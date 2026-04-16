Roberto De Zerbi mentraktir para pemain Tottenham yang sedang mengalami kesulitan dengan hidangan mewah menjelang fase krusial perebutan posisi degradasi di Liga Premier

Berbicara setelah kekalahan dari Sunderland, De Zerbi menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini bukanlah aspek teknis permainan, melainkan kondisi psikologis skuad yang tampak terpuruk akibat hasil-hasil pertandingan belakangan ini. Mantan pelatih Brighton itu memandang enam pertandingan terakhir musim ini sebagai pertarungan mental sekaligus pertarungan sepak bola. "Tugas saya saat ini bukanlah melatih gaya permainan, baik saat menguasai bola maupun tidak, melainkan mencoba memberikan apa yang dibutuhkan para pemain dalam hal mentalitas," jelas pelatih asal Italia itu kepada para wartawan.

Meskipun makan malam mewah itu dimaksudkan untuk membangun kekompakan, beberapa penggemar mungkin waspada terhadap taktik tersebut. Mantan manajer sementara Igor Tudor pernah mencoba kegiatan serupa untuk mempererat ikatan tim di Ousia, Muswell Hill, tak lama sebelum timnya dihajar 4-1 oleh Arsenal, dan akhirnya dipecat setelah hanya 44 hari menjabat. Namun, laporan awal menunjukkan bahwa De Zerbi telah memberikan kesan yang lebih positif di ruang ganti daripada pendahulunya, yang gaya kepemimpinannya yang kasar sulit diterima para pemain.