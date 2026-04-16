Roberto De Zerbi mentraktir para pemain Tottenham yang sedang mengalami kesulitan dengan hidangan mewah menjelang fase krusial perebutan posisi degradasi di Liga Premier
Pelarian dari Kenyataan di Mayfair
Menurut The Telegraph, De Zerbi secara pribadi mengatur jamuan makan mewah untuk tim di restoran terkenal Bacchanalia di Mayfair sebagai langkah berani untuk menghentikan penurunan performa Tottenham yang mengkhawatirkan di klasemen. Acara tersebut digelar setelah kekalahan mengecewakan 1-0 dari Sunderland pada laga perdananya sebagai pelatih, hasil yang membuat Spurs terperosok ke zona degradasi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Restoran tersebut mengklaim dirancang "bagi mereka yang mendambakan pelarian", yang tampaknya cocok untuk skuad yang belum mampu meraih satu pun kemenangan liga sejak awal tahun.
Aspek mental lebih penting daripada taktik
Berbicara setelah kekalahan dari Sunderland, De Zerbi menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini bukanlah aspek teknis permainan, melainkan kondisi psikologis skuad yang tampak terpuruk akibat hasil-hasil pertandingan belakangan ini. Mantan pelatih Brighton itu memandang enam pertandingan terakhir musim ini sebagai pertarungan mental sekaligus pertarungan sepak bola. "Tugas saya saat ini bukanlah melatih gaya permainan, baik saat menguasai bola maupun tidak, melainkan mencoba memberikan apa yang dibutuhkan para pemain dalam hal mentalitas," jelas pelatih asal Italia itu kepada para wartawan.
Meskipun makan malam mewah itu dimaksudkan untuk membangun kekompakan, beberapa penggemar mungkin waspada terhadap taktik tersebut. Mantan manajer sementara Igor Tudor pernah mencoba kegiatan serupa untuk mempererat ikatan tim di Ousia, Muswell Hill, tak lama sebelum timnya dihajar 4-1 oleh Arsenal, dan akhirnya dipecat setelah hanya 44 hari menjabat. Namun, laporan awal menunjukkan bahwa De Zerbi telah memberikan kesan yang lebih positif di ruang ganti daripada pendahulunya, yang gaya kepemimpinannya yang kasar sulit diterima para pemain.
Cedera yang menghantam dan peningkatan kondisi fisik
Upaya untuk bertahan di liga menjadi jauh lebih sulit akibat absennya kapten klub, Cristian Romero. Bek asal Argentina itu dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera lutut, yang meninggalkan lubang besar di lini belakang yang terus-menerus kesulitan menjaga gawang tetap bersih. Meskipun ada kabar buruk mengenai sang kapten, ada secercah harapan di lapangan latihan karena Rodrigo Bentancur telah kembali berlatih penuh setelah absen sejak Januari akibat cedera otot paha belakang yang serius.
Kembalinya gelandang asal Uruguay ini bisa menjadi sangat penting karena Tottenham menghadapi serangkaian pertandingan yang menantang untuk menutup musim ini. Setelah bertanding melawan mantan klub De Zerbi, Brighton, akhir pekan ini, Spurs harus menjalani laga tandang yang sulit ke Aston Villa dan Chelsea. Tekanan semakin meningkat pada skuad yang telah kehilangan kepercayaan diri selama beberapa bulan akibat performa buruk dan pergantian manajemen.
Tidak ada klausul pelepasan tanggung jawab bagi manajer asal Italia
Menariknya, dampak finansial dari degradasi tampaknya tidak langsung memengaruhi posisi De Zerbi. Tidak seperti banyak manajer lain yang mengambil alih klub yang sedang dalam kesulitan, kontraknya dilaporkan tidak mencantumkan klausul pemutusan kontrak jika klub terdegradasi ke Championship. Hal ini mengindikasikan bahwa petinggi klub siap untuk menjalankan proyek jangka panjang di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia tersebut, terlepas dari divisi mana pun yang akan mereka tempati pada musim depan. Namun, kemewahan bersantap di Mayfair saat ini mungkin akan segera digantikan oleh lingkungan yang lebih sederhana jika klub tidak dapat menemukan cara untuk bertahan di liga.