketidakhadirannya dengan manajemen beban kerja, bukan cedera tertentu. “Ya [dia absen dalam latihan] karena dia bekerja sangat keras [melawan Villa],” jelas pelatih asal Italia itu. “Saya pikir kesalahan saya adalah tidak menggantikannya sebelum akhir pertandingan. Tapi Richarlison bermain sangat baik, dia penting dalam situasi bola mati dan dia bermain dengan sangat baik. Tapi hanya kelelahan.”
Spurs bertekad untuk menutup musim dengan gemilang
Kemenangan Tottenham atas Villa berhasil mengangkat mereka keluar dari zona degradasi Liga Premier, memberikan sedikit kelonggaran yang sangat dibutuhkan di tengah musim yang sulit. Staf medis klub kini berfokus pada pengelolaan kondisi kebugaran para pemain menjelang pekan-pekan terakhir musim domestik, dengan De Zerbi berharap dapat memiliki sebanyak mungkin opsi pemain.
Spurs akan menghadapi Leeds pada Senin malam sebelum mengakhiri musim mereka dengan pertandingan melawan Chelsea dan Everton.