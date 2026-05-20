Roberto De Zerbi menyatakan bahwa laga penentu degradasi Tottenham 'lebih penting' daripada final Liga Europa karena 'martabat' tim sedang dipertaruhkan
Pertarungan untuk bertahan hidup lebih penting daripada kejayaan di Eropa
De Zerbi telah menaikkan taruhannya menjelang hari terakhir musim ini, dengan menegaskan bahwa bertahan di Liga Premier adalah pencapaian yang lebih besar daripada meraih gelar di kompetisi Eropa. Spurs kini berada dalam posisi yang tak terbayangkan, yaitu harus berjuang untuk mempertahankan tempat mereka di kasta tertinggi hanya setahun setelah berkompetisi di panggung besar Eropa.
"Minggu ini adalah final bagi Tottenham, bukan di Bilbao melawan Man United [musim lalu], tapi ini adalah pertandingan yang paling penting," kata pelatih asal Italia itu. "Kami bermain untuk sesuatu yang lebih penting daripada trofi - kebanggaan, sejarah klub, dan martabat lebih penting daripada trofi. Trofi bisa dimenangkan, tapi yang paling penting adalah menjaga martabat, menjaga kebanggaan."
Kekalahan di Stamford Bridge membuat akhir musim jadi menegangkan
Sementara rival mereka, Arsenal, merayakan berakhirnya puasa gelar selama 22 tahun, ketegangan semakin memuncak di kubu putih London Utara pasca kekalahan telak 2-1 dari Chelsea di Stamford Bridge pada Selasa malam. Tendangan jarak jauh dari Enzo Fernandez dan gol di babak kedua dari Andrey Santos membuat Spurs terpuruk, dan meski Richarlison mencetak gol di menit-menit akhir, mereka tak mampu mencetak gol penyeimbang yang secara praktis akan memastikan kelangsungan mereka di liga.
Hasil ini membuat Tottenham hanya unggul dua poin dari West Ham yang berada di peringkat ke-18 menjelang pekan terakhir. Meskipun tim asuhan De Zerbi memiliki selisih gol yang jauh lebih baik, tekanan psikologis semakin meningkat saat mereka bersiap menjamu Everton, sementara The Hammers akan menghadapi Leeds United pada hari pertandingan terakhir. Menekankan taruhannya, De Zerbi menambahkan: "Saya telah menjalani 45 hari terakhir hanya untuk satu hal. Setiap pemain, fokus mereka tertuju pada target [bertahan di liga] - mereka bekerja lebih keras sepanjang pekan dan setiap dari kami ingin mencapai tujuan itu."
Drama seputar kebugaran dan wasit Maddison
James Maddison tampil mengesankan saat masuk sebagai pemain pengganti untuk Spurs, namun De Zerbi kemudian mencatat bahwa gelandang tersebut masih dibatasi untuk tampil selama 20 menit saja selama masa pemulihannya dari cedera ACL. Bahkan dalam penampilannya yang singkat itu, sentuhan kreatif Maddison nyaris menyelamatkan satu poin di menit-menit akhir ketika Micky van de Ven tampak dilanggar di kotak penalti oleh Marc Cucurella.
Meskipun ada protes keras dari para pemain Spurs, wasit Stuart Attwell memutuskan bahwa bola tidak dalam keadaan permainan saat kontak itu terjadi. Namun, De Zerbi menolak menggunakan insiden tersebut sebagai alasan atas kekalahan ini. "Jika kita membicarakan soal penalti itu, kita akan kehilangan fokus dan energi. Fokus saya adalah pada 11 pemain terbaik yang bisa saya dapatkan dan mempersiapkan mereka dengan cara terbaik. Ini adalah hari yang penting bagi kami," katanya, sambil memuji dukungan "fantastis" dari para penggemar yang datang jauh-jauh.
Chelsea bangkit kembali setelah kekecewaan di Wembley
Sementara Spurs menjadi sorotan karena krisis yang melanda, pelatih sementara Chelsea Calum McFarlane merasa puas dengan respons timnya pasca kekalahan di final Piala FA baru-baru ini. Meskipun mengistirahatkan pemain kunci seperti Reece James dan Levi Colwill karena masalah kebugaran, The Blues berhasil mengamankan kemenangan dalam derby London dan semakin mendekatkan rival mereka ke zona degradasi.
"Senang rasanya bisa meraih kemenangan," kata McFarlane. "Sejak menit pertama sudah terlihat jelas bahwa kami tidak selalu memiliki energi yang dibutuhkan setelah beban psikologis dan fisik yang kami alami di final Piala FA. Menurut saya, kami pantas memimpin 2-0, dan Spurs menunjukkan energi yang lebih besar menjelang akhir pertandingan. Mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kami hanya perlu berjuang keras untuk mempertahankan hasil ini."