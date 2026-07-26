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Roberto De Zerbi menjanjikan lebih banyak pergerakan di bursa transfer Tottenham setelah belanja besar-besaran senilai £200 juta
Spurs berencana merekrut lebih banyak pemain pada musim panas ini
Tottenham telah mengucurkan dana lebih dari £200 juta pada musim panas ini, dengan mendatangkan pemain seperti Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, dan Sandro Tonali guna menghindari terulangnya perjuangan menghindari degradasi seperti musim lalu.
Namun, De Zerbi mengungkapkan setelah kemenangan 2-0 dalam laga persahabatan pramusim melawan Auckland FC bahwa Tottenham masih jauh dari selesai di bursa transfer.
Manajer tersebut menekankan perlunya tambahan pemain penyerang dan menjelaskan ambisinya untuk terus memperkuat skuad dalam beberapa pekan mendatang. De Zerbi menyatakan: “Kami harus menyelesaikan jendela bursa transfer ini, karena bursa transfer kami belum selesai.”
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Membangun fondasi yang kokoh
De Zerbi memperkirakan Tottenham akan berada dalam posisi yang lebih baik lagi setelah jendela transfer saat ini ditutup. Ia menyoroti diskusi yang sedang berlangsung dengan petinggi klub mengenai visi besar klub.
“Saya rasa kami bisa lebih puas di akhir bursa transfer ini, karena saya sudah banyak berdiskusi dengan pemilik klub dan dewan direksi, dan mereka ingin membangun tim yang sangat kuat untuk musim ini, tentu saja, tetapi juga untuk membangun fondasi agar klub ini bisa kembali menjadi hebat di masa depan,” jelas De Zerbi.
Manajer tersebut juga mencatat bahwa Tottenham harus meningkatkan kondisi fisik para pemain dan memastikan para pemain baru segera beradaptasi dengan gaya permainan khasnya menjelang musim 2026-27.
Menilai bakat-bakat di akademi
Selain pemain baru, Tottenham juga sedang mengevaluasi para talenta akademi mereka dengan cermat. Mikey Moore menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Rangers dan tampil mengesankan selama pramusim, namun De Zerbi masih belum memutuskan apakah pemain berusia 18 tahun itu akan kembali dipinjamkan. “Kita lihat saja nanti,” katanya.
“Kami harus menganalisis fase akhir bursa transfer, karena kami berusaha mendatangkan pemain sayap, dan kemudian kami akan berbicara dengannya, dengan agennya, serta dengan klubnya, untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.”
Selain itu, Luca Williams-Barnett dan Malachi Hardy juga menarik perhatian. De Zerbi menambahkan: “Luca adalah talenta besar, masih sangat muda, talenta besar. Malachi adalah pemain bagus lainnya untuk masa depan klub.”
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Bagaimana kelanjutan nasib Spurs?
Tottenham akan melanjutkan persiapan pramusim mereka sementara De Zerbi berupaya mengintegrasikan para pemain baru dan menyempurnakan skuadnya. Klub ini diperkirakan akan memburu target-target tambahan di lini serang sebelum batas waktu transfer sambil secara cermat mengelola masa depan jangka pendek para talenta muda seperti Moore dan Williams-Barnett.
Menjelang musim baru, Tottenham harus menyeimbangkan perekrutan pemain tim utama dengan pengembangan akademi agar dapat memenuhi peraturan keuangan domestik dengan sukses.
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