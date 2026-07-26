Roberto De Zerbi menjanjikan lebih banyak pergerakan di bursa transfer Tottenham setelah belanja besar-besaran senilai £200 juta

Tottenham telah mengucurkan dana lebih dari £200 juta pada musim panas ini, dengan mendatangkan pemain seperti Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, dan Sandro Tonali guna menghindari terulangnya perjuangan menghindari degradasi seperti musim lalu.

Namun, De Zerbi mengungkapkan setelah kemenangan 2-0 dalam laga persahabatan pramusim melawan Auckland FC bahwa Tottenham masih jauh dari selesai di bursa transfer.

Manajer tersebut menekankan perlunya tambahan pemain penyerang dan menjelaskan ambisinya untuk terus memperkuat skuad dalam beberapa pekan mendatang. De Zerbi menyatakan: “Kami harus menyelesaikan jendela bursa transfer ini, karena bursa transfer kami belum selesai.”